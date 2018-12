«To Σπίτι με το Ρολόι στον Τοίχο» (The House with a Clock in its Walls)

20 Σεπτεμβρίου στους κινηματογράφους από την Odeon και την Audio Visual

Ο Λούις, ένα ορφανό αγοράκι, μετακομίζει στο Μίσιγκαν για να ζήσει στο σπίτι του θείου του, Τζόναθαν. Εκεί ανακαλύπτει τον κόσμο της μαγείας, αφού τόσο ο θείος του όσο και η καλύτερή του φίλη, Φλόρενς, είναι μάγοι. Σύντομα, ο μικρός Λούις θα αντιληφθεί πως το σπίτι έχει ένα μεγάλο μυστικό, αφού στους τοίχους του κρύβεται ένα μαγικό ρολόι που έχει τη δύναμη να καταστρέψει τον κόσμο! Θα καταφέρουν να το βρουν και να το σταματήσουν πριν να είναι πολύ αργά; Μια απίθανη ταινία φαντασίας, βασισμένη στο ομώνυμο βιβλίο του Τζον Μπέλερς, με την βραβευμένη με δύο Όσκαρ Κέιτ Μπλάνσετ και τον υποψήφιο για δύο 2 Χρυσές Σφαίρες Τζακ Μπλακ στους πρωταγωνιστικούς ρόλους.

Σχόλια