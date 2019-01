Τα Μπαλέτα Μπολσόι γιορτάζουν το Μιχαήλ Λαβρόφσκι!

Η πολιτιστική εταιρία Λάβρυς παρουσιάζει, μετά την παγκόσμια πρεμιέρα του στις 4 Μαΐου στην Μόσχα, το αφιέρωμα των περίφημων Μπαλέτων Μπολσόι στο Μιχαήλ Λαβρόφσκι, την Κυριακή 17 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Δάσους Θεσσαλονίκης και την Τρίτη 19 και Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου στο Ωδείο Ηρώδου του Αττικού στην Αθήνα.

Στο πιο μεγάλο χορευτικό γεγονός φέτος στη χώρα μας, σε μία λαμπρή επετειακή παραγωγή τους, αφιερωμένη στα 75 χρόνια τού μεγάλου χορευτή, χορογράφου και δασκάλου τους.

Με τον μοναδικό Ιβάν Βασίλιεφ που πρόσφατα αποθεώθηκε στις sold out εμφανίσεις του στο Μέγαρο, να πρωτοστατεί μεταξύ των πρώτων χορευτών των Μπολσόι, αλλά και του Corps de Ballet των φημισμένων μπαλέτων, σε μία αληθινά μοναδική στιγμή απ’ όλες τις απόψεις.

Μία πολύ ξεχωριστή και ιδιαίτερα παράσταση, αφού εκτός από την εκπληκτική και σπάνια αυτή σύνοδο αστέρων, εμφανίζεται σ’ αυτήν επί σκηνής μετά από πολλά χρόνια, ο ίδιος ο Μιχαήλ Λαβρόφσκι!

Ο Μιχαήλ Λαβρόφσκι υπήρξε Καλλιτεχνικός Διευθυντής τόσο του Θεάτρου Στανισλάφσκι, όσο και της Ακαδημίας χορού της Μόσχας. Ως σολίστας χόρεψε όλους τους πρώτους ρόλους του κλασικού ρεπερτορίου υπό την καθοδήγηση των μεγαλύτερων χορογράφων, ενώ ως χορογράφος δημιούργησε δικά του αριστουργηματικά έργα και καθοδήγησε τους διασημότερους πρωταγωνιστές. Τέλος ως ο «σπουδαιότερος δάσκαλος χορού στην ιστορία του ρώσικου μπαλέτου», ανέδειξε τους κορυφαίους σολίστες και τους σούπερ σταρς της διεθνούς χορευτικής σκηνής των δύο τελευταίων γενεών, πολλούς από τους οποίους θα έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε σε αυτές τις τρεις μοναδικές παραστάσεις και στην Ελλάδα!

Το επετειακό αφιέρωμα για τα 75 χρόνια τού Μιχαήλ Λαβρόφσκι είναι γεμάτο από μοναδικές στιγμές!

Το πρόγραμμα αποτελείται από δύο μέρη:

Στο πρώτο το κοινό θα απολαύσει την περίφημη χορογραφία του Λαβρόφσκι «ΚΑΖΑΝΟΒΑΣ» σε μία one act full ballet παράσταση.

Στο δεύτερο θα δούμε το περίφημο «ΝΙΖΙΝΣΚΙ», αφιερωμένο στον αλησμόνητο σολίστα, τον «επί γης Θεό του χορού», τον πρώτο σταρ χορευτή στην ιστορία του μπαλέτου, τον άνθρωπο που έκανε το πλατύ κοινό ν’ αγαπήσει αυτήν την τέχνη. Φυσικά τον ρόλο του δεν θα μπορούσε να τον υποδυθεί κανείς άλλος από τον σημερινό «επί γης θεό του χορού», τον Ιβάν Βασίλιεφ, που μάλιστα συμπρωταγωνιστεί εδώ με τον τιμώμενο Μιχαήλ Λαβρόφσκι. Σε μία άκρως συγκινητική και συγκλονιστική συνεύρεση δύο «ιερών τεράτων», που θα χαραχθεί με ανεξίτηλα γράμματα στην μνήμη των τυχερών θεατών, αλλά και στην παγκόσμια χορευτική ιστορία.

Επίσης συνυπάρχουν αποσπάσματα από παραστάσεις που χορογράφησε ο Λαβρόφσκι όπως η «Ρωσίδα Μπαλαρίνα», αλλά και χόρεψε ο ίδιος, φυσικά με το αντάτζιο από τον ΣΠΑΡΤΑΚΟ και το Grand Pas de Deux από τον Δον Κιχώτη σε περίοπτη θέση, αφού είναι δύο μπαλέτα στα οποία μεγαλούργησε.

