«Τρεις μέρες του κόνδορα» (Three Days of the Condor)

Από τις 9 Αυγούστου στους κινηματογράφους

Η ταινία ανήκει στις αντιπροσωπευτικές ταινίες συνομωσίας του ‘70 μαζί με τις Υπόθεση Παραλλάξ και Όλοι οι άνθρωποι του Προέδρου. Χαρακτηριστικό των συγκεκριμένων ταινιών είναι μια τάση κυνικής αποτύπωσης των κυβερνητικών συνομωσιών και της παράνοιας των πολιτικών οργανισμών στην Αμερική της μετά Γουότεργκεητ εποχής.

Ο ερευνητής της CIA (Robert Redford) ανακαλύπτοντας τυχαία κάποιες «ατασθαλίες»μέσα στην υπηρεσία, όπου και εργάζεται, βρίσκεται εκτεθειμένος σε θανάσιμους κινδύνους. Οι συνεργάτες του δολοφονούνται κατα την διάρκεια ολιγόλεπτης απουσίας του απο την δουλειά. Ο ίδιος πανικόβλητος συνειδητοποιώντας την κρισιμότητα της κατάστασης προβαίνει σε μια σειρά κινήσεων (τόσο σπασμωδικών όσο και μελετημένων) στην προσπάθεια του να αποκαλύψει την συνομωσία, πριν τον εντοπίσουν οι διώκτες του. Παράλληλα,πλέκεται και το σύντομο ειδύλλιο μεταξύ του Τζόζεφ και μιας γοητευκής «αιθέριας» ( Faye Dunaway) ύπαρξης.

Σκηνοθέτης: Σίντνεϊ Πόλακ

Παίζουν: Ρόμπερτ Ρέντφορντ, Φέι Νταναγουέι, Κλιφ Ρόμπερτσον, Μαικλ Κέην, Μαξ Φον Σίντοφ

Διάρκεια : 117 λεπτά

Στους κινηματογράφους:

σινέ ΡΙΒΙΕΡΑ [Εξάρχεια]

σινέ ΟΑΣΗ [Παγκράτι]

σινε ΘΗΣΕΙΟ

