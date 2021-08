«Το καλοκαίρι του ’85»

Από τις 5 Αυγούστου στους κινηματογράφους

Το μικρό ιστιoπλοϊκό σκάφος του 16χρονου Αλέξ αναποδογυρίζει κοντά στις ακτές της Νορμανδίας. Ο 18χρονος Νταβίντ τον σώζει ηρωικά. Ο Αλέξ μόλις βρήκε τον φίλο των ονείρων του. Όμως, μπορεί το όνειρο να διαρκέσει πάνω από ένα καλοκαίρι, το καλοκαίρι του ’85;

Σκηνοθεσία: Φρανσουά Οζόν

Βασισμένο στο βιβλίο DANCE ON MY GRAVE του Aidan CHAMBERS (Εκδόσεις PENGUIN RANDOM HOUSE UK)

Παραγωγή: Eric et Nicolas ALTMAYER

Διευθυνση φωτογραφίας:Hichame ALAOUIE

Σχεδιασμος Παραγωγης: Benoît BAROUH

Κοστουμια: Pascaline CHAVANNE

Ήχος: Brigitte TAILLANDIER

Επεξεργασια ηχου: Julien ROIG

Μιξη ηχου :Jean-Paul HURIER

Μοντάζ : Laure GARDETTE

1st Assistant Manager: Elodie GAY

Script Supervisor :Lydia BIGARD

Διευθυση Casting: Elodie DEMEY, Anaïs DURAN

Κομμώσεις: Franck-Pascal ALQUINET

Mακιγιάζ: Natali TABAREAU-VIEUILLE

Διευθυνση παραγωγής: Aude CATHELIN

Φωτογραφος σετ: Jean-Claude MOIREAU

Μουσικη (πρωτοτυπη) Jean-Benoît DUNCKEL

Διανομή

Αλεξί/ Αλέξ Félix Lefebvre

Νταβίντ Benjamin Voisin

Κέητ Philippine Velge

Κυρία Γκορμάν Valeria Bruni-Tedeschi

Κύριος Λεφέβρ Melvil Poupaud

Κυρία Ρομπιν Isabelle Nanty

Κύριος Ρόμπιν Laurent Fernandez

Καθηγήτρια ειδικής αγωγής Aurore Broutin

Λυκ Yoann Zimmer

Φυλακας νεκροτομείου Bruno Lochet

Κρις Antoine Simony

Διάρκεια: 101’

Γλώσσα: Γαλλικά

Tραγούδια που ακούγονται στο soundtrack:

IN BETWEEN DAYS – THE CURE (Robert Smith)

SAILING – ROD STEWART (Gavin Sutherland)

CRUEL SUMMER – BANANARAMA (Sarah Elizabeth Dallin / Keren Jane Woodward / Siobhan Maire Deirdre Fahey / Steve Jolley / Tony Swain)

TOUTE PREMIERE FOIS – JEANNE MAS (R. Musumarra – J. Mas / R. Musumarra – R.Zanelli)

FOREST FIRE – LLOYD COLE & THE COMMOTIONS (Lloyd Cole)

STARS DE LA PUB – MOVIE MUSIC (Frιdιric Mercier / Νταβίντ Fairstein)

SELF CONTROL – RAF (G. Bigazzi / R. Riefoli / S. Piccolo)

ORIGINAL SCORE IS AVAILABLE ON LABEL MILAN MUSIC / SONY MASTERWORKS

