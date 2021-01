«Τα φώτα του Νότου»

της Nina George από τις εκδόσεις Κλειδάριθμος

Ένα βιβλίο βγαλμένο μέσα από τον κόσμο του Μικρού παριζιάνικου βιβλιοπωλείου

Με το νέο της βιβλίο, η Νίνα Γκεόργκε μάς αφήνει να περιηγηθούμε στα ράφια του Μικρού παριζιάνικου βιβλιοπωλείου, αποκαλύπτοντας την ιστορία του βιβλίου που ενέπνευσε τον μεσιέ Περντί.

«Τα βιβλία δεν είναι για τους λιπόψυχους.» Όταν ο παλαιοπώλης Φρανσίς Μεριέν εγκαινιάζει το 1968 στη Νιόνς την Υπεραστική Βιβλιοθήκη Φιλί, έρχεται αντιμέτωπος με την αρχική δυσπιστία των κατοίκων της Προβηγκίας για τη λογοτεχνία. Στο πλευρό του βρίσκεται ένα δωδεκάχρονο κορίτσι προικισμένο με ένα μοναδικό χάρισμα: Η Μαρί Ζαν μπορεί να δει τον έρωτα και να διακρίνει ποιες καρδιές είναι προορισμένες η μία για την άλλη. Ωστόσο, τι θα κάνει με αυτή τη γνώση η Μαρί Ζαν και πώς μπορεί να τη βοηθήσει η μαγεία των βιβλίων;

Τα Φώτα του νότου είναι ένα μυθιστόρημα για τους κατοίκους ενός μικρού χωριού της Προβηγκίας και για τις αόρατες συνδέσεις μεταξύ τους –μια ποιητική ιστορία για τις πιθανότητες και τις απιθανότητες του έρωτα. Πρόκειται για ένα βιβλίο παρηγορητικό, παραμυθένιο, ένα μυθιστόρημα για τον έρωτα σαν περίπατος στο φως του νότου. Πίσω από κάθε πρόσωπο που ανταμώνουμε, πίσω από κάθε βλέμμα που μας κοιτάζει φευγαλέα κρύβεται ένας ανείπωτος πόθος.

Κατηγορία: Λογοτεχνία

Μετάφραση: Όλγα Γκαρτζονίκα

ISBN: 978-960-645-115-7

Σελίδες: 320

Η Νίνα Γκεόργκε είναι δημοσιογράφος, συγγραφέας και καθηγήτρια δημιουργικής γραφής. Έχει γράψει 29 βιβλία, πολλά διηγήματα, άρθρα σε εφημερίδες και περιοδικά. Το Μικρό παριζιάνικο βιβλιοπωλείο μεταφράστηκε σε 37 γλώσσες και πούλησε πάνω από 1,8 εκατομμύρια αντίτυπα, ενώ έμεινε επί δύο χρόνια στις λίστες των best seller της Γερμανίας, μπήκε στη λίστα best seller των ΝY Times, ήταν το δημοφιλέστερο βιβλίο στην Αγγλία το καλοκαίρι του 2015 σύμφωνα με τον Independent και έγινε best seller σε πολλές χώρες. To 2019, η Νίνα Γκεόργκε εκλέχτηκε Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συγγραφέων. Περισσότερα για τη συγγραφέα : www.nina-george.com και www.ninageorge.de

Σχόλια