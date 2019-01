Theodore και Moa Bones σε Summer Tour!

Στο πρόγραμμα των συναυλιών αυτών, όπως και στην μεγάλη συναυλία της Αθήνας που προηγήθηκε, ο Theodore στήνει μια γέφυρα μεταξύ του «It Ιs But It’s Not» και του νέου ηχητικού τοπίου που διαμορφώνουν οι μουσικές και τα τραγούδια του επερχόμενου album του. Δύο τραγούδια έχουν ήδη κυκλοφορήσει, το Towards? (3/3) και το Spit Blood Out (8/6) τα οποία φυσικά θα περιλαμβάνονται στο καλοκαιρινό του setlist. Ήχος και εικόνα δημιουργούν ένα καλοκαιρινό παιχνίδι αντιθέσεων, από τη χαλαρή διάθεση στην ένταση, και από το φως στο σκοτάδι, σε μια νύχτα όπου μουσική, κοινό και περιβάλλον γίνονται ένα.

Ο Moa Bones, ο οποίος συναντιέται για πρώτη φορά με τον Theodore επί σκηνής, φέρνει μαζί την δημιουργική του ενέργεια, τις μουσικές από την νέα του δουλειά αλλά και τη μυστικιστική ατμόσφαιρα που χαρακτηρίζει κάθε του εμφάνιση. Με δύο άλμπουμ ήδη στις αποσκευές του, Spun (2015) και Aquarelles (2011), κι έπειτα από πολλές ξεχωριστές εμφανίσεις την τελευταία τριετία, ο Moa Bones θα παρουσιάσει νέα τραγούδια καθώς και διασκευές με άρωμα καλοκαιριού.

Κάθε σταθμός του Island Hopping, διαφορετικός από τον προηγούμενο, μας καλεί να τους ακολουθήσουμε σε 4 διαφορετικές ατμοσφαιρικές εμπειρίες. Τρεις αφαιρετικές συναυλίες σε Αντίπαρο, Δονούσα και Αστυπάλαια, και ένα οπτικοακουστικό υπερθέαμα σε διάδραση με το περιβάλλον, στην Τήνο.

26/7: Αντίπαρος, στο Camping Αντιπάρου

22:00 [Είσοδος ελεύθερη]

27/7: Δονούσα, στο Camping Κέδρου

22:30 [Είσοδος ελεύθερη]

29/7: Αστυπάλαια, στο Camping Αστυπάλαιας

23:00 [Είσοδος ελεύθερη]

3/8 Τήνος, στο Θέατρο στον Κούμαρο

21:00 [Είσοδος 8€]

Παραγωγή – Οργάνωση: United We Fly