Saristra Festival 2018

Το πρωτοποριακό φεστιβάλ της Κεφαλονιάς επιστρέφει στο «χωριό-φάντασμα»

Το Saristra Festival, ένα από τα πιο πρωτοποριακά φεστιβάλ στην Ελλάδα επιστρέφει για έκτη χρονιά στο απόκοσμο, κινηματογραφικό σκηνικό του «χωριού-φάντασμα» στα Παλιά Βλαχάτα της Σάμης Κεφαλονιάς.

Χαμηλά σπίτια και αρχοντικά, χτισμένα σύμφωνα με την παραδοσιακή επτανησιακή αρχιτεκτονική, εκκλησίες, η κεντρική πλατεία του χωριού, αλλά και παλιές στέρνες, πέτρινοι ξυλόφουρνοι και τα παλιά χωμάτινα δρομάκια παρέχουν το φυσικό περιβάλλον για το Saristra Festival, το οποίο διαθέτει ένα πλούσιο πρόγραμμα με συναυλίες, εκθέσεις, προβολές, διαλέξεις και πολλές παράλληλες δράσεις.

Η πέτρινη σκηνή του φεστιβάλ έχει φιλοξενήσει τα προηγούμενα χρόνια πολύ σημαντικούς καλλιτέχνες της ελληνικής σκηνής, όπως ​​ο ​Γιάννης Αγγελάκας, ​ο ​Παύλος Παυλίδης, ​ο ​Κωνσταντίνος Βήτα,​ ο ​Φοίβος Δεληβοριάς, ​η Μόνικα, οι ​Last Drive, ​ο ​Vassilikos, ​ο ​Larry Gus, ​οι ​Planet of Zeus καθώς και μερικά σπουδαία ονόματα από το εξωτερικό όπως ο βρετανός Pye Corner Audio, η αμερικανίδα Eleanor Friedberger και οι τούρκοι She Past Away.

Ο μεγάλος προσκεκλημένος του φετινού φεστιβάλ είναι ο τελευταίος gentleman της americana/ folk σκηνής, ο σπουδαίος Τεξανός μουσικός Josh T. Pearson, ο οποίος θα ανέβει στην σκηνή του Saristra Festival για ένα ένα μοναδικό live λίγους μήνες μετά την κυκλοφορία του τελευταίου του album “Straight Hits!” – και ενώ το προηγούμενό του album (“Last of the Country Gentlemen”) συμπεριλήφθηκε στη λίστα του έγκριτου μουσικού περιοδικού Uncut με τα «50 Καλύτερα Singer/Songwriter Άλμπουμ Όλων των Εποχών».

Τα δύο (από φέτος) stages του Saristra Festival καταλαμβάνουν οι αειθαλείς βασιλιάδες του stoner Nightstalker, οι -τέρμα τα γκάζια- Bazooka που επιστρέφουν στο Saristra ύστερα από τη σαρωτική εμφάνιση του 2016, οι Chickn με νέο άλμπουμ στις αποσκευές τους και τη φήμη μιας από τις καλύτερες live μπάντες εκεί έξω, η Εβρίτικη Ζυγιά, το πενταμελές παραδοσιακό μουσικό συγκρότημα που θα μας παρασύρει σε θρακιώτικο trance, ο ξεσηκωτικά μελωδικός Jack Heart με την μπάντα του Love Ghosts, η πολυτάλαντη Nalyssa Green λίγο πριν την κυκλοφορία του νέου της album, το χορευτικό ντουέτο των Tendts από τη Θεσσαλονίκη, ο FlökosH με ένα συναρπαστικό χαρμάνι με grime, electro και hip-hop, οι αναγεννημένοι 2 By Bukowski με την post-rock παρακαταθήκη, οι The Steams, από τις πολλά υποσχόμενες μπάντες της σκηνής με progressive / psychedelic ήχο και τολμηρές προσθήκες παραδοσιακών ελληνικών οργάνων, οι ΝΟΜΟΣ 751, το electro punk του Γιώργου Φωτόπουλου, οι νοσταλγοί του ήχου της Sarah Records ta toy boy από την Θεσσαλονίκη, η Melentini με τις ατμοσφαιρικές πολυεπίπεδες συνθέσεις, ο Bonebrokk – το project του sound artist Μάριου Νάρη με ενεργητική κλαμπ μουσική, επηρεασμένη από την techno, house και την UK sound system μουσική σκηνή και η νεραϊδένια Nefeli Walking Undercover που αγαπάει τις ηπειρώτικες πολυφωνίες και τις ιστορίες για την πόλη, τα χωράφια, τους ανθρώπους και το φως.

