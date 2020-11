«Σαν τον σκύλο με τη γάτα 3» (Cats & Dogs 3)

Αναμένεται να κυκλοφορήσει σύντομα στους κινηματογράφους

Έχουν περάσει 10 χρόνια από την Μεγάλη Συμφωνία, με ένα ιδιαίτερο σύστημα παρακολούθησης, όπου οι γάτες και οι σκύλοι έχουν σχεδιάσει και αναλάβει τον από κοινού έλεγχο του με σκοπό τη διατήρηση της ειρήνης και την αποτροπή οποιασδήποτε διαμάχης. Όμως, όταν ένας σατανικός παπαγάλος με άριστες τεχνολογικές γνώσεις διεισδύει στα ασύρματα δίκτυα για να χρησιμοποιήσει τις συχνότητες που μόνο οι γάτες και οι σκύλοι μπορούν να ακούσουν, θα τους οδηγήσει σε μία διαμάχη, η οποία θα επαναφέρει τον παγκόσμιο πόλεμο ανάμεσα στις γάτες και τους σκύλους. Πλέον, μία ομάδα άπειρων και ανειδίκευτων πρακτόρων θα χρειαστεί να χρησιμοποιήσουν τα ζωώδη ένστικτά τους και να επαναφέρουν την τάξη και την παγκόσμια ειρήνη ανάμεσα στις γάτες και τους σκύλους.

Ο Σον Μακναμάρα (Soul Surfer) σκηνοθετεί την ταινία «ΣΑΝ ΤΟΝ ΣΚΥΛΟ ΜΕ ΤΗ ΓΑΤΑ 3» και ο Σκοτ Μπίντλι (The Last Summer) υπογράφει το σενάριο της ταινίας, που βασίζεται στους χαρακτήρες των Τζον Ρέκουα και Γκλενν Φικάρα. Παραγωγοί της ταινίας είναι ο Άντριου Λάζαρ (Cats & Dogs, Get Smart) και ο Ντέιβιντ Φλίγκελ.

Η δημιουργική ομάδα του Μακναμάρα περιλαμβάνει τον Άνταμ Σλουίνσκι στη Διεύθυνση Φωτογραφίας, τον Ντάρεν Στάτσζες στον Σχεδιασμό Παραγωγής, τον Σάιμον Ντέιβιντσον στο μοντάζ, την Βάλερι Χάλβερσον στο σχεδιασμό των κουστουμιών και τον συνθέτη Τζον Κόντα.

Η μεταγλώττιση έγινε στα Tanweer Studios.

Σκηνοθεσία: Σον Μακναμάρα

Ελληνική μεταγλώττιση: Δημήτρης Μακαλιάς, Πηνελόπη Σκαλκώτου, Φοίβος Ριμένας, Έλενα Δελακούρα, Μαρία Ζέρβου, Ζαχαρίας Ρόχας, Ανδρέας Ευαγγελάτος, Βασίλης Μήλιος, Αργύρης Παυλίδης, Μελίνα Κατσακούλη, Κωνσταντίνος Σεραφειμίδης

