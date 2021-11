«Τα πουλιά» (The Birds)

H In Between Art Theatre Company παρουσιάζει σε πανελλήνια πρώτη «Τα Πουλιά» (The Birds) του βραβευμένου Ιρλανδού συγγραφέα Conor McPherson (Ο Φάρος, Η λάμψη μιας ασήμαντης νύχτας, Το Φράγμα) αποτελούν μια ατμοσφαιρική θεατρική διασκευή της συναρπαστικής ιστορίας της Daphne du Maurier στην οποία βασίστηκε και η ομώνυμη κινηματογραφική ταινία του Alfred Hitchcock.

Μυστηριώδη σμήνη πουλιών αρχίζουν να επιτίθενται βίαια κατά τη διάρκεια της παλίρροιας οδηγώντας δυο ξένους τον Νατ, έναν τύπο που πάσχει από πονοκεφάλους, και την Νταϊάν, πρώην μυθιστοριογράφο να καταφύγουν σε ένα απομονωμένο και εγκατελειμμένο σπίτι δίπλα σε μια λίμνη προσπαθώντας να επιβιώσουν. Χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα και με λίγα αποθέματα τροφίμων οι σχέσεις δοκιμάζονται την ίδια ώρα που οι ελπίδες για σωτηρία εξανεμίζονται. Ξαφνικά η άφιξη μιας νεαρής μυστηριώδους γυναίκας, της Τζούλια, που παραθέτει εδάφια από τον Εκκλησιαστή και φλερτάρει με τον Νατ, απειλεί να καταστρέψει τις εύθραυστες ισορροπίες.

Ένα μυστηριώδες παραμύθι για την εκδίκηση της φύσης απέναντι στον άνθρωπο, γίνεται ένα ψυχολογικό θρίλερ που διαπραγματεύεται θέματα που αφορούν τον Θεό, την επιβίωση και την λογοτεχνία. Το έργο ανέβηκε στο Gate Theatre του Δουβλίνου και παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Vault Theatre Plus σε σκηνοθεσία Λεωνίδα Παπαδόπουλου.

Ο Κόνορ Μακφέρσον είναι Ιρλανδός συγγραφέας, σεναριογράφος και σκηνοθέτης. Έργα του έχουν ανέβει σε όλον τον κόσμο κι έχουν τιμηθεί με πολλά βραβεία.

Η παράσταση επιχορηγείται από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού

Συγγραφέας: Κόνορ Μακφέρσον

Μετάφραση: Αντώνης Γαλέος

Σκηνοθεσία: Λεωνίδας Παπαδόπουλος

Σκηνικά: Michelangelo Bevilacqua

Κοστούμια: Δομνίκη Βασιαγεώργη

Μουσική – Ηχητικά Τοπία: Μάνος Αντωνιάδης

Σχεδιασμός Φωτισμού: Σοφία Αλεξιάδου

Επιστημονική Συνεργάτης: Άννα Πούπου

Θεατρολόγος – Βοηθός Σκηνοθέτη: Μάνος Δαμασκηνός

Video: Στέφανος Κοσμίδης

Γραφιστική Επιμέλεια: xMx graphics

Φωτογραφίες: Μιράντα Παπαδοπούλου

Επικοινωνία: Χρύσα Ματσαγκάνη

Παραγωγή: In Between Art Theatre Company

Παίζουν (αλφαβητικά): Ειρήνη Αρβανίτη, Έκτορας Γασπαράτος, Άννα Θεοδωρίδου Στέλιος Ψαρουδάκης

Πρεμιέρα: Δευτέρα 15 Νοεμβρίου

Ημέρες & ώρες παραστάσεων: Δευτέρα & Τρίτη στις 21:15

Διάρκεια παράστασης: 80’

Τιμές εισιτηρίων: γενική Είσοδος: 13€,μειωμένο: 10€, ατέλειες: 5€

VAULT Theatre Plus, Μελενίκου 26, Βοτανικός, τηλ. 213 0356472 & 6951832070

*Η ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΕΙΝΑΙ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ ΑΝΗΛΙΚΟΥΣ

*ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ

*Κατά την είσοδό τους στο θέατρο οι θεατές οφείλουν να επιδεικνύουν είτε πιστοποιητικό εμβολιασμού είτε πιστοποιητικό νόσησης (εκδίδεται 30 ημέρες μετά από τον πρώτο θετικό έλεγχο και η ισχύς του διαρκεί έως 6 μήνες μετά από αυτόν) καθώς και πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας (αστυνομική ταυτότητα, διαβατήριο, δίπλωμα οδήγησης). Επίσης υποχρεούνται να φορούν μάσκα κατά την παραμονή τους σε όλους τους χώρους του θεάτρου.