Τις βραδιές θα κλείσουν με dj set η K.atou με ένα house και techno σετ, οι Chevy & Mr.Z resident Djs του αθηναϊκού mobile party Needless με electronic, disco, house, fusion και eclectic tunes, o Christos Aggelopoulos ή αλλιώς το ½ των Diskotekken, ο «εξωτικός» Teranga Beat με μια εκλεκτική επιλογή από ήχους της Αφρικανικής σκηνής, το experimental-electronic δίδυμο των The Prudence Tapes, o εξ Εδιμβούργου ορμώμενος Λυσίμαχος και η ομάδα του μουσικού site presspop.gr.

Το Saristra Festival αναπτύσσει και φέτος το εικαστικό του πρόσωπο με εκθέσεις, προβολές, σεμινάρια, παρουσιάσεις και δράσεις. Φιλοξενεί media και land art, ζωγραφική και installations παρουσιάζοντας οκτώ ατομικές εκθέσεις των καλλιτεχνών: Ylena Katkova, Christiane Peschek, Susanne Schuda, Αλέξανδρος Ζάκκας, Αντρέας Παπαμιχαήλ, Cacao Rocks και της νικήτριας του φετινού «Open Call» (με καλλιτέχνες που κατάγονται ή διαμένουν στην Κεφαλονιά) Φωτεινής Χαραμαντά. Επίσης θα παρουσιαστεί η ομαδική έκθεση «Συντρίμμια – She dreams» με τη συμμετοχή των καλλιτεχνών Κατερίνας Μπότσαρη, Δημήτρη Βαλλάτου, Χρήστου Γιαννόπουλου και Γιώργου Σουμερλή σε συντονισμό της Αρετής Μπότσαρη. Οι δημιουργοί εστιάζουν στη μελέτη της φύσης, της φυσικής, του έρωτα, της μνήμης, του χρόνου και του ονείρου ως μία εφικτή πραγματικότητα.

Επίσης παράλληλες δράσεις εμπλουτίζουν τη βιωματική φιλοσοφία του φεστιβάλ: Σεμινάριο κατασκευής κρουστών με την κορυφαία οργανοποιό και drum artisan Κλειώ Ξηρού, σεμινάριο ξυλότορνου με τον Κώστα Αννίκα Δευτεραίο, μαραθώνιος ανάγνωσης του του αριστουργηματικού βιβλίου του Χέρμαν Μέλβιλ «Μόμπι Ντικ ή Η Φάλαινα», ζωντανή εκτύπωση συλλεκτικής αφίσας βασισμένη στην παραδοσιακή τυπογραφία από το tipografio.gr, μαθήματα yoga με την Νίκη Χάγια και απογευματινές δραστηριότητες για παιδιά.

Φέτος το Saristra Festival συνεργάζεται με το SeaNema Open Air Film Festival το μεγάλο υπαίθριο κινηματογραφικό φεστιβάλ της Κεφαλονιάς το οποίο θα παρουσιάσει ένα πρόγραμμα με ελληνικές ταινίες μικρού μήκους. Επίσης τα δυο φεστιβάλ θα διοργανώσουν από κοινού την 1η Αυγούστου μια πολύ ξεχωριστή βραδιά στο οινοποιείο Κτήμα Χαριτάτου στα Μονοπολάτα Ληξουρίου, όπου θα προβληθεί η ταινία «Obscuro Barroco» της Ευαγγελίας Κρανιώτη και θα ακολουθήσει (μέσα στον αμπελώνα) συναυλία.

