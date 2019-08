«Θεατρικό Εργαστήρι με τη Ζωή και τη Νεφέλη»

Από τον Σεπτέμβρη ξεκινούν οι εγγραφές στο θέατρο «Από Μηχανής» για το παιδικό και εφηβικό θεατρικό εργαστήρι με τίτλο «Θεατρικό Εργαστήρι με τη Ζωή και τη Νεφέλη», που θα λειτουργήσει για πρώτη φορά!

Ψάχνουμε παιδιά με φαντασία και αγάπη για το θέατρο για να πραγματοποιήσουν το πιο μαγικό ταξίδι της ζωής τους!

Θα μεταμορφωθούμε, θα παίξουμε, θα γελάσουμε, θα αισθανθούμε και θα καλλιεργήσουμε δυνατές φιλίες.

Παιχνίδια έκφρασης, αυτοσχεδιασμοί, μεταμορφώσεις, κοστούμια, ρόλοι-χαρακτήρες, μύθοι και παραμύθια, μουσική, χορός, φώτα και σκηνικά θα μας συνεπαίρνουν στις συναντήσεις μας. Κύριο μέλημα μας να διασκεδάσουμε, να εκφραστούμε δημιουργικά και να γνωρίσουμε το μοναδικό κόσμο του θεάτρου.

Το θέατρο συμβάλλει στην καλλιτεχνική κατάρτιση του παιδιού, ενώ παράλληλα ενισχύει την κοινωνικοποίηση του ως άτομο ,μαθαίνοντας του με διασκεδαστικό τρόπο να είναι μέλος μίας ομάδας, να ακούει και να ακούγεται. Μέσα από την ενσυναίσθηση το παιδί ωριμάζει συναισθηματικά, καθώς «μεταφέρεται» σε μία άλλη κατάσταση.

Θα λειτουργήσουν τμήματα για παιδιά και εφήβους από 4 έως 16 ετών.

Στο τέλος του σχολικού έτους, κάθε τμήμα θα παρουσιάσει το δικό του έργο για γονείς και φίλους στη σκηνή του θεάτρου.

Θα πραγματοποιηθεί εργαστήρι γνωριμίας με ελεύθερη είσοδο το Σάββατο 5 Οκτωβρίου.

Το εργαστήρι είναι ετήσιο και οι συναντήσεις μας είναι εβδομαδιαίες.

Έναρξη εγγραφών: 1η Σεπτεμβρίου 2019

Για περισσότερες πληροφορίες:

(+30) 210 523 2097, Ώρες επικοινωνίας : καθημερινά από 12:00 έως 22:00. • apomixanis.theatro@gmail.com

Ζωή Λυμπεροπούλου

Θεατρολόγος-Παιδαγωγός/Μουσικός.

Σπούδασε Θεατρολογία στο Τμήμα θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πατρών και στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Είναι Διπλωματούχος Πιανίστα και Ανώτερων θεωρητικών της Μουσικής.

Το 2006 ίδρυσε το θεατρικό εργαστήρι «Επί δράσει» στην Πάτρα, όπου λειτουργούσαν ομάδες θεατρικού παιχνιδιού ανάλογα με την ηλικία.

Εργάζεται ως εκπαιδευτικός θεάτρου της Α’Βάθμιας και της Β’Βάθμιας Εκπαίδευσης από το 2008 έως και σήμερα. Δουλεύει ως εμψυχώτρια και ως εκπαιδευτικός του θεάτρου σε ομάδες νηπίων και παιδιών στο εργαστήρι Laf Lab και σε συλλόγους από το 2017 έως και σήμερα.

