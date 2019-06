Summer Nostos Festival

Το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) για πέμπτη συνεχή χρονιά, γιορτάζει το καλοκαίρι, παρουσιάζοντας το Summer Nostos Festival, από τις 23 έως τις 30 Ιουνίου. Mια ανοιχτή γιορτή πολιτισμού, άθλησης, συνύπαρξης, διαλόγου, εκπαίδευσης και παιχνιδιού, επιστρέφει στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, με ελεύθερη είσοδο για όλους.

Αξίζει να σταθούμε σε κάποιες από τις ενδιαφέρουσες παραστάσεις της Κλασικής και Σύγχρονης-Κλασικής Μουσικής, καθώς και των Σκηνικών Θεαμάτων, που θα έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε κατά τη διάρκεια τουSNFestival. Μεγάλες και πολυπληθείς παραγωγές, παραστάσεις που θα ξαφνιάσουν το κοινό, ξεχωριστές προσωπικότητες, από την Ελλάδα και το εξωτερικό, με διεθνή φήμη και αναγνώριση, συνθέτουν τον χάρτη των προτάσεων του φετινού Summer NostosFestival.

Η νέα σύνθεση του Bryce Dessner, κιθαρίστα των The National, Triptych (Eyes of One on Another), θα παρουσιαστεί στην Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος της ΕΛΣ. Το έργο είναι αφιερωμένο στο δημιουργικό σύμπαν του καθοριστικού για τη σύγχρονη φωτογραφία Robert Mapplethorpe και στον τρόπο με τον οποίο η δημιουργία του σοκάρει, σαγηνεύει και προκαλεί συζητήσεις. Το φιλόδοξο αυτό, νέο, multimedia θέαμα αποτελεί ανάθεση, ανάμεσα σε άλλους διεθνείς φορείς, και του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ), μέσα από την υποστήριξη του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ). Το έργο έκανε πρεμιέρα στις 5 Μαρτίου στο Walt DisneyConcert Hall στο Los Angeles με το LAPhilarmonic New Music Group.

Το περίφημο κουαρτέτο κρουστών Sō Percussion, που έχει υμνηθεί από το Τhe NewYorker και τους New York Times, έρχεται από τη Νέα Υόρκη στην Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος της ΕΛΣ για μια παράσταση μοναδικής δυναμικότητας που επαναπροσδιορίζει την αντίληψή μας για τα κρουστά αλλά και για την ίδια τη μουσική ως εμπειρία. Στον ίδιο χώρο, θα απολαύσουμε την πλέον πολυπληθή παραγωγή του Summer Nostos Festival: 125 χορωδοί από το Πανεπιστήμιο Yale, συγκεκριμένα οι χορωδοί του Yale Alumni Chorus, συναντούν τους μουσικούς του El Sistema Greece μαζί με την Ορχήστρα Academica Αθηνών για να παρουσιάσουν ένα πρόγραμμα ανεπανάληπτης ενέργειας και έντασης που εστιάζει σε έργαBrahms και Θεοφανίδη.

Στην Εναλλακτική Σκηνή της ΕΛΣ, θα υποδεχτούμε την ταλαντούχα οικογένειαChaplin στο Bells & Spells, το μαγικό έργο της Victoria Thiérrée Chaplin, κόρης του CharlieChaplin. Με πρωταγωνίστρια την AureliaThiérrée, κόρη της Victoria και εγγονής του Chaplin, και τον Jaime Martinez, το έργο ακροβατεί διαρκώς μεταξύ πραγματικότητας, ονείρου, φαντασίας και έντονης εικαστικότητας.

Η Εθνική Λυρική Σκηνή (ΕΛΣ) συμμετέχει στο πρόγραμμα του φετινού SNFestival με τη σατιρική Μήδεια, του Μποστ, σε σύνθεση του Νίκου Κυπουργού και σκηνοθεσία του Γιάννη Σκουρλέτη / bijoux de kant. Πρόκειται για ένα ουσιαστικά ρηξικέλευθο έργο, το οποίο μετά τη μελοποίησή του και την παρουσίασή του ως οπερέτα θα αποκτήσει μια νέα διάσταση. Στην παράσταση συμμετέχουν η Ορχήστρα, η Χορωδία, η Παιδική Χορωδία και οι Μονωδοί της ΕΛΣ.

