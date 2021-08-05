Από τις 5 Αυγούστου στους κινηματογράφους
Το μικρό ιστιoπλοϊκό σκάφος του 16χρονου Αλέξ αναποδογυρίζει κοντά στις ακτές της Νορμανδίας. Ο 18χρονος Νταβίντ τον σώζει ηρωικά. Ο Αλέξ μόλις βρήκε τον φίλο των ονείρων του. Όμως, μπορεί το όνειρο να διαρκέσει πάνω από ένα καλοκαίρι, το καλοκαίρι του ’85;
Σκηνοθεσία: Φρανσουά Οζόν
Βασισμένο στο βιβλίο DANCE ON MY GRAVE του Aidan CHAMBERS (Εκδόσεις PENGUIN RANDOM HOUSE UK)
Παραγωγή: Eric et Nicolas ALTMAYER
Διευθυνση φωτογραφίας:Hichame ALAOUIE
Σχεδιασμος Παραγωγης: Benoît BAROUH
Κοστουμια: Pascaline CHAVANNE
Ήχος: Brigitte TAILLANDIER
Επεξεργασια ηχου: Julien ROIG
Μιξη ηχου :Jean-Paul HURIER
Μοντάζ : Laure GARDETTE
1st Assistant Manager: Elodie GAY
Script Supervisor :Lydia BIGARD
Διευθυση Casting: Elodie DEMEY, Anaïs DURAN
Κομμώσεις: Franck-Pascal ALQUINET
Mακιγιάζ: Natali TABAREAU-VIEUILLE
Διευθυνση παραγωγής: Aude CATHELIN
Φωτογραφος σετ: Jean-Claude MOIREAU
Μουσικη (πρωτοτυπη) Jean-Benoît DUNCKEL
Διανομή
Αλεξί/ Αλέξ Félix Lefebvre
Νταβίντ Benjamin Voisin
Κέητ Philippine Velge
Κυρία Γκορμάν Valeria Bruni-Tedeschi
Κύριος Λεφέβρ Melvil Poupaud
Κυρία Ρομπιν Isabelle Nanty
Κύριος Ρόμπιν Laurent Fernandez
Καθηγήτρια ειδικής αγωγής Aurore Broutin
Λυκ Yoann Zimmer
Φυλακας νεκροτομείου Bruno Lochet
Κρις Antoine Simony
Διάρκεια: 101’
Γλώσσα: Γαλλικά
Tραγούδια που ακούγονται στο soundtrack:
IN BETWEEN DAYS – THE CURE (Robert Smith)
SAILING – ROD STEWART (Gavin Sutherland)
CRUEL SUMMER – BANANARAMA (Sarah Elizabeth Dallin / Keren Jane Woodward / Siobhan Maire Deirdre Fahey / Steve Jolley / Tony Swain)
TOUTE PREMIERE FOIS – JEANNE MAS (R. Musumarra – J. Mas / R. Musumarra – R.Zanelli)
FOREST FIRE – LLOYD COLE & THE COMMOTIONS (Lloyd Cole)
STARS DE LA PUB – MOVIE MUSIC (Frιdιric Mercier / Νταβίντ Fairstein)
SELF CONTROL – RAF (G. Bigazzi / R. Riefoli / S. Piccolo)
ORIGINAL SCORE IS AVAILABLE ON LABEL MILAN MUSIC / SONY MASTERWORKS
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