Επίσης αισθητά αναβαθμισμένο είναι από φέτος το food +beverage κομμάτι με το Feyrouz, το βραβευμένο από τα FNL Best Restaurant Awards ως το καλύτερο street food στην Ελλάδα το 2017, να φέρνει στα Παλιά Βλαχάτα τα περίφημα λαμχατζούν του, ενώ την cocktail list θα επιμεληθεί o Tony Conigliaro, ένας από τους πιο επιδραστικούς bartender στον κόσμο και ιδιοκτήτης των Λονδρέζικων μπαρ 69 Colebrooke Row, Bar Termini (ένατο καλύτερο μπαρ στον κόσμο σύμφωνα με την έγκριτη λίστα World’s 50 Best Bars), Untitled και Gazelle.

Chickn

Παρασκευή 3/8

Οι εκστατικοί Chickn έρχονται στο Saristra Festival λίγο μετά από την κυκλοφορία του νέου τους άλμπουμ WOWSERS! Δηλώνουν πιστοί στο acid glam rock, τα live τους είναι ένα απρόβλεπτο ψυχεδελικό πανηγύρι και δεν έχουν χαρακτηριστεί άδικα μία από τις πιο εκρηκτικές μπάντες της ελληνικής μουσικής σκηνής.

Ο Jack Heart, το μουσικό alter ego του Νικόλα Κοκολάκη, έρχεται να μπολιάσει την σκηνή του φετινού Saristra Festival με αφηγηματικό λυρισμό. Φέτος άνοιξε το Ejekt Festival στρώνοντας τον δρόμο για την εμφάνιση του Nick Cave.

Οι 2 By Bukowski ιδρύθηκαν το 1997 και υπήρξαν μια από τις σημαντικότερες post rock ελληνικές μπάντες. Μετά από 12 χρόνια απουσίας επέστρεψαν το 2017 με περισσότερο electro-pop και post-psych διάθεση.

Οι The Streams είναι μία νέα μπάντα που παντρεύει το psychedelic / progressive rock με την ελληνική παραδοσιακή μουσική. Το ντεμπούτο άλμπουμ τους «Wild Ferment» στο οποίο συμμετέχει και ο Ψαραντώνης έχει ήδη χριστεί ένα από τα σημαντικότερα της εγχώριας παραγωγής για φέτος.

Ο Bonebrokk (Μάριος Νάρης), πρώην μέλος του electro punk σχήματος Exposed by Observers και ιδρυτής του label/club night/πλατφόρμας Trial & Error, έρχεται το Saristra Festival με τον ακατέργαστο dance ήχο του επηρεασμένο από την techno, house και την UK soundsystem μουσική σκηνή.

Η Nefeli Walking Undercover είναι το project της Νεφέλης Λιούτα που η ίδια αποκαλεί «ελληνική νεωτεριστική λαϊκή μουσική δωματίου».Οι ιστορίες της μιλάνε για την πόλη, τα χωράφια, τους ανθρώπους και το φως.

Dj set: O Christos Aggelopoulos, το ½ του δημοφιλούς mobile party Diskotekken, ραδιοφωνικός παραγωγός και club promoter θα κλείσει τη βραδιά με ένα απογειωτικό dj set επιλέγοντας από obscure disco μέχρι techno και ό,τι υπάρχει ανάμεσα στα δύο.

Dj set: Το νεοσύστατο δεύτερο stage του Saristra Festival καταλαμβάνει η συντακτική ομάδα του presspop.gr σε ένα indie σετ για τα παιδιά που τους αρέσει να χορεύουν κοιτώντας τα παπούτσια τους.

3 – 4 – 5 Αυγούστου

Παλιά Βλαχάτα, Σάμη, Κεφαλονιά

Σάββατο 4/8

Ο τελευταίος gentleman της americana/folk σκηνής, o σπουδαίος Τεξανός μουσικός Josh T. Pearson θα βρεθεί στη σκηνή του Saristra Festival για ένα ένα μοναδικό live λίγους μήνες μετά την κυκλοφορία του τελευταίου του album “Straight Hits!” – και ενώ το προηγούμενό του album (“Last of the Country Gentlemen”) συμπεριλήφθηκε στη λίστα του έγκριτου περιοδικού Uncut με τα «50 Καλύτερα Singer/Songwriter Άλμπουμ Όλων των Εποχών».

