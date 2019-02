«Θα Μπορούσες Ποτέ να με Συγχωρέσεις;» (Can You Ever Forgive Me?)

Από τις 14 Φεβρουαρίου στους κινηματογράφους

Η Μελίσα ΜακΚάρθι πρωταγωνιστεί στην κινηματογραφική μεταφορά της βιογραφίας «Can you ever forgive me?», την αληθινή ιστορία της κορυφαίας σε πωλήσεις βιογράφου διασημοτήτων (και γατόφιλης) Λι Ίσραελ (Μελίσα ΜακΚάρθι) που έβγαζε τα προς το ζην κατά τη δεκαετία του ’70 και του ’80 καταγράφοντας τις ζωές διασήμων όπως Κάθριν Χέπμπορν, Ταλούλα Μπάνκχεντ, Εστέ Λόντερ και της δημοσιογράφου Ντόροθι Κιλγκάλεν. Όταν η Λι δεν μπορούσε να εκδώσει πια τα έργα της καθώς θεωρούνταν ξεπερασμένα, μετέτρεψετην τέχνη της σε απάτη, με τη βοήθεια του πιστού της φίλου Τζακ (Ρίτσαρντ Ε. Γκραντ).

