Τελετή Λήξης & Βραβεία του 8ου Διεθνούς Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Πελοποννήσου!

Παρουσία επίσημων προσκεκλημένων, Ελλήνων και ξένων σκηνοθετών, παραγωγών, φίλων και όλων των συμμετεχόντων στην παραγωγή του φετινού Φεστιβάλ, πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 17 Απριλίου, στο Δημοτικό Πνευματικό Κέντρο της Καλαμάτας, η Τελετή Λήξης της 8ης διοργάνωσης του Διεθνούς Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Πελοποννήσου, κατά την οποία απονεμήθηκαν και τα Βραβεία Κοινού.

Ειδικότερα, το Βραβείο Κοινού για το Καλύτερο Διεθνές Ντοκιμαντέρ απονεμήθηκε στην ταινία «Είμαι η Μπελμάγια» (I am Belmaya) της Sue Carpenter, ενώ το Βραβείο Κοινού για το Καλύτερο Ελληνικό Ντοκιμαντέρ κέρδισε η ταινία του Χρήστου Μπάρμπα «Μέσα από τα Τζάμι, Τρεις Πράξεις», που συνοδεύτηκε από χρηματικό βραβείο 1000 ευρώ, προσφορά της εταιρείας SteFilm.

Κατά την διάρκεια της εκδήλωσης προβλήθηκε το συλλογικό ντοκιμαντέρ 12 προπτυχιακών φοιτητών του εργαστηρίου Βιντεοτέχνης της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών, με τίτλο «Πορτραίτα», που ετοιμάστηκε κατά την διάρκεια του Φεστιβάλ, υπό την καθοδήγηση του Ολλανδού σκηνοθέτη, Robert Rombout, του Διευθυντή Φωτογραφίας, Οδυσσέα Παυλόπουλου (GSC) και της καθηγήτριάς τους Βίκης Μπέτσου. Προβλήθηκαν επίσης τρεις πρωτότυπες ταινίες video art μικρού μήκους που δημιούργησαν, στο πλαίσιο του 7ου ΔΦΝΠ, τρεις μεταπτυχιακές φοιτήτριες της ΑΣΚΤ, υπό την καθοδήγηση της καλλιτεχνικής συμβούλου του Φεστιβάλ, Κλεώνης Φλέσσα.

Μία μικρή έκπληξη επεφύλασσαν στο κοινό της εκδήλωσης μαθητές από το 12ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμάτας που συμμετείχαν στο σεμινάριο stop motion animation του Thomas Kunstler. Αφού προβλήθηκε η μικρού μήκους animation ταινία που ετοίμασαν, τα παιδιά ανέβηκαν στη σκηνή και έπαιξαν τζέμπε! Τη βραδιά πλαισίωσαν μουσικοχορευτικά ο Κενυάτης χορευτής και χορογράφος από την Αθήνα, Sammi Gian Kigumba, και 5 εκπληκτικοί Γάλλοι μουσικοί που συναντήθηκαν μουσικά για να παίξουν στο δικό μας Φεστιβάλ με το ελληνικό όνομα «Navayo Quintet»!

Τα Βραβεία Ισότητας

Τα βραβείο Ισότητας από την τριμελή Διεθνή Κριτική Επιτροπή, που αξιολόγησε 14 ταινίες, απονεμήθηκαν σε ξεχωριστή εκδήλωση, το Σάββατο 16 Απριλίου.

Ειδικότερα, το Βραβείο Ισότητας μοιράστηκαν οι ταινίες: «Είμαι ο Σάμιουελ» (I am Samuel) του Pete Murimi και «Είμαι η Μπελμάγια» (I am Belmaya) της Sue Carpenter, ενώ, εύφημος μνεία απονεμήθηκε στην ταινία «Ultraviolette, η συμμορία που έφτυνε αίμα» (Ultraviolette and the blood-spitters gang) σε σκηνοθεσία Robin Hunzinger.

Τέλος, το Ειδικό Βραβείο Αφιερώματος στους Πολιτισμούς της Υποσαχάριας Αφρικής απονεμήθηκε στο ντοκιμαντέρ «Ο Χρυσός Λύκος του Μπαλολέ» (The golden wolf of Balolé) της Chloe Aicha Boro. Το βραβείο απένειμε, κατόπιν αξιολόγησης των 11 ταινιών που συμμετείχαν στο Ειδικό Αφιέρωμα, ομάδα φοιτητών του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου με έδρα το Ναύπλιο.

Να σημειωθεί ότι όλοι οι νικητές των βραβείων κερδίζουν από ένα ProPlan της MyAirbridge, επίσημου συνεργάτη μεταφοράς δεδομένων.

8ο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Πελοποννήσου

Διοργάνωση: Κέντρο Δημιουργικού Ντοκιμαντέρ Καλαμάτας

Συνδιοργάνωση: Περιφέρεια Πελοποννήσου, Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, Δήμοι Καλαμάτας, Ναυπλίου, Ξυλοκάστρου- Ευρωστίνης και Ήλιδας

Καλλιτεχνική Διευθύντρια: Τζίνα Πετροπούλου

Καλλιτεχνική Σύμβουλος: Κλεώνη Φλέσσα

Οικονομική Υποστήριξη: Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού

Υποστήριξη: Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου (ΕΚΚ), ΕΡΤ, Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας (ΕΚΟΜΕ)

Αιγίδα: InterAction Art

