Σχολή Καλών Τεχνών Φλώρινας: Διαδικτυακή διάλεξη της Νικολένας Καλαϊτζάκη για την Τέχνη και τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης

Την Τρίτη 22/12/2020 και ώρα 11 π.μ. η Ιστορικός της Τέχνης, Επιμελήτρια Εκθέσεων και ΜΑ Δημοσιογράφος, Νικολένα Καλαϊτζάκη, θα πραγματοποιήσει διάλεξη με τίτλο: «Τέχνη & Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης: Η περιπτωσιολογική μελέτη της σύγχρονης ελληνικής εικαστικής σκηνής υπό το πρίσμα του νέου, ψηφιακού ορίζοντα».

«Τι συμβαίνει, αλήθεια, όταν η Τέχνη συναντά τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης στον ψηφιακό τόπο;» Γιατί, εν έτει 2020, προ των πυλών του 2021, προβαίνοντας κανείς σε μία απλή περιήγηση στα διάφορα Κοινωνικά Μέσα μπορεί με ευκολία να διαπιστώσει πως η Τέχνη, μέσω των εκπροσώπων της, χρησιμοποιεί τα Κοινωνικά Μέσα και τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης για σκοπούς: (α) διαφήμισης, προβολής και ανάδειξης του έργου, (β) επικοινωνίας και διάδρασης με το κοινό της, αλλά και προσέλκυσης και ενός νέου κοινού, (γ) εδραίωσης και ισχυροποίησης της δημοφιλίας της καθώς και για λόγους: (δ) αύξησης των εσόδων και των πελατών της, ως αποτέλεσμα, όλων των προαναφερθέντων λειτουργιών. Γεγονός είναι πως, πληκτρολογώντας κανείς στο διαδίκτυο το όνομα ενός μουσείου, μιας γκαλερί, ενός επιμελητή Τέχνης, ενός εικαστικού ή άλλου καλλιτέχνη έχει τις περισσότερες πιθανότητες με το μέρος του σε σχέση με το να βρεθεί «με ένα κλικ» στον ιστότοπο του, ή στην σελίδα του στο Facebook, ή στο προφίλ του στο Instagram, ή στο YouTube κανάλι του. Γιατί κανείς δεν μπορεί να αρνηθεί πως, σήμερα, τα Κοινωνικά Μέσα, και τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, με την κυριαρχική δύναμη που επιδεικνύουν, σε πρίσμα εγχώριο και διεθνές, έχουν μετασχηματίσει ολοκληρωτικά το φάσμα των συνδέσεων που αναπτύσσει η Τέχνη με το κοινό της οδηγώντας σε καινούριους τρόπους θέασης, αντίληψης και διαχείρισης του υλικού της που αφορούν, τόσο σε (α) λήψη και εφαρμογή, από πλευράς των εκπροσώπων της, πολιτικών που έχουν να κάνουν με το πεδίο της αυτοαναφορικότητας τους (σε σχέση με τους σκοπούς που επιτελούν και τις φιλοδοξίες τους ως “διαχειριστές” της), όσο και σε (β) εφαρμογή πολιτικών που σχετίζονται με το πεδίο της “σύνδεσης” τους με τους άλλους (δηλαδή με το κοινό τους) στον ψηφιακό τόπο των Μέσων. Αντικείμενο της παρούσης, λοιπόν, διάλεξης, που φέρει τον τίτλο: «Τέχνη & Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης: Η περιπτωσιολογική μελέτη της σύγχρονης ελληνικής εικαστικής σκηνής υπό το πρίσμα του νέου, ψηφιακού ορίζοντα» είναι η ανάδειξη των συνδέσεων που αναπτύσσει η Τέχνη με τον κόσμο των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης, σε επίπεδο, όχι μόνο θεωρητικό, αλλά και πρακτικό, εφόσον θα παρουσιαστούν, για πρώτη φορά, στο κοινό, τα αποτελέσματα της έρευνας που διενεργήθηκε με την συμμετοχή 300 εικαστικών καλλιτεχνών, αποφοίτων και φοιτητών των Σχολών Καλών Τεχνών Ελλάδος, (Δεκέμβριος 2020) και η οποία διερευνά τις συνδέσεις τους με τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης.

