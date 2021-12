«Τόσες αλλαγές»

της Μιρέια Κάλαφελ τις εκδόσεις Βακχικόν

Η συλλογή Τόσες αλλαγές πραγματεύεται θέματα που απασχολούν την Κάλαφελ και σε άλλα έργα της όπως είναι η μνήμη, η συνειδητοποίηση της ύπαρξης, η στάση του ανθρώπου απέναντι στη ζωή, η αισιοδοξία για το αύριο, η παράκληση και η προτροπή, μια μόνιμη υπενθύμιση να υπάρχουμε, να ζούμε, να είμαστε, καταφέρνοντάς το με ποιον τρόπο; Με την αλλαγή και κάποτε με τη σιωπή που όμως σημαίνει πολλά περισσότερα από αυτά που αποσιωπά, που φαινομενικά δεν λέει. Και ενώ οι ανησυχίες εκφράζονται περισσότερο στα δύο πρώτα μέρη (στο επίθετο και το ουσιαστικό), όλες οι απαντήσεις έρχονται στο τρίτο μέρος με το ρήμα, το μεταβατικό εκδύω. Εκδύω, λοιπόν, λέει η Κάλαφελ και γινόμαστε μάρτυρες μιας απόλυτης και λυτρωτικής απογύμνωσης. Η αλήθεια της ποιήτριας σταδιακά ξεδιπλώνεται και κορυφώνεται σ’ αυτό το τρίτο μέρος. Μοιάζει να μη φοβάται να εκτεθεί, αφού μόνο με αυτή της την έκθεση θα μπορέσει να σώσει τον εαυτό της και όσους την ακολουθούν στο μοναδικό ποιητικό σύμπαν που μας γνωστοποιεί και μας έχει ήδη παρασύρει από τα δύο πρώτα κιόλας ποιήματα της συλλογής: την Ποιητική και τη Λογοτεχνία.

Δεν σε φίλησε κι έφυγε βιαστικά

κι έφτασε στο σπίτι κι άνοιξε τον υπολογιστή

κι έγραψε δεν σε φίλησα, δεν σε φίλησα στο στόμα

και τώρα τι να κάνω μ’ αυτό το πάθος στα χείλη.

Πρόλογος: Ξένια Σ. Κακάκη

Μετάφραση: Ξένια Κακάκη

Εξώφυλλο: Joshua Rivera (Unsplash.com)

Είδος: Ποίηση απ’ όλο τον κόσμο

ISBN: 978-960-638-266-6

Σελίδες: 82

Η Μιρέια Κάλαφελ (Mireia Calafell i Obiol, Βαρκελώνη, 1980) έχει εκδώσει τα βιβλία: Poètiques del cos (Galerada, 2006), Costures (Viena, 2010), Tantes mudes (Perifèric, 2014), Nosaltres, qui (La Breu, 2020) και έχει λάβει τα βραβεία: Amadeu Oller 2006 και VIII Memorial Anna Dodas 2008, Josep M. López Picó de Poesia 2009, Benvingut Oliver 2013. Ποιήματά της περιλαμβάνονται σε ανθολογίες στην Αργεντινή, τη Βραζιλία, την Ολλανδία, το Ηνωμένο Βασίλειο, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Ελλάδα (Ανθολογία νέων Καταλανών ποιητών, εκδόσεις Βακχικόν 2020) και την Ισπανία. Έχει σπουδάσει Ανθρωπιστικές Επιστήμες στο Πανεπιστήμιο Pompeu Fabra και εργάζεται στον πολιτιστικό σύλλογο Artsmoved, όπου αναπτύσσει πολιτιστικά και εκπαιδευτικά προγράμματα. Από το 2016, είναι συνδιευθύντρια του φεστιβάλ Poetry i +. Στο πεδίο της έρευνας, έχει δημοσιεύσει διάφορα άρθρα σε περιοδικά που ειδικεύονται στην πολιτιστική διαχείριση. Έχει συγγράψει, μαζί με τη Meri Torras, τη συλλογή των μικρών δοκιμίων Los textos del cuerpo (Τα κείμενα του σώματος) και έχει συνεπιμεληθεί, μαζί με την Aina Pérez Fontdevila, το βιβλίο El cuerpo en mente. Versiones del ser desde el pensamiento contemporáneo (UAB και EdiUOC, 2011) (Το σώμα στο μυαλό. Εκδοχές της ύπαρξης μέσα από την σύγχρονη σκέψη). Τέλος έχει δημοσιεύσει, μαζί με τους Begonya Sáez και Isabel Segura, το βιβλίο Off the record. Representacions frontereres de la memòria històrica de les dones (EdiUOC, 2011) (Off the record. Συνοριακές αναπαραστάσεις της ιστορικής μνήμης των γυναικών).

Σχόλια