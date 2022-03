«Συρανό Ντε Μπερζεράκ» (Cyrano)

από 3 Μαρτίου στους κινηματογράφους από την Tulip

Ο βραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθέτης Τζο Ράιτ, προσφέρει στους κινηματογραφόφιλους μια συμφωνία συναισθημάτων γεμάτη μουσική, ειδύλλιο, και ομορφιά, με το «Συρανό Ντε Μπερζεράκ», μια ρομαντική ταινία εποχής με την οποία αναβιώνει ευφάνταστα τη σπαρακτική διαχρονική ιστορία ενός ερωτικού τριγώνου που συγκινεί πολλές γενιές θεατών στις ποικίλες διασκευές της.

Ένας άνδρας μπροστά από την εποχή του, ο Συρανό ντε Μπερζεράκ, (τον υποδύεται ο Πίτερ Ντίνκλατζ του “Game Of Thrones”) πάντα καταφέρνει να θαμπώνει τους αντιπάλους του, είτε με σφοδρά λογοπαίγνια σε μια λεκτική κονταρομαχία είτε με άψογη ξιφασκία σε μια μονομαχία. Πεπεισμένος, ωστόσο, πως η εμφάνισή του τον καθιστά ανάξιο της αγάπης μιας αφοσιωμένης φίλης, της λαμπερής Ρωξάνης (την υποδύεται η Χέιλι Μπένετ) ο Συρανό δεν εκδηλώνει τα συναισθήματά του προς αυτήν, και η Ρωξάνη στο μεταξύ ερωτεύεται με την πρώτη ματιά τον Κρίστιαν (στο ρόλο ο Κέλβιν Χάρισον).

Στην παράδοση των κλασικών ταινιών της MGM που απογειώνουν το συναίσθημα του θεατή σε λυρισμό, μουσικότητα, αλλά και εικονογράφηση των πιο ρομαντικών ιστοριών, ο βραβευμένος Τζο Ράιτ ενορχηστρώνει ένα σύνθετο cast ηθοποιών για την επική ιστορία του εύγλωττου γλωσσικά μα καταραμένου ερωτικά, Συρανό.

Ύστερα από την έντονη πολιτική βιογραφία του «Darkest Hour», το φαντασμαγορικό και πλούσιο στιλιστικά «Anna Karenina», την γλυκόπικρη ερωτική εποποιία του «Atonement» και την λεπτεπίλεπτη λογοτεχνική διασκευή του «Pride & Prejudice», αναλαμβάνει μια μεταφορά σε μια ρομαντική και βαθιά διαχρονική ιστορία ανομολόγητου έρωτα και κρυφής ερωτικής διεκδίκησης.

Η ευφυία και το κουράγιο είναι τα μόνα όπλα που διαθέτει ο Συρανό, ως σπαθί και ασπίδα απέναντι σε μια αρένα συναισθημάτων και αντίξοων συνθηκών. Οι λεκτικές μονομαχίες, η γλωσσική μάχη απέναντι σε κάθε αντίζηλο και η εσωστρέφεια του «διαφορετικού» ερωτευμένου, θρέφουν την ιστορία ενός παραμυθιού που μεταφέρεται στον κινηματογράφο γεμάτο μουσική και νέα τραγούδια. Το εμπόδιο του Συρανό για να κατακτήσει την καρδιά της αγαπημένης τους είναι ο συνάδελφός του, στρατιώτης της φρουράς του Βασιλιά, που υπερτερεί σε σωματική διάπλαση.

Ο Συρανό δεν έχει εκδηλώσει τα συναισθήματά του για τη φωτεινή Ρωξάνη. Είναι ωστόσο λάτρης της λογοτεχνίας και άνθρωπος της βαθιάς διανόησης. Η Ρωξάνη είναι η αφοσιωμένη φίλη του Συρανό πολλά χρόνια. Ο ίδιος ήταν κρυφά ερωτευμένος μαζί της για όλη του τη ζωή, αλλά παρέμεινε πεπεισμένος ότι η εμφάνισή του τον καθιστά ανάξιο της αγάπης της. Από τη δική της οπτική, η Ρωξάνη επιδιώκει να εκδηλώσει τον αληθινό της ρομαντισμό προς το πρόσωπο του επιβλητικού πλούσιου μνηστήρα της, έναν ισχυρό Δούκα που αδυνατεί να εκτιμήσει τα χαρίσματά της. Θα ερωτευτεί κεραυνοβόλα τον παρορμητικό Κρίστιαν, τον στρατηλάτη της βασιλικής φρουράς. Η Ρωξάνη παρακαλεί τον Συρανό να προσέχει και να τον προστατεύει και ο Συρανό με τη σειρά του ενθαρρύνει τον Κρίστιαν να προσελκύσει τη Ρωξάνη με ερωτικά γράμματα – διαπιστώνοντας αμέσως ότι ο Κρίστιαν χρειάζεται να επωφεληθεί από τις συγγραφικές του δεξιότητες. Με αυτόν τον τρόπο, ο Συρανό θα μπορέσει επιτέλους να εκφράσει τα αληθινά του συναισθήματα, έστω και μέσω κάποιου άλλου. Παγιδευμένος σε ένα κρυφό ερωτικό τρίγωνο, θα καταφέρει να λύσει ένα τρυφερό και απίστευτα γλυκόπικρο ερωτικό μπέρδεμα που θα τον παρασύρει στα ύψη της ευτυχίας και στα βάθη της απόγνωσης και ο θεατής θα παρασυρθεί σε μια συμφωνία συναισθημάτων γεμάτη μουσική και ομορφιά.

