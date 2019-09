«Theatre of Hate»

Μεγάλοι πρωταγωνιστές της Post-Punk και Gothic Σκηνής, οι Theatre of Hate γεννήθηκαν με την ανατολή της δεκαετίας του ’80 στο Λονδίνο. Αδιαφιλονίκητος ηγέτης τους ο ένας και μοναδικός, τραγουδιστής, κιθαρίστας και συνθέτης Kirk Brandon (πρώην αρχηγός των punk rockers The Pack).

Η χαρακτηριστική φωνή του σημάδεψε ολόκληρες γενιές οπαδών του Σκοτεινού Ήχου από τους πρώτους ύμνους της εποχής στα καταγώγια του Λονδίνου μέχρι τις μέρες μας και μάλιστα με διαφορετικά εκφραστικά οχήματα, αφού αυτός είναι ο δημιουργός και των Alternative-Indie Rockers, Spear of Destiny αλλά και του Rock Supergroup των Dead Man Walking στο οποίο κατά καιρούς συμμετείχε πλήθος προσωπικοτήτων της Μουσικής Κοινότητας, από τον Mick Jones (The Clash, Carbon, Silicon, Gorillaz), τον Glen Matlock (Sex Pistols), τον Derek Forbes (Simple Minds) και τον Billy Duffy (The Cult) μέχρι τον Brian Setzer (Stray Cats) και τον Lemmy (Motorhead).

Είναι όμως με τους Theatre of Hate που σχεδόν ό,τι κι αν έκανε ο Kirk Brandon, αυτό λάμβανε μυθικές διαστάσεις στο διάβα του Χρόνου τόσο σε επίπεδο ζωντανών εμφανίσεων όσο και σε δισκογραφικό: He Who Dares Wins-Live at the Warehouse Leeds (1981 και στην κορυφή των Indie Charts του Ηνωμένου Βασιλείου), Live at the Lyceum (1981), Westworld (1982), He Who Dares Wins (1982 και στο Νο3 των Indie Charts του Ηνωμένου Βασιλείου), Original Sin (1985), Ten Years After (1993), Retribution Over the Westworld (1996), He Who Dares Wins/He Who Dares Wins II (1996), Retribution (1996), Aria of the Devil (1998), Love Is a Ghost (2000), Live at the Astoria 91 (2006), Live in 82 (2006), Live in Sweden (2006), Live 2013 (2014), Kinshi (2016).

Οι θρυλικοί Theatre of Hate έρχονται πρώτη φορά στην Ελλάδα για μία, μοναδική και πολυαναμενόμενη ζωντανή εμφάνιση στο AN Club τo Σάββατο 5 Οκτωβρίου 2019. Πρόκειται για μια άχαστη συναυλία που είναι ένα μεγάλο ραντεβού με την ίδια την Ιστορία του Post-Punk και του Goth Rock.

Special Guest: The Black Capes

Oι Black Capes είναι μια νεοσύστατη γκοτθ-σκοτεινή ροκ μπάντα (2016) από την Αθήνα. Το στυλ της μουσικής τους είναι ένα μείγμα του ήχου που δημιουργήθηκε από τους Type O Negative, Paradise Lost, 69 Εyes και του παραδοσιακού γοτθικού ήχου τωνThe Sisters of Mercy, Bauhaus και The Mission.

Οι Black Capes αποτελούνται από μέλη γνωστών ελληνικών συγκροτημάτων (Inactive Messiah, Sober on Tuxedos, Potergeist). Στο πρώτο τους άλμπουμ “All These Monsters” (2017), την παραγωγή ανέλαβε ο Peter Rutcho (Parkway Drive, Deez Nuts, Falling in Reverse κλπ.), ενώ το artwork το επιμελήθηκε ο Seth Siro Anton (Paradise Lost, Moonspell, Septic Flesh κλπ) . Το άλμπουμ παρέμεινε για ένα μήνα στα κορυφαία 10 από τα German Alternative Charts και το θρυλικό περιοδικό Orkus τους παρουσίασε τον Ιούνιο του 2017 ως “Band of the Month”

Ο ευρωπαϊκός μουσικός τύπος έδωσε την απαιτούμενη σημασία στο συγκρότημα, με μεγάλο αριθμό από κριτικές και συνεντεύξεις (Legacy, Rock Hard, Metal Hammer, Sonic Seducer).

Αν και τα μέλη της μπάντας έχουν περιοδεύσει στην Ελλάδα και την Ευρώπη και έχουν μοιραστεί τη σκηνή με ιστορικά συγκροτήματα όπως το Type O Negative, το Moonspell, το Paradise Lost, το Tiamat, το Kylessa κ.α., οι Black Capes παίζουν σπάνια.

Σάββατο 5 Οκτωβρίου 2019

Πόρτες Ανοίγουν: 20:30

Προπώληση: 20€ (Περιορισμένος αριθμός)

Yπόλοιπη προπώληση – Ταμείο: 23€

AN Club, Σολωμού 17 – 19, Εξάρχεια, τηλ. 210 33 05 056