H Εβρίτικη Ζυγιά, το πενταμελές παραδοσιακό μουσικό συγκρότημα από το βορειότερο και ανατολικότερο άκρο της Ελλάδας που μάγεψε το εναλλακτικό αθηναϊκό κοινό, έρχεται στη σκηνή του Saristra Festival να ξεσηκώσει το κοινό με αγνή θρακιώτικη ψυχεδέλεια.

Οι Tendts το project των αδερφών Φώτη και Χρήστου Παπαδάκη από τη Θεσσαλονίκη επιστρέφουν στη σκηνή του Saristra Festival αυτή τη φορά πιο αργά και με πιο άγριες χορευτικές διαθέσεις

H Melentini έρχεται στο φεστιβάλ με το πολυσυζητημένο άλμπουμ της Zrsha; Fundus Uterus. Στις ατμοσφαιρικές συνθέσεις της είναι εμφανείς οι επιρροές από nu jazz, avant-garde, ambient, electronic, αλλά και οι αναφορές στην afro-soul, σε παραδοσιακά ιρλανδέζικα τραγούδια και βαλκανικά νανουρίσματα.

Οι ta toy boy είναι το νέο indie project που δημιουργήθηκε από τον Γιώργο Μπέγκα και τον Ηλία Σμήλιο στη Θεσσαλονίκη. Ο ήχος τους ακολουθεί τα μονοπάτια της θρυλικής Sarah records με γρήγορα tempο και ονειρικές ποπ μελωδίες. Έρχονται στο Saristra Festival για να παρουσιάσουν το ντεμπούτο άλμπουμ τους «This Town».

Dj set: Η καταξιωμένη στην Ευρώπη Dj K.atou με κυκλοφορίες σε εταιρείες όπως οι: Revolt!, Einmaleins, Lick my Deck, Sono Vivo, Grndloop, LomidHigh, Silenzio, Pinksilver, Resopal και εμφανίσεις σε μεγάλα φεστιβάλ του εξωτερικού, θα μας παρασύρει στο dancefloor με τους υπνωτιστικούς house και techno ήχους της δεκαετίας του ‘90 από τη σκηνή του Ντιτρόιτ, του Σικάγο και της Φρανκφούρτης.

Dj set: Ο Teranga Beat aka Αδαμάντιος Καφετζής, ιδρυτής του ομώνυμου label που ανακαλύπτει ξεχασμένα διαμάντια της Δυτικής Αφρικής από την δεκαετία του ‘60, του ‘70 και του ’80 και τον τελευταίο καιρό έχει στρέψει την προσοχή του σε ιδιαίτερες εγχώριες μουσικές περιπτώσεις, σε ένα εξωτικό dj set σίγουρα φορώντας κάποιο ιδιαίτερο πουκάμισο.

Dj set: To γυναικείο electronic experimental δίδυμο των Prudence Tapes που έχει κατακτήσει την αθηναϊκή νύχτα, θα κλείσει τη βραδιά με ένα ηλεκτροφόρο set. Τα sets τους εξελίσσονται σε μια διαδικασία ηχητικού κολάζ όπου η αναρχία στο tempο και η εξερεύνηση διαφορετικών ρυθμών αντικατοπτρίζουν την αληθινή πειραματική και εκφραστική ανεξαρτησία της ηλεκτρονικής μουσικής.

Κυριακή 5/2

Οι βετεράνοι του stoner, Nighstalker, θα φέρουν λίγη desert rock μαγεία μέσα στα ερείπια των Παλιών Βλαχάτων απογειώνοντας το ήδη μαγικό σκηνικό με το μοναδικό τους μείγμα αγνού rock ‘n roll και δυνατών riffs. Μια συναυλία αφιερωμένη στα «παιδιά του ήλιου».

Οι Bazooka, επιστρέφουν στην σκηνή του Saristra Festival δυο μόλις χρόνια μετά την σαρωτική εμφάνιση του 2016 και λίγες ημέρες μετά την ολοκλήρωση των ηχογραφήσεων για το νέο του album που θα κυκλοφορήσει στο τέλος της χρονιάς.

H πολυσχιδής Nalyssa Green έρχεται στο Saristra Festival σε μια χρονιά που αφού έκανε αίσθηση με το νέο της single «Παπαρούνα» συμμετείχε (ως ηθοποιός και ως συνθέτρια της μουσικής) στην πολυσυζητημένη θεατρική παράσταση Άγγελος Εξολοθρευτής της Άντζελας Μπρούσκου.

