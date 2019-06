Την Κυριακή 30 ΚΑΦΑΟ του εμπορικού τριγώνου μετατρέπονται σε έργα τέχνης!

Μεθαύριο Κυριακή 9 Ιουνίου, όχι ένα, όχι δύο, αλλά 30 ΚΑΦΑΟ στο Εμπορικό Κέντρο της Αθήνας με πρωτοβουλία του δήμου Αθηναίων μετατρέπονται σε ζωγραφικό καμβά.

Πρόκειται για την ανοιχτή εκδήλωση, υπό τον τίτλο «Athens Urban Gallery», που θα έχει ως πρωταγωνιστές 40 καλλιτέχνες που επελέγησαν από την ανοιχτή πρόκληση του δήμου Αθηναίων για να μετατρέψουν σε έργα τέχνης τους γνωστούς μας υπαίθριουςκατανεμητές τηλεφωνίας. Η πρωτοβουλία πραγματοποιείται στο πλαίσιο της δράσης καθαρισμού όψεων του This is Athens – Polis και ένα από τα πιο κεντρικά ραντεβού είναι στη συμβολή των οδών Ερμού και Βουλής, ίσως το σταυροδρόμι με τα περισσότερα ΚΑΦΑΟ.

Ο δήμαρχος Αθηναίων Γιώργος Μπρούλιας σημείωσε ότι «οι προσπάθειες για την αισθητική αναβάθμιση της Αθήνας δεν μπορεί παρά να είναι συνεχείς και να κινούνται σε πολλά επίπεδα», προσθέτοντας ότι «στο πλαίσιο της συνολικής δράσης καθαρισμού όψεων του «This is Athens – Polis», έχουν ήδη καθαριστεί και προστατευθεί προσόψεις κτιρίων σε 30 οικοδομικά τετράγωνα, σε κεντρικά σημεία του κέντρου της Αθήνας, όπως η πλατεία Κλαυθμώνος, και συνεχίζουμε».

Η δράση του δήμου Αθηναίων εντάσσεται στο πλαίσιο της αναβάθμισης του δημόσιου χώρου της πόλης και θα πραγματοποιηθεί, από τις 12 το μεσημέρι έως τις 8 το βράδυ, στο Εμπορικό Τρίγωνο της Αθήνας και συγκεκριμένα στους κάθετους δρόμους της οδού Σταδίου, από την οδό Σοφοκλέους, μέχρι και την Πλατεία Συντάγματος. Τριάντα υπαίθριοι κατανεμητές τηλεφωνίας γίνονται ο «καμβάς» των έργων, των καλλιτεχνών που προκρίθηκαν. Συνολικά συμμετείχαν 83 καλλιτέχνες με 128 προτάσεις.

Η εκδήλωση εντάσσεται στο πλαίσιο της συνολικής δράσης καθαρισμού όψεων του «This is Athens – Polis», που υλοποιείται από το Athens Partnership με δωρεές των: Κοινωφελές Ίδρυμα Αθανασίου Κ. Λασκαρίδη, Beat, Constantine Μ. Logothetis, COSMOTE, Ιονική Ξενοδοχειακαί Επιχειρήσεις Α.Ε., Λάμψα Α.Ε. Ευρύτερος στόχος της δράσης είναι η προστασία της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς, αλλά και η ανάδειξη της ομορφιάς του κέντρου της πόλης. Η φιλοτέχνηση των πρώτων 30 ΚΑΦΑΟ γίνεται με αρωγό την COSMOTE -υπό την επωνυμία της δράσης «Τέχνη στα ΚΑΦΑΟ»- και συνολικά μέχρι τον Σεπτέμβριο, θα φιλοτεχνηθούν περισσότερα από 100 ΚΑΦΑΟ στο Εμπορικό Τρίγωνο της Αθήνας.

Όλες οι όψεις κτιρίων που καθαρίζονται, καθώς και τα κουτιά των κατανεμητών τηλεφωνίας (ΚΑΦΑΟ) που θα φιλοτεχνούνται, προστατεύονται με ειδική υδροφοβική επίστρωση anti-tagging, που αποτρέπει τις μουτζούρες. Οι εργασίες πραγματοποιούνταιαπό ειδικό συνεργείο, σε συνεργασία με τον δήμο Αθηναίων. Για διάστημα ενός έτους, το ειδικό αυτό συνεργείο καθαρισμού, ανταποκρίνεται σε κάθε νέο περιστατικό βανδαλισμού, «επιχειρώντας» σε διάστημα 48 ωρών από την καταγραφή του βανδαλισμού. Παράλληλα εκπαιδεύεται πενταμελής ομάδα δημοτικών υπαλλήλων του δήμου Αθηναίων, οι οποίοι θα υποστηρίξουν τη βιωσιμότητα του έργου μετά την ολοκλήρωση της πρωτοβουλίας καθαρισμού όψεων «This is Athens-Polis».

Το πρόγραμμα «This is Athens-Polis» εντάσσεται στο πλαίσιο του This is Athens & Partners, τη σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, που ενεργοποίησε ο δήμος Αθηναίων σε συνεργασία με τον ΣΕΤΕ, την AEGEAN, τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών, τη Λάμψα Α.Ε., τη Lamda Development και την Ιονική Ξενοδοχειακαί Επιχειρήσεις Α.Ε. για τον συντονισμό και την υλοποίηση αναπτυξιακών και προωθητικών δράσεων που στοχεύουν στην αποτελεσματική προώθηση της Αθήνας στις μεγάλες αγορές του εξωτερικού.

Η δράση καθαρισμού όψεων «This is Athens-Polis» είναι μια πρωτοβουλία, που έχει σχεδιαστεί και υλοποιείται από το Athens Partnership, τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό που προωθεί φιλανθρωπικές συνεργασίες με μεγάλο αντίκτυπο μεταξύ του δήμου Αθηναίων και του ιδιωτικού τομέα, αξιοποιώντας τους πόρους και ενεργοποιώντας τις δυνάμεις και των δύο.

