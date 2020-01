«Τόπο στους μικρομηκάδες!»

Το Σάββατο 25 Ιανουαρίου, στις 17.00 το απόγευμα, η Ταινιοθήκη της Ελλάδος εγκαινιάζει για το 2020 τον κύκλο προβολών ελληνικών ταινιών μικρού μήκους με τίτλο «Τόπο στους μικρομηκάδες» που ξεκίνησε με μεγάλη επιτυχία πέρυσι, συνεχίζοντας έτσι το αφιέρωμά της στην dream team της ελληνικής μικρού μήκους ταινίας των τελευταίων ετών.

Αυτή τη φορά, το πρόγραμμα παρουσιάζει επτά συναρπαστικές ξενόγλωσσες μικρού μήκους ταινίες των τελευταίων ετών που υπογράφουν έλληνες (ή ελληνικής καταγωγής) σκηνοθέτες.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει και δύο πρόσφατες ταινίες που φέτος συζητήθηκαν πολύ: το Olla της Αριάν Λαμπέντ από τη Γαλλία και το Index του Νικόλα Κολοβού από τη Σουηδία.

Συνολικά, πρόκειται για ταινίες στα αγγλικά, τα γαλλικά, τα δανέζικα και τα αραβικά, οι οποίες απέσπασαν κορυφαία βραβεία στο Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας, παρουσιάστηκαν ή/και διακρίθηκαν σε κορυφαία διεθνή φεστιβάλ, παίχτηκαν ή βραβεύτηκαν στις Νύχτες Πρεμιέρας ήδη από το 2012.

Ταινίες τους θα μας δείξουν αυτή τη φορά οι Άρτεμις Αναστασιάδου (Calling, 2017, 16’), Ολιβερ Κριμπάς (Ghost in the machine, 2012, 19’), Νικολέτα Λεούση (Signed agreement, 2012, 23’), Γαβριήλ Τζάφκας (Sailor, 2014, 17’), Nίκος Τσεμπερόπουλος (Simon says, 2015, 13’) και Nικόλας Κολοβός (Ιndex, 2019, 12’). To πρόγραμμα θα κλείσει με το σκηνοθετικό ντεμπούτο της γνωστής πρωταγωνίστριας του Γιώργου Λάνθιμου και της Αθηνάς Τσαγγάρη Αριάν Λαμπέντ με τίτλο Olla (2019, 27’). Πρωταγωνιστεί η Ρομάνα Λόμπατς.

Η Ταινιοθήκη παρουσιάζει μερικές από τις καλύτερες μικρού μήκους δουλειές, με την υπόσχεση να παρουσιάσει σύντομα πολλά ακόμα ονόματα που τα τελευταία χρόνια σφράγισαν την ταινία μικρού μήκους στην Ελλάδα, εκτοξεύοντας την ελληνική κινηματογραφική παραγωγή.

Γιατί… some like it short!

Oι ταινίες:

Calling (Άρτεμις Αναστασιάδου) Ένα βίαιο συμβάν διαρρηγνύει τη σχέση ανάμεσα σε μια μεξικανοαμερικάνα μοδίστρα και τον ενήλικο γιο της, που έχει νοητική υστέρηση. Η ταχέως ανερχόμενη Άρτεμις Αναστασιάδου γύρισε την ταινία της αυτή στο Τέξας, στο πλαίσιο του μεταπτυχιακού της. Στο Φεστιβάλ Δράμας απέσπασε το βραβείο «Έλληνες του κόσμου» και σήμερα ετοιμάζει την τέταρτη μικρού μήκους της.

Ghost in the machine (Ολιβερ Κριμπάς) Μια καταπιεσμένη κοπέλα που ζει σε μια φάρμα παίρνει εκδίκηση από τον βίαιο πατέρα της με τη βοήθεια του μοναδικού της φίλου – ενός εγκαταλελειμμένου, σκουριασμένου, 60χρονου τρακτέρ που μιλάει! Ο Όλιβερ Κριμπάς, ο οποίος ζει και εργάζεται στο Λονδίνο, πριν μερικές εβδομάδες παρουσίασε στην Ταινιοθήκη την πρώτη μεγάλου μήκους ταινία του Γύρω από τον ήλιο.

Signed agreement (Νικολέτα Λεούση) Η κυρία Γκριν θα πρέπει να ζήσει μ’ ένα κορίτσι που δεν το ξέρει. Δεν την εμπιστεύεται. Καλά κάνει. Άμα πεθάνει, το κορίτσι θα της πάρει το σπίτι. Αλλά ποιόν άλλο έχει; Από τις πιο δραστήριες σκηνοθέτριες στη μικρή φόρμα, η Νικολέτα Λεούση, που διακρίθηκε για την τελευταία της «μικρή» με τίτλο 37 μέρες, θα μας δείξει μια από τις πρώτες της μικρού μήκους ταινίες, την οποία γύρισε στο πλαίσιο των σπουδών της στην Αγγλία.

