Theodore live @ Temple Athens!

Λίγο μετά την εμφάνισή του στο Tiny Desk Concert, ο Theodore και η ανανεωμένη του μπάντα επιστρέφουν για ένα και μόνο live στο Temple Athens την Πέμπτη 30 Μαΐου.

Μετά από ένα tour στις Η.Π.Α. που μέτρησε περισσότερες από 15 εμφανίσεις σε συναυλιακούς χώρους, ραδιοφωνικά στούντιο και κρυφές τοποθεσίες, την εμφάνιση στο SXSW festival, για δεύτερη συνεχή χρονιά και φυσικά την πρόσκληση του Bob Boilen στο διάσημο γραφείο του στο NPR, ο Theodore μας καλεί εκεί που όλα ξεκίνησαν, στην σκηνή που εμφανίστηκε πρώτη φορά, κάποια χρόνια πίσω, στον αγαπημένο χώρο του σημερινού Temple Athens!

Σε μια συναυλία που όπως λέει ο ίδιος «it’s going to be intimate, it’s going to be loud», θα ακούσουμε παλαιότερα αγαπημένα τραγούδια όπως το «Are We There Yet?», μουσική από το album «Inner Dynamics» που κυκλοφόρησε τον Νοέμβριο σαν το ατμοσφαιρικό «Disorientation» αλλά και νέα, ακυκλοφόρητα κομμάτια. Τα εντυπωσιακά light shows θα πλαισιώνουν και αυτή τη φορά τη μπάντα, ενισχύοντας την ένταση και το συναίσθημα της μουσικής του Theodore.

Special guest του Theodore, η ταλαντούχα art pop μουσικός Danai Nielsen. Χρησιμοποιώντας synthesizers, looping και samples χτίζει την βάση των κομματιών της ενώ στη συνέχεια, με εφέ στη φωνή δημιουργεί μουσικούς διαλόγους μεταξύ ενός θηλυκού και αρσενικού alter ego. Στο παρελθόν την έχουμε συναντήσει στη σκηνή ως βασικό μέλος του συγκροτήματος “Rosebleed”.

Στις 30 Μαΐου, ο Theodore μας υποδέχεται στο Temple Athens σε ένα live δυναμικό και εξωστρεφές, γεμάτο ένταση με τη special guest Danai Nielsen να συμπληρώνει την ατμόσφαιρα της βραδιάς!

Σχεδιασμός και Εκτέλεση Παραγωγής: United We Fly

Παίζουν οι μουσικοί

Theodore: φωνή, πιάνο, synths

Νικόλας Παπαχρονόπουλος: μπάσο

Ashley Hallinan: ντραμς

Εμμανουήλ Κουρκούλης: φωνητικά, κιθάρα, synths

Ιωάννης Λέφας: φωνητικά, κιθάρα

Special Guest: Danai Nielsen

Πέμπτη 30 Μαΐου

Εισιτήρια προπώληση: 8€: ταμείο: 12€

Οι πόρτες ανοίγουν στις 21.00

Ώρα Έναρξης: 21.30

Σχόλια