Εικονική Αίθουσα 3, Σύνδεσμος Αίθουσας https://zoom.us/my/uowm.eetf3 Meeting ID 680-447-7017

Ομιλήτρια: Νικολένα Καλαϊτζάκη, Ιστορικός & Κριτικός της Τέχνης, Επιμελήτρια Εκθέσεων, ΜΑ Δημοσιογράφος

Φορέας: Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

Υπεύθυνοι Καθηγητές 3ου Εργαστηρίου Καλών Τεχνών Φλώρινας: Χάρης Κοντοσφύρης, Θωμάς Ζωγράφος

Η Νικολένα Καλαϊτζάκη είναι Ιστορικός & Κριτικός της Τέχνης, Επιμελήτρια Εκθέσεων και ΜΑ Δημοσιογράφος. Σπούδασε “Ιστορία & Αρχαιολογία” στην Φιλοσοφική Σχολή του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με ειδίκευση στην “Αρχαιολογία & Ιστορία της Τέχνης”. Στη συνέχεια, έλαβε εξειδικευμένη επιμόρφωση στην “Πολιτιστική Επιχειρηματικότητα”, καθώς επίσης και στην “Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων” (ΕΚΠΑ). Είναι πτυχιούχος του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών “Σύγχρονες Δημοσιογραφικές Σπουδές” του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, όπου υπήρξε υπότροφος Αριστείας καθόλη τη διάρκεια των σπουδών της. Σήμερα, συνεχίζει τις σπουδές της στον τομέα του “Art Therapy” στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου αλλά και στην “Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση”. Από τα 20 της χρόνια, μέχρι και σήμερα, έχει διακριθεί για την πλούσια δράση της στο πεδίο της σύγχρονης ελληνικής εικαστικής σκηνής αναπτύσσοντας συνεργασίες με καλλιτέχνες ήδη καταξιωμένους, αλλά και νεότερους, αποφοίτους των Σχολών Καλών Τεχνών της Ελλάδας και του εξωτερικού. Έχει εργαστεί ως επιμελήτρια σε σημαντικούς πολιτισμικούς φορείς, μουσεία, οργανισμούς και φεστιβάλ σύγχρονης τέχνης της χώρας (ενδεικτικά: Μουσείο Μπενάκη, Δημοτική Πινακοθήκη Πειραιά, Κέντρο Έρευνας – Μουσείο Τσιτσάνη, Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Αλίμου, Δημοτική Πινακοθήκη Αμαρουσίου, Κέντρο Τέχνης Καστέλας, Φεστιβάλ Δρόμοι Πολιτισμού Αργολίδας, Athens Biennale, Art-Athina κ.ά.), ενώ έχει επιμεληθεί πλήθος εκθέσεων σε γνωστές γκαλερί της Αθήνας, και της χώρας, ευρύτερα. Έχει συνεργαστεί με την εφημερίδα “Τα Νέα της Τέχνης’”, το “Art22”, και με άλλα περιοδικά Τέχνης, ενώ διατηρεί την δική της προσωπική στήλη με τίτλο: “Εικαστικό Ημερολόγιο” στο ηλεκτρονικό περιοδικό Τέχνης “Pause”. Έχει διοργανώσει επιστημονικές ημερίδες και συμπόσια, και ως ομιλήτρια, έχει, μεταξύ άλλων, πραγματοποιήσει τις διαλέξεις: “Τέχνη & Social Media: Σχέση Αγάπης ή Μίσους;” (Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, 2018), “From the modernist museums to the post – modern museums of the 21st century” (Youth in Action Project of the European Union, Corinth, 2013). Έχει διατελέσει εκλεγμένο μέλος του συλλόγου “Φίλοι του Αρχαιολογικού Μουσείου, Αρχαιολογικών Χώρων και Μνημείων Πειραιά”, ενώ από το 2019, είναι μέλος της AICA Ελλάδος (Ελληνικό Τμήμα της Διεθνούς Ένωσης Κριτικών Τέχνης).

