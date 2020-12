«Τρώγοντας ζώα»

του Τζόναθαν Σάφραν Φόερ από τις εκδόσεις Κέδρος

Ο Φόερ έκανε επιτόπια έρευνα σε βιομηχανικές φάρμες και διερεύνησε σε βάθος την κτηνοτροφική βιομηχανία και την αγροτική παραγωγή. Ταυτόχρονα ανέλυσε τις αντιλήψεις και τις παραδόσεις που διαμορφώνουν τις διατροφικές συνήθειες, λαμβάνοντας υπόψη τη συναισθηματική και κοινωνική διάσταση της τροφής. Το Τρώγοντας ζώα, που συνδυάζει με μοναδικό τρόπο την καταγραφή της προσωπικής ιστορίας με τη φιλοσοφία, την επιστήμη και τη λογοτεχνία, γνώρισε διεθνή επιτυχία και ενέπνευσε το ομώνυμο ντοκιμαντέρ.

Ο Τζόναθαν Σάφραν Φόερ στα εφηβικά και φοιτητικά του χρόνια ήταν ενθουσιώδης κρεοφάγος αλλά κατά διαστήματα γινόταν χορτοφάγος. Όταν δημιούργησε οικογένεια, η ηθική διάσταση της διατροφής απέκτησε γι’ αυτόν ιδιαίτερη σημασία. Πώς παράγεται το κρέας που τρώμε; Πώς συμπεριφέρονται στα ζώα πριν τα θανατώσουν; Ποιες είναι οι οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές συνέπειες της κρεοφαγίας; Πόση σημασία έχουν όλα αυτά στις διατροφικές μας επιλογές;

Ένα κάλεσμα προς τη χορτοφαγία και προς έναν πιο ανθρώπινο, υγιή και φιλικό προς τη φύση κόσμο.

Μετάφραση: Στέλλα Κάσδαγλη

Σελ.: 424

ISBN: 978-960-04-5009-5

Τίτλος πρωτοτύπου: Eating Animals

Ο Τζόναθαν Σάφραν Φόερ γεννήθηκε το 1977 στην Ουάσινγκτον. Έχει γράψει τα μυθιστορήματα Όλα έρχονται στο φως (Κρατικό Βραβείο Εβραϊκής Λογοτεχνίας και Βραβείο Πρωτοεμφανιζόμενου Συγγραφέα της εφημερίδας Guardian), Εξαιρετικά δυνατά και απίστευτα κοντά και Ιδού εγώ. Έχει κυκλοφορήσει επίσης το μυθοπλαστικό κολάζ Tree of Codes, βασισμένος στη συλλογή διηγημάτων Οδός κροκοδείλων του Μπρούνο Σουλτς. Το 2001 επιμελήθηκε το Α Convergence of Birds: Original Fiction and Poetry Inspired by the Work of Joseph Cornell, έναν φόρο τιμής στο έργο του Αμερικανού αβάν γκαρντ καλλιτέχνη και γλύπτη Τζόζεφ Κορνέλ (1903-1972). Το 2007 συμπεριλήφθηκε στον κατάλογο με τους καλύτερους νέους Αμερικανούς συγγραφείς του περιοδικού Granta. Έχει κερδίσει πολυάριθμα βραβεία, ενώ τα έργα του έχουν μεταφραστεί σε τριάντα έξι γλώσσες σε ολόκληρο τον κόσμο. Ζει στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης.

Από τις εκδόσεις Kέδρος κυκλοφορούν επίσης τα μυθιστορήματά του Εξαιρετικά δυνατά και απίστευτα κοντά και Ιδού εγώ, το δοκίμιο Τρώγοντας ζώα και θα κυκλοφορήσουν το μυθιστόρημα Όλα έρχονται στο φως (επανέκδοση) και το δοκίμιο We are the weather: Saving the Planet Begins at Breakfast.