Sailor (Γαβριήλ Τζάφκας) Ο ναύτης Γιόργκεν επιστρέφει στο σπίτι του στη Δανία για μία νύχτα και προσπαθεί να αναζητήσει τη χαμένη του αγάπη που εγκατέλειψε πολλά χρόνια πριν. Καθώς οι ώρες περνούν, ο Γιόργκεν συνειδητοποιεί ότι έχουν αλλάξει πολλά πράγματα από την τελευταία φορά που βρέθηκε στη χώρα του. Με πολλές διακρίσεις στο ενεργητικό του, ο πολυπράγμων Γαβριήλ Τζάφκας, εμπνέεται από τον Καββαδία και μας δίνει μια από τις καλύτερες ταινίες του, γυρισμένη στη Δανία όπου είναι πλέον εγκατεστημένος. Έχει ήδη γυρίσει την πρώτη του μεγάλου μήκους ταινία με τίτλο Aγκάθι.

Simon says (Nίκος Τσεμπερόπουλος) Ο Σάιμον ζει μοναχικά στο Λονδίνο, αποξενωμένος από το περιβάλλον του. Κάποιες νύχτες του μήνα επισκέπτεται τους «ιντερνετικούς» του φίλους…

Γυρισμένη στο Λονδίνο, από τον τότε σπουδαστή Νίκο Τσεμπερόπουλο, η πτυχιακή του ταινία απέσπασε το μεγάλο βραβείο του Διαγωνιστικού Τμήματος στο 21ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας «Νύχτες Πρεμιέρας» (2015).

Ιndex (Nικόλας Κολοβός) Η βάρκα που θα μεταφέρει την οικογένεια του Ντάνα στην Ευρώπη είναι έτοιμη να ξεκινήσει, αλλά ο γιός του ο Άλαν έχει σφηνώσει το δάχτυλό του στην καρότσα του φορτηγού. Πανικός κυριεύει τον Ντάνα και η απόγνωση κορυφώνεται καθώς έρχεται αντιμέτωπος με μια τρομακτική απόφαση. Ο Νικόλας Κολοβός, μόνιμος κάτοικος Σουηδίας όπου διαπρέπει ως σκηνοθέτης, με την ταινία του αυτή απέσπασε (για άλλη μια φορά) το Χρυσό Διόνυσο στο τελευταίο Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας.

Olla (Αριάν Λαμπέντ) Η Όλα έρχεται σε ένα προάστιο μιας γαλλικής πόλης για να ζήσει με τον Πιερ, έναν άντρα που γνώρισε μέσω ενός site γνωριμιών με γυναίκες της ανατολικής Ευρώπης. Όμως ο Πιερ φροντίζει την ηλικιωμένη άρρωστη μητέρα του και η Όλα δεν μιλάει την ίδια γλώσσα με αυτόν… Η ηθοποιός Αριάν Λαμπέντ, που κέρδισε το βραβείο ερμηνείας στο Φεστιβάλ Βενετίας για το Attenberg της Αθηνάς Τσαγγάρη και πρωταγωνίστησε στις ταινίες Αλπεις και Αστακός του Γιώργου Λάνθιμου, πραγματοποίησε την πρεμιέρα της πρώτης της αυτής σκηνοθετικής δουλειάς, στο Δεκαπενθήμερο των Σκηνοθετών του τελευταίου Φεστιβάλ Καννών.

Μετά την προβολή θα ακολουθήσει συζήτηση με τους συντελεστές που θα παρευρεθούν.

Η Ταινιοθήκη της Ελλάδος φιλοδοξεί να δώσει βήμα στους μικρομηκάδες στην Αθήνα, και μέσω τακτικών αφιερωμάτων στο έργο τους (όχι μόνο των τελευταίων ετών αλλά και περασμένων δεκαετιών) να αναδείξει τη δυναμική ενός είδους, ακόμα άγνωστου στο ευρύ κοινό, που άνθησε στο Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας πολύ πριν γίνει της μόδας ο ελληνικός κινηματογράφος. Μετά την μεγάλη επιτυχία των πρώτων προγραμμάτων, θα συνεχίσει τον μηνιαίο κύκλο προβολών όλη τη σεζόν.

μια επιλογή από τις σημαντικότερες ταινίες μικρού μήκους στην καρδιά της Αθήνας: Άρτεμις Αναστασιάδου, Νικόλας Κολοβός, Όλιβερ Κρίμπας, Άριαν Λάμπεντ, Νικολέτα Λεούση, Γαβριήλ Τζάφκας, Νίκος Τσεμπερόπουλος

GREEKS INTERNATIONAL

Ξενόγλωσσες ταινίες σκηνοθετών ελληνικής καταγωγής

Είσοδος: 3 ευρώ

Ταινιοθήκη της Ελλάδος, Ιερά Οδός 48 & Μεγάλου Αλεξάνδρου 134-136 (Μετρό Κεραμεικός), Αθήνα, τηλ. 210- 36 09 695, 36 12 046, 6940099221

Σχόλια