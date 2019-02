«Sublime and Repress»

Η ΕΝΙΑ Gallery παρουσιάζει την Παρασκευή 18 Μαΐου 2018 την ομαδική έκθεση «Sublime and Repress» σε επιμέλεια του Αlexander Mood. Ο τίτλος της έκθεσης, Sublime and Repress (Ανύψωση και Καταστολή), εμπνευσμένος από το έργο του Sigmund Freud «Ο Πολιτισμός και οι Δυσαρέσκειες του» («Das Unbehagen in Der Kultur “), περιλαμβάνει έργα επιλεγμένα από το καλλιτέχνη με βάση την έμπνευση της διαδικασίας για την πραγματοποίηση της έκθεσης.

Το βιβλίο του Sigmund Freud εκδόθηκε το 1929. Μέσα από το έργο του εξερευνά τη σύγκρουση μεταξύ της επιθυμίας για ατομικότητα και τις προσδοκίες της κοινωνίας. Όπως υπονοεί και ο τίτλος, είμαστε μονίμως δυστυχισμένοι, παγιδευμένοι στο ενδιάμεσο κενό. Στο βιβλίο του ο Freud εξετάζει αυτό που θεωρεί ως τη θεμελιώδη ένταση μεταξύ του πολιτισμού και του ατόμου. Η πρωταρχική σύγκρουση, όπως ισχυρίζεται, προέρχεται από την αναζήτηση του ατόμου για την ελευθερία του ενστίκτου και της αντίθετης απαίτησης του πολιτισμού για συμμόρφωση.

Το γεγονός ότι η ομαδική αυτή έκθεση λαμβάνει χώρα στην Αθήνα έχει ιδιαίτερη σημασία γιατί εδώ συναντηθήκαμε για πρώτη φορά και συνδεθήκαμε ως ομάδα μέσω των κοινών ενδιαφερόντων μας.

Η εξερεύνηση και η προσέγγιση νέων τρόπων να δουλεύουμε με τη τέχνη είναι σχεδόν σαν μια συζήτηση μεταξύ μας δια μέσου της καλλιτεχνικής δημιουργίας.

Το θέμα της έκθεσης έχει ερμηνευτεί διαφορετικά: για παράδειγμα, ως έμπνευση όπου οι Annelie Wallin (SWE), Amélie Laurence Fortin (CAN), Julie René de Cotret (CAN), and Petri Saarikko (FIN) παρουσιάζουν έργα με διαφορετικούς τρόπους από ανθρωποκεντρική άποψη; σε αντιπαράθεση, ο Dan Lageryd (SWE) έχει επιλέξει να δουλέψει με την αστική κουλτούρα του «fastfood».

Η Ella Tahkolahti (FIN) και η Hanna Marno (FIN) δουλεύουν πιο άμεσα με το βασικό θέμα της ανύψωσης και καταστολής, ενώ ο Mathieu Valade (CAN) δουλεύει με την τέχνη και το ρόλο του καλλιτέχνη; Η Άρτεμις Ποταμιάνου (GRE) έχει στραφεί στη μούσα, την οπτική γωνία και το ρόλο των γυναικών στην ιστορία της τέχνης; ο Alexander Mood (SWE) έχει μια πιο υπαρξιακή και προσωπική προσέγγιση.

Στην έκθεση συμμετέχουν οι καλλιτέχνες: Julie René de Cotret, Amélie Laurence Fortin, Dan Lageryd, Hanna Marno, Alexander Mood, Artemis Potamianou, Petri Saarikko, Ella Tahkolahti, Mathieu Valade, Annelie Wallin

Η είσοδος στην έκθεση είναι ελεύθερη για το κοινό.

Εγκαίνια Έκθεσης: Παρασκευή 18 Μαΐου 2018 και ώρα 20:00

Διάρκεια Έκθεσης: 18 Μαΐου 2018 έως 14 Ιουλίου 2018

Ώρες Λειτουργίας: Πέμπτη 12:00 – 20:00

Παρασκευή 13:00 – 21:00

Σάββατο 11:00 – 16:00

Enia Gallery, Μεσολογγίου 55, Πειραιάς, τηλ. 2104619700

