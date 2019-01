«The Μπαρμπέριανς»

Μια Παράσταση «Μπάχαλο», του Χάρη Βεραμόν στο Κύτταρο The Μπαρμπέριανς είναι μια παράσταση ασύμμετρης κωμικής απειλής.

Με οκτώ παντελώς διαφορετικούς καλλιτέχνες, θα παρουσιαστεί ένα υπερθέαμα που χρησιμοποιεί το stand up comedy ύφος αναμειγνύοντας πρόζα, σκετσάκια, παρωδίες κομματιών, τραγούδι (rock και hip hop) και βάζοντας στην παλέτα της κωμωδίας την κυνική προσέγγιση και διακωμώδηση της ελληνικής πραγματικότητας. Ένα show με you tube περσόνες, ηθοποιούς και stand up καλλιτέχνες που θα προσπαθήσουν με δηκτικό τρόπο να κουρέψουν όλα εκείνα που συγκαλύπτουν την χιουμοριστική πλευρά της καθημερινότητάς μας.

Οι πρωταγωνιστές χορεύουν το χορό του Ζαλόγγου, κάνουν ακροβατικά, τραγουδούν όπερα και αφηγούνται την μοίρα τους επάνω σε μια σκηνή με καταπακτή. Τα πρωτότυπα σκηνικά, τα κοστούμια, τα φώτα, η υπέροχη μουσική, οι εξαιρετικές χορογραφίες, και οι μοναδικές ερμηνείες των οκτώ ηθοποιών, δημιουργούν μια εντυπωσιακή ατμόσφαιρα ίσως και εκρηκτική. Μια παράσταση με ανεκπαίδευτο και ψυχωτικό χαρακτήρα, ενώ τα ζώδια των καλλιτεχνών βοηθούν αρμονικά στην χημεία τους.

Πρόγραμμα Παραστάσεων: Mία και μοναδική κι όποιος πρόλαβε. 19 Ιανουαρίου στις 21:30, ημέρα Παρασκευή δυστυχώς όχι 13ης.

Συντελεστές: Σκηνοθεσία: Δεν έχει σκηνοθέτη.

Οργάνωση, παραγωγή, δημόσιες σχέσεις: Χάρης Βεραμόν

(Για τις ανάγκες της φωτογράφησης το κουρείον Sir barber (Βουλής 7, Σύνταγμα, Τ:210 3254527)

Διανομή με ανάποδη σειρά: Γιώργος Χρανιώτης and Imitate Your Mother, Σέξπυρ – DJ I. Psychos on Decks, Τhe carrot tards, Vibrator, Κωνσταντίνος Ραβνιωτόπουλος. Παρουσιάζει ο Κωνσταντίνος Ραβνιωτόπουλος. Συμμετοχή: Λευτέρης Ελευθερίου, Χάρης Βεραμόν σε κείμενα Μάρως Μπουρδάκου

Παρασκευή 19 Ιανουάριου

Διάρκεια παράστασης: 150 λεπτά

Τιμές εισιτηρίων: Γενική είσοδος 12 ευρώ

Προπώληση: Γενική είσοδος 10 ευρώ

Κύτταρο, Ηπείρου 48 & Αχαρνών, Αθήνα τηλ.: 210.8224134

