Σχολή Σεναρίου ΑΝΤ1

Η Σχολή Σεναρίου ΑΝΤ1 είναι η πρώτη σχολή σεναρίου στην Ελλάδα. Θα εκπαιδεύσει τη νέα γενιά σεναριογράφων και θα συμβάλλει στην παραγωγή και την αναβάθμιση πρωτογενούς περιεχομένου μυθοπλασίας, για την τηλεόραση, τον κινηματογράφο και τα digital media.

Η Σχολή Σεναρίου του ΑΝΤ1 ξεκίνησε με ένα πιλοτικό πρόγραμμα τον Οκτώβριο 2019. Πρόκειται για το πρώτο workshop της Σχολής που παρακολουθεί μια ομάδα επίλεκτων, πολλά υποσχόμενων δημιουργών. Η συγκεκριμένη ομάδα αποτελεί το Promising team της Σχολής.

Οι καθηγητές που διδάσκουν την ομάδα επίλεκτων και θα διδάξουν, μαζί με άλλους, τους νέους σεναριογράφους είναι oι: Κατερίνα Γιαννάκου, Βαγγέλης Νάσης, Αργύρης Κέλερης, Γιάννης Λαπατάς, Πάνος Τσιροζίδης, Ματούλα Χρυσού.

Το βασικό διετές πρόγραμμα σπουδών της Σχολής Σεναρίου του ΑΝΤ1 για νέους σπουδαστές ξεκινάει επίσημα τον Φεβρουάριο 2020.

Οι εγγραφές θα ξεκινήσουν από τις 16 Δεκεμβρίου 2019 και θα ολοκληρωθούν στις 31 Ιανουαρίου 2020.

Το πρόγραμμα σπουδών για τα δύο έτη περιλαμβάνει μαθήματα για:

Βασικές αρχές σεναρίου

Τεχνικές γραφής σεναρίου

Είδη σεναρίου

Αρχές σεναρίου για διαφορετικές πλατφόρμες

Ιστορία του κινηματογράφου και της τηλεόρασης

Ιστορία της τέχνης

Αισθητική-Ρεύματα

Βασικές αρχές σκηνοθεσίας

Concept-Idea

Βασικές αρχές παραγωγής

Νεοελληνική λογοτεχνία και Νεοελληνική γλώσσα

Αγγλική ορολογία σεναρίου

και άλλα

Οι απόφοιτοι της Σχολής Σεναρίου ΑΝΤ1 θα έχουν τη δυνατότητα να εργαστούν ως σεναριογράφοι στην τηλεόραση, τον κινηματογράφο και τα digital media, ως script consultants σε τηλεοπτικούς σταθμούς και εταιρείες παραγωγής και ως κειμενογράφοι στο χώρο της διαφήμισης, τόσο στην Ελλάδα όσο και το εξωτερικό.

Οι απόφοιτοι της σχολής θα λάβουν βεβαίωση σπουδών.

Το who is who των καθηγητών

Η Κατερίνα Γιαννάκου, σεναριογράφος, με σπουδές στην Ελλάδα και στο National Film and Television School του Λονδίνου, όπου και απέκτησε master σεναρίου, είναι υπεύθυνη σπουδών και διδάσκει σενάριο.

Η Κατερίνα έχει συνεργαστεί με τον Alpha, το Mega Channel και πολλές εταιρείες παραγωγής σε σειρές μυθοπλασίας. Για τη δουλειά της έχει βραβευτεί στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Ο Βαγγέλης Νάσης, σεναριογράφος, με σπουδές στην Ελλάδα, την Νέα Υόρκη και το Παρίσι, διδάσκει Σενάριο.

Ο Βαγγέλης έχει συνεργαστεί με τον Antenna, τον Alpha και το MEGA Channel σε σειρές μυθοπλασίας και έχει γράψει σενάριο για τον κινηματογράφο.

Ο Αργύρης Κέλερης, ιστορικός κινηματογράφου, με σπουδές στην Ελλάδα και το Παρίσι, διδάσκει Ιστορία του Κινηματογράφου.

Ο Αργύρης δίνει διαλέξεις και κάνει δημοσιεύσεις για την Ιστορία του Κινηματογράφου στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Ο Γιάννης Λαπατάς, σκηνοθέτης, με σπουδές στην Ελλάδα, διδάσκει σκηνοθεσία.

Ο Γιάννης έχει σκηνοθετήσει ταινίες, σειρές μυθοπλασίας, διαφημιστικά spot, θεατρικές παραστάσεις και έχει συνεργαστεί σε μεγάλες παραγωγές του εξωτερικού.

Ο Πάνος Τσιροζίδης, creative director, με σπουδές στην Ιταλία, διδάσκει concept & creative thinking.

Ο Πάνος εργάστηκε σαν Head of Creative στον Alpha και την ΕΡΤ. Έχει δημιουργήσει τηλεοπτικές καμπάνιες για τους Ολυμπιακούς Αγώνες και την Eurovision. Έχει συνεργαστεί με πολλές εταιρείες παραγωγής. Για τη δουλειά του έχει βραβευτεί στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Η Ματούλα Χρυσού, φιλόλογος, με σπουδές στην Ελλάδα, διδάσκει Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία. Η Ματούλα είναι κάτοχος Master στη δημιουργική γραφή.

Τηλέφωνα επικοινωνίας, για πληροφορίες και εγγραφές, 210 6886673 και 6945 086223.