Συνεργάστηκε ως καλλιτεχνική εκπαιδεύτρια με την Εθνική Λυρική Σκηνή («Κουρέας της Σεβίλλης», «Επόμενη Στάση Όπερα», «Μαγικός Αυλός»). Έχει εργαστεί ως υπεύθυνη των εκπαιδευτικών προγραμμάτων στο Μουσείο της Πόλεως των Αθηνών – Ίδρυμα Βούρου Ευταξία. Επίσης, έχει εργαστεί ως επιστημονικός συνεργάτης στο ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Πατρών («Το Τέλος του Καρναβαλιού» σκηνοθεσία Β. Παπαβασιλείου). Συνεργάστηκε ως ηθοποιός στις παραστάσεις «Η Αλίκη συναντά τη χώρα των θαυμάτων», «Ορχήστρα

Ποντικάτα» και «Καρναβάλι των ζώων» (οργάνωση και παραγωγή του Δημοτικού Ωδείου Πατρών) καθώς επίσης και στις «Παραλογές» (σκηνοθεσία Θ. Οικονομίδη) και «Η Καλλιπάτειρα στο φως της Ολυμπίας» (σκηνοθεσία Ε.Στιβανάκη). Εργάζεται ως εμψυχώτρια θεατρικού παιχνιδιού σε ομάδες διαφόρων ηλικιών και σε συλλόγους καθώς και ως επιμορφώτρια σεμιναρίων θεάτρου σε ενήλικες.

Νεφέλη Τσιπουρίδη

Σκηνοθέτης,ηθοποιός και θεατροπαιδαγωγός συνδυάζει την ακαδημαϊκή θεωρία και έρευνα με τη θεατρική πράξη. Είναι αριστούχος απόφοιτος του Royal Central School of Speech and Drama και υπότροφος του Roehampton University. Έχει συνεργαστεί με το People Show τη μακροβιότερη θεατρική πειραματική ομάδα του Λονδίνου. Έχει συμμετάσχει στο πρωτοποριακό θεατρικό-τεχνολογικό φεστιβάλ του Roundhouse Theatre στο Camden, όπως και στο φεστιβάλ “Light Night” στο Canning Town. Έχει συντονίσει και σχεδιάσει θεατρικά σεμινάρια σε εκπαιδευτικά πλαίσια, σε σχολεία, αλλά και σε μη συμβατικούς θεατρικούς χώρους με ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, όπως σε κέντρο μεταναστών. Στην Αθήνα δραστηριοποιείται από το 2013 ως σκηνοθέτης, βοηθός σκηνοθέτης, ηθοποιός και συγγραφέας.

Έχει σκηνοθετήσει τη μουσική παράσταση “Noches Rojas” στο Half Note Jazz Club, το “Luz de la Luna” στο Δεύτερο Διεθνές Φεστιβάλ Ανδραβίδας, το “Περίπατος στην Ισπανία” στο Ίδρυμα Εικαστικών Τεχνών & Μουσικής Β&Μ Θεοχαράκη. Έχει εργαστεί ως βοηθός σκηνοθέτη σε έργα ευρέος φάσματος, όπως στο Sweeney Todd στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού στο Φεστιβάλ Αθηνών, και ως ηθοποιός και βοηθός σκηνοθέτη στο «Το Όνειρο και το Θαύμα” και στο “Μικρά τίποτα, μεγάλα κάτι” στο Θέατρο της Ημέρας. Κάποια από τα θεατρικά κείμενα που υπογράφει είναι οι “Μάσκες» στο Ίδρυμα Εικαστικών Τεχνών & Μουσικής Β&Μ Θεοχαράκη, καθώς και το παιδικό παραμύθι “Η Αλίκη Συναντά τη Χώρα των Θαυμάτων”. Από το 2014, κυκλοφορεί στους μουσικούς οίκους και διαδικτυακά η αγγλόφωνη συλλογή της από παραμύθια με τίτλο “Fairyland in Treble” και από το 2018 το παιδικό μυθιστόρημα που υπογράφει “Dusk of Day / Dawn of Night” από τον εκδοτικό οίκο Musica Ferrum.

Από Μηχανής Θέατρο, Ακαδήμου 13, Μεταξουργείο, τηλ. 210 5232097, www.amtheater.gr

Ώρες ταμείου και επικοινωνίας: Καθημερινά 9:00 – 22:00 info@amtheater.gr