Και τέλος, τα Μπολσόι μας επιφυλάσσουν μια ευχάριστη έκπληξη! Θα παρουσιάσουν σε παγκόσμια πρώτη, ένα κομμάτι από την όπερα – μπαλέτο ΑΜΟΚ που έχει προγραμματιστεί να παρουσιαστεί το 2018 (!) σε σκηνοθεσία και χορογραφία πάντα του Λαβρόφσκι.

Ένα σημαντικό αφιέρωμα λοιπόν, μια μεγάλη στιγμή όπου η πιο πρόσφατη παραγωγή των Μπολσόι θα λάμψει με τον Ιβάν Βασίλιεφ, τον ίδιο τον Μιχαήλ Λαβρόφσκι, την Νίνα Καπτσόβα, τον Ιγκόρ Τσβίρκο, την Μαρία Βινογκράντοβα και όλα τα άλλα υπέρλαμπρα αστέρια του χορευτικού μας σύμπαντος, την Κυριακή 17 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Δάσους και την Τρίτη 19 και Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου στο Ηρώδειο.

Τιμές εισιτηρίων:

Ηρώδειο:

Άνω διάζωμα: 38€ (παιδικά – μαθητικά – φοιτητικά – ανέργων: 28€)

Ζώνη Γ’: 55€

Ζώνη Β’: 65€

Ζώνη Α’: 85€

Ζώνη VIP: 100€

Gold: 120€

Θέατρο Δάσους Θεσσαλονίκης:

Άνω διάζωμα: 38€ (παιδικά – μαθητικά – φοιτητικά – ανέργων: 28€)

Κάτω διάζωμα: 55€

Ζώνη A’: 85€

Mikhail Lavrovsky

Ο εμβληματικός χορευτής των Μπολσόι Μιχαήλ Λαβρόφσκι, θεωρείται μαζί με τους Βλαντιμίρ Βασίλιεφ και Γιούρι Βλαντιμίροφ, ένας από τους τρεις σημαντικότερους ιστορικά σολίστες της ρωσικής κλασικής παράδοσης.

Ο επονομαζόμενος και «σούπερμαν του κλασικού χορού», επειδή “μπορούσε να χορέψει τα πάντα”, έγραψε με χρυσά γράμματα το όνομά του στο πάνθεον όχι μόνο των μεγάλων χορευτών, αλλά και των χορογράφων και των δασκάλων.

Είναι ετεροθαλής αδελφός του ελληνορώσου γλύπτη Ηρακλή Βαλλιάνου και γόνος της διασημότερης μπαλετικής δυναστείας της Ρωσίας, αφού μητέρα του ήταν η μεγάλη μπαλαρίνα Elena Chikvaidze και πατέρας του ο σπουδαίος Leonid Lavrovsky, αρχικά χορευτής και χορογράφος του Μαριίνσκι και ακολούθως επί 20 ολόκληρα χρόνια, πρώτος (chief) χορογράφος των Μπολσόι.

Είναι ένας από τους πλέον βραβευμένους καλλιτέχνες διεθνώς, αλλά ο ίδιος θεωρεί ως μεγαλύτερη διάκρισή του, την απονομή του τίτλου «καλλιτέχνης του λαού της Ρωσίας».

Ο Μιχαήλ Λαβρόφσκι στην τεράστια καριέρα του έχει πετύχει κάτι φοβερά σπάνιο που πιθανόν να μην έχει προηγούμενο παγκοσμίως: Ποτέ μα ποτέ δεν πήρε κάποια κακή, μέτρια, ή έστω χλιαρή κριτική. Πάντα, σ’ όλες τις ερμηνείες του, όλες οι κριτικές που εισέπραξε κινήθηκαν απόλυτα σε υπερθετικό βαθμό!

Ιvan Vasiliev

«Ιβάν ο Υπέροχος», «Το αγόρι που μπορεί να πετάξει», «Ρωσικός Πύραυλος», «Διάδοχος του Νουρέγιεφ» αλλά και … «Διάδοχος του Μπαρίσνικοφ»!!!

Μερικοί μόνον από τους υπερθετικούς χαρακτηρισμούς που χάρισαν στον μόλις εικοσιοκτάχρονο χορευτή, τόσο η διεθνής κριτική και το παγκόσμιο χορευτικό κοινό, όσο ακόμη και οι ίδιοι οι ομότεχνοί του. Όλοι αυτοί που σήμερα τον τοποθετούν μόνο του στην κορυφή της ερμηνευτικής πυραμίδας του κλασικού μπαλέτου παγκοσμίως.

