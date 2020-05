«Τελευταίος Λύκος»

In search of the last wolf on a (turn)table

ένα υβριδικό οπτικοακουστικό σετ των Ginger Creepers Theater Band

Ακριβώς πριν το λόκνταουν, δουλεύαμε πάνω στο νέο μας πρότζεκτ Ο Τελευταίος Λύκος. Κατά τη διάρκεια της καραντίνας, συνεχίζουμε να δουλεύουμε πάνω

στις σημειώσεις μας, συλλέγοντας διαρκώς νέο υλικό και ανταλλάζοντας ιδέες.

Το In Search Of The Last Wolf είναι ένα ζωντανό υβριδικό οπτικοακουστικό session, που παρουσιάζεται αποκλειστικά στην πλατφόρμα aejaa, βασισμένο

στις σημειώσεις αυτές. Μία εγκατάσταση με παράλληλο dj-ing και vj-ing που λειτουργεί σαν εισαγωγή στον κόσμο μας και στον κόσμο του Τελευταίου Λύκου.

Η aejaa είναι ένας νέος χώρος online παραστάσεων.

Δημιουργήθηκε από την ανάγκη σύμπραξης και φιλοξενίας καλλιτεχνών με διαφορετικές αναφορές και αφετηρίες σε έναν κοινό τόπο και χρόνο.

Με στόχο την αποτύπωση καλλιτεχνικών δρώμενων σε πραγματικό χρόνο, η aejaa αποτελεί έναν πρωτότυπο χώρο έκφρασης και δημιουργίας που επιχειρεί να προσεγγίσει εκ νέου την έννοια του καλλιτεχνικού γεγονότος στον ψηφιακό χώρο. Σκοπός της η ενθάρρυνση της ελεύθερης έκφρασης, της καλλιτεχνικής συμμετοχικής δημιουργίας και της πολυμεσικής αναπαράστασης.

aejaa.com

Κυριακή 4 Απριλίου

22.00