Η ελεύθερη αναβίωση της εποχής από το 1640 μέχρι το 1712 περίπου, έγινε σε ένα νησί της Σικελίας. Τα κοστούμια και η σκηνογραφία ενίσχυσαν την καλλιτεχνική ελευθερία των δημιουργών, ώστε η ταινία να αποτελέσει μια ερωτική επιστολή στην ίδια την ιδέα του έρωτα.

Κομβικής σημασίας για την αισθητική και το συναισθηματικό αποτύπωμα του φιλμ ήταν τα μουσικά κομμάτια που ερμήνευσαν οι ηθοποιοί. Τα τραγούδια υπέγραψαν ο Άαρον Ντέσνερ και ο Μπράις Ντέσνερ του ροκ συγκροτήματος The National – πρόκειται για ένα από τα κορυφαία ανεξάρτητα ροκ συγκροτήματα στον κόσμο και τα album τους Boxer, High Violet, Trouble Will Find Me και Sleep Well Beast έχουν λατρευτεί από το ελληνικό κοινό. Ο Ματ Μπέρνιγκερ, ο τραγουδιστής των National, υπέγραψε τους στίχους των τραγουδιών, στα οποία εμφύσησε την ερωτική μελαγχολία και την ποιητική ενατένιση για τα οποία διακρίνεται σε παγκόσμιο επίπεδο. Πιο συγκεκριμένα, τα τραγούδια “Every Letter” και “Somebody Desperate” απογείωσαν τη μουσική ταυτότητα της παραγωγής.

Όπως δηλώνει χαρακτηριστικά ο δημιουργός του φιλμ: «Η μουσική είναι μοντέρνα, οργανική και φρέσκια. Ο κινηματογραφικός συνδυασμός της αισθητικής των συγκεκριμένων συνθετών με τα μπαρόκ κοστούμια και πληθωρικά σκηνικά της ταινίας, αντιπαραθέτουν δύο αντικρουόμενες δυνάμεις. Όταν οι χαρακτήρες τραγουδούν, πλάι στα αγάλματα και την ιστορική αρχιτεκτονική, θα νιώσετε το μεγαλείο.

Ο Πίτερ Ντίνκλατζ έχει αφήσει το στίγμα του στην υπερ-επιτυχημένη σειρά Game Of Thrones, χάρη στον ρόλο του Τύριον, του νάνου που ήταν απόγονος των Λάννιστερ. Στο ρόλο του στο Συρανό Ντε Μπερζεράκ απομακρύνθηκε από τον κυνισμό που απαιτούσε εκείνη η ερμηνεία και φέρνει στην οθόνη μια πιο τρυφερή παρουσία. Ως «Συρανό» είχε nationτον δύσκολο ρόλο να ερμηνεύσει τα περισσότερα τραγούδια των National και κατάφερε να φέρει όλο τον εσωστρεφή ρομαντισμό, την ερωτική απελπισία και την συναισθηματική τρυφερότητα που απαιτούσε αυτός ο ρόλος.

Η εύθραυστη γοητεία και η ευγενής παρουσία της Χέιλι Μπένετ στο ρόλο της Ρωξάνης, έφερε επίσης κάτι ξεχωριστό δραματουργικά στην ιστορία. Η ντελικάτη ερμηνεία της έφερε ζωή και χάρη στο διαχρονικό love story.

Όπως δήλωσε ο σκηνοθέτης Τζο Ράιτ για τη δημιουργία της ταινίας: «Σε περιόδους κρίσης, εμείς οι αφηγητές, έχουμε την ευθύνη να συγκεντρώσουμε την κοινότητά μας, μεγάλη ή μικρή, γύρω από τη φωτιά και να προσπαθήσουμε να τη βοηθήσουμε να θεραπευτεί με ιστορίες. Αυτό το κάνουμε χρησιμοποιώντας τη δύναμη της φαντασίας μας για να μεταφέρουμε συναισθηματικές αλήθειες. Να τους προσφέρουμε φως όταν ο κόσμος νιώθει αδιαπέραστα σκοτεινός. Να προσφέρουμε ένα μέρος ομορφιάς σε έναν άσχημο κόσμο. Ένα μέρος χωρίς κυνισμό και ειρωνεία. Ένας χώρος αγάπης και συμπόνιας».

Σκηνοθεσία: Τζο Ράιτ

Παραγωγοί: Τιμ Μπίβαν, Έρικ Φέλνερ, Γκάι Χέλι

Σενάριο: Έρικα Σμιντ

Βασισμένο στο μιούζικαλ σε προσαρμογή και σκηνοθεσία Έρικα Σμιντ, από το «Cyrano de Bergerac» του Έντμοντ Ρόσταντ, σε μουσική Άαρον & Μπράις Ντέσνερ και στίχους Ματ Μπέρνινγκερ & Καρίν Μπέσερ

Executive Producers: Έρικα Σμιντ, Σάρα-Τζέιν Ρόμπινσον, Σίραζ Σα, Λούκας Γουέμπ, Ματ Μπέρνινγκερ, Καρίν Μπέσερ, Άαρον Ντέσνερ

Μουσική: Άαρον & Μπράις Ντέσνερ & ΄Ααρον Ντέσνερ

Παίζουν: Πίτερ Ντίνκλατζ, Χέιλι Μπένετ, Κέλβιν Χάρισον Τζ., Μπεν Μέντελσον

Διάρκεια 124’