Οι Νomos751 είναι το ελέκτρο-πανκ project του Γιώργου Φωτόπουλου (όποιοι παρακολουθούν τη σκηνή τον ξέρουν και ως Drug Free Youth, Technicolor Sewer και Κομοδίνα 3). Έρχεται στο Saristra Festival για να παρουσιάσει τον ομώνυμο δίσκο του που κυκλοφόρησε πριν λίγους μήνες στην επιδραστική αμερικάνικη δισκογραφική Slovenly Recordings.

Ο FlökosH έκανε το μεγάλο breakthrough με το genre blending EP του Deception. Η μουσική του είναι ένα χωνευτήρι μουσικών ειδών, όπως grime, ambient, witch house, memphis rap, ph0nk, jungle & footwork. Προσγειώνεται απευθείας από το Βερολίνο (όπου έχει μετακομίσει πια) στη σκηνή του Saristra Festival.

Dj set: Ο Λυσίμαχος γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αθήνα. Ζει και εργάζεται ως επιστήμονας στην Σκωτία από το 2005. Συνδιοργανώνει το mobile party Me and the Devil, και έχει παίξει ως guest στα πιο όμορφα clubs, φεστιβάλ και καταγώγια της χώρας. Από το 2018 είναι resident παράγωγος του διαδικτυακού EH-FM community radio.

Dj set: Οι resident Djs του Needless Chevy και Mr.Z θα ρίξουν επική αυλαία στο φετινό Saristra Festival. Ένα από τα πιο δραστήρια αθηναϊκά mobile party που αγαπά την electronic, disco, house, fusion και eclectic έχει διοργανώσει δεκάδες events σε πολλά διαφορετικά μέρη και συνεργάζεται με αγαπημένους Έλληνες DJs καθώς και πολλά top-class international acts, φέρνοντας πάντα ό,τι πιο καινοτόμο και hot right now στην αθηναϊκή νύχτα.

Η είσοδος είναι δωρεάν

Πρόσβαση στο Νησί

Με πλοίο

Η Κεφαλονιά έχει 4 λιμάνια που την συνδέουν με την Ηπειρωτική Ελλάδα, την Πελοπόννησο και τα νησιά του Ιονίου.

Αστακός – Σάμη (Με τα πλοία της Ionion Pelagos, www.ionionpelagos.com)

Πάτρα- Σάμη (Με τα πλοία της Kefalonian Lines www.kefalonianlines.com)

Κυλλήνη – Πόρος (Με τα πλοία της Kefalonian Lines www.kefalonianlines.com και και της Levante Ferries www.levanteferries.com)

Νυδρί Λευκάδας – Φισκάρδο (Με τα πλοία της Ionion Pelagos, www.ionionpelagos.com)

Άγιος Νικόλαος Ζακύνθου – Πεσσάδα Κεφαλονιάς (Με τα πλοία της Ionion Pelagos, www.ionionpelagos.com)

Επίσης από Κέρκυρα, Παξούς, Λευκάδα και Ζάκυνθο με το δρομολόγιο του High Speed Azimut της Joy Cruises (τηλ. 26610-80444)

Με ΚΤΕΛ

Από Αθήνα και Πάτρα, συνδέονται τοπικά με όλες τις περιοχές της Κεφαλλονιάς

τηλ. Αθήνας 210 51 50 785

τηλ. Πάτρας 2610 623 888

τηλ. Αργοστολίου 26710 23952 και 22281

τηλ. Σάμης 26710 22024

Με αεροπλάνο

Με καθημερινά δρομολόγια της Aegean Airlines (τηλ. 801 11 20000)

Διαμονή

Αναζητήστε ξενοδοχεία και δωμάτια στην περιοχή Σάμης και Αγίας Ευφημίας.

Επίσης το Saristra Festival, σε συνεργασία με το κάμπινγκ Karavomilos Beach που βρίσκεται πολύ κοντά στον χώρο του φεστιβάλ, εξασφάλισε για τους επισκέπτες του 15% έκπτωση κατά τη διάρκεια της διαμονής τους εκεί