Ο Ιβάν Βασίλιεφ ως πρώτος χορευτής των Μπολσόι, μέχρι το 2010 είχε χορέψει ήδη όλους σχεδόν τους πρωταγωνιστικούς ρόλους του κλασικού ρεπερτορίου: Κουρσάρος, Σπάρτακος, Δον Κιχώτης, Ζιζέλ, Καρυοθραύστης, Εσμεράλντα, Λίμνη των Κύκνων, Μπαγιαντέρα κ.τ.λ.

Από το 2011 μαζί με την τότε σύντροφό του, την επίσης μεγάλη μπαλαρίνα Ναταλία Οσίποβα, αρχίζουν να συνεργάζονται και με άλλα διάσημα μπαλέτα όπως το American Ballet Theater της Ν.Υ., τη Σκάλα του Μιλάνου, το Κόβεν Γκάρντεν του Λονδίνου, το μπαλέτο της Όπερας του Παρισιού, του Σίδνεϋ κ.τ.λ.

Συνεργασίες που του έδωσαν την ευκαιρία να εδραιώσει ακόμη περισσότερο την φήμη του και να χτίσει μέσα σε ελάχιστο χρόνο μία εκπληκτική καριέρα.

Τα Μπαλέτα Μπολσόι γιορτάζουν τον Μ. Λαβρόφσκι

Προγραμμα Παράστασης

1ο Μέρος

«Fantasy On A Theme Of Casanova» (Καζανόβας) – One act full ballet

Μουσική: W. A. Mozart

Χορογραφία: M. Lavrovsky

Σκηνογραφία: N. Sharonov & S. Shmarinov

Κουστούμια: O. Charbaji

Διδασκαλία: A. Vetrov & V. Lagunov

Χορεύουν:

Casanova – I. Tsvirko

Lady – V. Litvinova

The Belle of the ball – M. Zharkova

The lady at the ball – E. Samarskaya and A. Proskurnina

Mask at the ball – A. Pudikova

Harlequin n – G. Gusev

Friends – V. Zhidkov, A. Koshkin, A. Rybakov, A. Kondratov

The gentleman at the ball – K. Aguzarov

The supernumeraries – 14 girls + 8 men.

Διάρκεια: 45 λεπτά

Διάλειμμα: 20 λεπτά

2ο μέρος

«Nijinsky»– one act full ballet

Μουσική: Sergei Rachmaninoff

Συγγραφή και χορογραφία του λιμπρέτου: M. Lavrovsky

Κουστούμια: T. Artamonova & D. Garcia

Χορεύουν:

Nijinsky – I. Vasilyev

Romola – M. Vinogradova

Diaghilev – M. Lavrovsky

Nurses – A. Rybakov, A. Kondratov

Διάρκεια: 25 λεπτά

«Amok»

Μουσική: Simonenko

Χορογραφία: M. Lavrovsky

Σκηνοθεσία: Leonid Lavrovsky Garcia

Κουστούμια: D. Garcia

Χορεύουν:

Doctor – A. Mkrtchan

She – A. Pudikova

The Voice – dramatic artist from Greece

Διάρκεια: 6 λεπτά

«Spartacus»(Σπάρτακος)

Μουσική: A. Khachaturian

Χορογραφία: Y. Grigorovich

Χορεύουν:

Phrygia – N. Kaptsova

Spartak – M. Lopukhin

Διάρκεια: 7 λεπτά

«Russian ballerina»(Ρωσίδα Μπαλαρίνα)

Μουσική: K. Jenkins, A. Guerra & J. Luisier

Χορογραφία: M. Lavrovsky

Σκηνοθεσία: Leonid Lavrovsky Garcia

Κουστούμια: D. Garcia

Χορεύουν:

Ballerina – V. Litvinova

The Young Man – A. Kokajev

Girl in bar: – K. Loseva, D. Lovtsova , and A. Pudikova

Διάρκεια: 8 λεπτά

”Don Quixote» (Δον Κιχώτης) grand pas

Μουσική: L. Minkus

Χορογραφία: A. Gorsky

Χορεύουν:

Kitri – M. Vinogradova

Basil – I. Vasiliev

Variations: – E. Samarskaya and A. Proskurnina

Διάρκεια: 10 λεπτά

Διάρκεια 2ου μέρους: 56 λεπτά

*Το “Amok” είναι ένα μέρος από την νέα χορογραφία του Mikhail Lavrovsky που θα παρουσιαστεί στα Bolshoi το 2018.

Σχόλια