«Τόλκιν: Μύθοι και Θρύλοι της Μέσης Γης»

Από τις Εκδόσεις Anubis

Εξερευνήστε ξανά τον πιο υπέροχο, μαγικό κόσμο: τη Μέση Γη!

‘Ενα ορόσημο στην παγκόσμια λογοτεχνία ξεδιπλώνεται μπροστά μας στο βιβλίο του Μανώλη Παρούση που ερευνά σε βάθος το έργο του J.R.R. Tolkien!

Από τα Δαχτυλίδια της Δύναμης έως το τέλος της Τρίτης Εποχής!

Το έργο του J.R.R. Tolkien αποτελεί ορόσημο στη σύγχρονη αγγλική λογοτεχνία. Η μυθολογία του Βρετανού συγγραφέα, γεμάτη συναρπαστικές μάχες, παράξενα πλάσματα, χαρισματικούς χαρακτήρες, συγκινητικές στιγμές και σκηνές επικού μεγαλείου, ενέπνευσε μια ολόκληρη γενιά συγγραφέων και αιχμαλώτισε τη φαντασία εκατομμυρίων αναγνωστών παγκοσμίως.

Η ενασχόληση με τους μύθους της Μέσης Γης, ειδικά με τον τρόπο που γίνεται στο έργο «Τόλκιν: Μύθοι και Θρύλοι της Μέσης Γης», δίνει μια άλλη διάσταση στην ανάγνωση των βιβλίων του Tolkien, κατάλληλη τόσο για τους χιλιάδες φαν του συγγραφέα στη χώρα μας, όσο και για όσους θέλουν μια πρώτη επαφή με το μαγευτικό αυτό κόσμο!

Το βιβλίο αναφοράς «Τόλκιν: Μύθοι και Θρύλοι της Μέσης Γης» αποτελεί εμπλουτισμένη έκδοση του βιβλίου «Τόλκιν: Ο Θαυμαστός Κόσμος της Μέσης Γης», με δύο νέα κεφάλαια και νέα επιμέλεια.

Η σειρά «Ο Άρχοντας των Δαχτυλιδιών: Τα Δαχτυλίδια της Δύναμης» του Amazon Prime

Τα βιβλία του Tolkien επιστρέφουν στην επικαιρότητα με τη νέα σειρά «Ο Άρχοντας των Δαχτυλιδιών: Τα Δαχτυλίδια της Δύναμης» (“The Lord of the Rings: Τhe Rings of Power”). Η νέα σειρά θα κάνει πρεμιέρα στις 2 Σεπτεμβρίου στο Amazon Prime και αποτελεί την ακριβότερη τηλεοπτική παραγωγή όλων των εποχών.

Το έργο του J.R.R. Tolkien έχει εμπνεύσει 6 κινηματογραφικές υπερπαραγωγές με εισπράξεις 6 δισ. δολάρια παγκοσμίως.

Συγγραφέας: Μανώλης Παρούσης

Κατηγορία: Βιβλίο Αναφοράς

ISBN: 978-960-623-475-0

Σελίδες: 504

Σχόλια