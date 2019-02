«Το Στέμμα των Ινδιών» (Viceroy’s House)

1947. Ο Λόρδος Mountbatten είναι ο τελευταίος Αντιβασιλέας της Ινδίας. Αποστολή του να παραδώσει την Ινδία πίσω στον λαό της. Τους έξι τελευταίους μήνες της αγγλικής κυριαρχίας, στην οικία του Αντιβασιλέα συνυπάρχουν οι βρετανοί αποικιοκράτες με το υπηρετικό προσωπικό που απαρτίζεται από 5.000 ινδουιστές, μουσουλμάνους και σιχ. Οι φιλονικίες για το μέλλον της χώρας εξαπλώνονται σε όλα τα μέτωπα του σπιτιού.

Σκηνοθεσία: Gurinder Chadha

Σενάριο (βασισμένο στα βιβλία “Freedom at Midnight” των Larry Collins & Dominique Lapierre και “The Shadow Of The Great-Game – The Untold Story Of Partition” του Narendra Singh Sarila): Gurinder Chadha, Paul Mayeda Berges, Moira Buffini

Παίζουν: Hugh Bonneville, Gillian Anderson, Manish Dayal, Michael Gambon, Simon Callow

Με την υποστήριξη του Creative Europe MEDIA.

Διάρκεια: 105’