Την Εναλλακτική Σκηνή της ΕΛΣ θα κατακλύσει με τον διαυγή ήχο και τη στυλιστική κομψότητά του και το κουαρτέτο εγχόρδων Τετρακτύς, ένα από τα σημαντικότερα ελληνικά σύνολα μουσικής δωματίου με το εκλεκτικό και εκτενές ρεπερτόριο και το έντονο ενδιαφέρον για σύγχρονες μουσικές αναζητήσεις. Στο Summer Nostos Festival έρχονται με έργα Beethoven, Schnittke, και Reich.

Ο πασίγνωστος μύθος της Πανδώρας, της πρώτης θνητής γυναίκας, αποκτά νέα διάσταση μέσα από μια σκηνική αφήγηση, που θα οδηγήσει το κοινό πέρα από την ιστορία όπως ήταν γνωστή ως σήμερα. Το Her Mind’s I είναι ένα έργο πολυεπίπεδο με μουσική, χορογραφία, φωνητικά, εικόνες. Εκκινεί από τον μύθο όπως περιγράφεται στο «Έργα και Ημέραι» του Ησιόδου, αλλά στην ουσία επιχειρεί να διεισδύσει βαθιά στο μυαλό της Πανδώρας. Τοconcept, τη σκηνοθεσία και την εικαστική σύνθεση υπογράφει ο Αλέξανδρος Τσολάκης. Η παράσταση αποτελεί ανάθεση του SummerNostos Festival, και θα παρουσιαστεί στην Εναλλακτική Σκηνή της ΕΛΣ.

Τέλος, η τέχνη του σύγχρονου τσίρκου έρχεται να εντυπωσιάσει τους επισκέπτες τουSNFestival μέσα από την παράσταση CircusCosmos που επιμελούνται ο μάγος Mark Mitton, και ο stand-up comedian Γιώργος Χατζηπαύλου. Στην παράσταση πρωταγωνιστούν διεθνείς καλλιτέχνες με συμμετοχές στο Cirque du Soleilκαι το Moulin Rouge, σε ένα ανεπανάληπτο θέαμα που απευθύνεται σε όλες τις ηλικίες!

Ελεύθερη είσοδος σε όλες τις εκδηλώσεις με προεγγραφή στο www.SNFestival.org.

Το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος είναι ένας διεθνής κοινωφελής οργανισμός που τα τελευταία 23 χρόνια έχει πραγματοποιήσει περισσότερες από 4.400 δωρεές σε οργανισμούς, σε 124 χώρες. Το ΙΣΝ ενισχύει μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς που αναμένεται να επιφέρουν αισθητά, διαχρονικά και θετικά αποτελέσματα στην κοινωνία παγκοσμίως, ενώ στηρίζει προγράμματα που συμβάλλουν στη συνεργασία φορέων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, ως αποτελεσματικά μέσα υποστήριξης του κοινού καλού (μάθετε περισσότερα για το ΙΣΝ στο www.SNF.org).

Μία από τις δωρεές του ΙΣΝ – η μεγαλύτερη ως σήμερα- είναι η δημιουργία του ΚΠΙΣΝ, το οποίο δώρισε με αγάπη στην ελληνική κοινωνία. Έκτοτε δεν συμμετέχει στη λειτουργία του, αλλά συνεχίζει να ενισχύει τη δράση του με δωρεές. Το ΚΠΙΣΝ σας ανήκει, είναι το σπίτι σας, είναι ο νέος τόπος συνάντησης, δημοκρατίας, πολιτισμού, γνώσης. Και κάθε Ιούνιο συντελείται εκεί το «νόστιμον ήμαρ»: η στιγμή της Επιστροφής που όλο τον χρόνο, όσα και αν περάσαμε, περιμένουμε με λαχτάρα για να συναντηθούμε ξανά. Η στιγμή της γιορτής των πολιτών.

