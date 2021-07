«Σφαγείο Νούμερο 5 ή η Σταυροφορία των Παιδιών»

Ένα κλασικό αμερικανικό μυθιστόρημα και ένα από τα σημαντικότερα αντιπολεμικά βιβλία, το «Σφαγείο Νούμερο 5» του Kurt Vonnegut διασκευάζεται για πρώτη φορά σε graphic novel από τον βραβευμένο με Eisner σεναριογράφο Ryan North («How to Invent Everything: A Survival Guide for the Stranded Time Traveler») και τον υποψήφιο για Eisner εικονογράφο Albert Monteys («Universe!») και κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις Anubis.

Προσοχή: Ο Μπίλι Πίλγκριμ…

…έχει διαβάσει Κίλγκορ Τράουτ

…έχει γίνει ένας επιτυχημένος οπτομέτρης

…έχει φτιάξει μία αγαπημένη οικογένεια

…έχει δει την καταστροφή της Δρέσδης

…έχει ταξιδέψει στον πλανήτη Τραλφάμαντορ

…έχει γνωρίσει τον Κερτ Βόνεγκατ

…έχει ξεκολλήσει από τη ροή του χρόνου

Το ταξίδι του Μπίλι Πίλγκριμ είναι ταυτόχρονα μια σατιρική ματιά στον τρόμο και στην τραγωδία του πολέμου, όπου στέλνουν παιδιά στην πρώτη γραμμή για να πεθάνουν (γιατί έτσι είναι αυτά) αλλά και μια συγκινητική μελέτη της ανθρώπινης φύσης.

Σεναριογράφος: Ryan North

Εικονογράφηση: Albert Monteys

Μετάφρασή: Ηλίας Τσιάρας

Κατηγορία: Graphic Novel

* Συνιστάται για αναγνώστες άνω των 13 ετών.

ISBN: 978-960-623-284-8 Αριθμός

Σελίδων: 192

Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία.

