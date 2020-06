«Τσιχλόφουσκα»

της Ειρήνης Βαρδάκη από τις Εκδόσεις Bell

Τί κοινό έχει μια γυναίκα που αγγίζει κάθε επιφάνεια στο μετρό της Αθήνας με τα απολυμαντικά της μαντιλάκια, με μιαν άλλη γυναίκα, που ακουμπά πάντα την πλάτη στον τοίχο από φόβο να μην πέσει στο κενό της αποβάθρας;

Έναν σκληρό διαδικτυακό εκβιασμό;

Την ακλόνητη πεποίθηση ότι οι ιντερνετικές ζωές τους μοιάζουν τραγικά με μια ροζ ζαχαρωμένη τσιχλόφουσκα, έτοιμη να σκάσει στο ρετουσαρισμένο τους πρόσωπο;

Προσοχή

Η Τσιχλόφουσκα δεν έχει δίχτυ ασφαλείας.

Η Τσιχλόφουσκα πρέπει να φυλάσσεται μακριά από εκείνους που φοβούνται υπερβολικά το κενό.

PLEASE, MIND THE GAP! PLEASE, MIND THE TRAP! PLEASE, MIND THE GAP! PLEASE, MIND THE TRAP!

ISBN: 978 960 620 827 0

Σελίδες: 456

Ειρήνη Βαρδάκη

Η Ειρήνη Βαρδάκη κατάγεται από το Ρέθυμνο. Γεννήθηκε και ζει στην Αθήνα. Σπούδασε ιατρικά και βιολογικά εργαστήρια και νοσηλευτική. Έχει ασχοληθεί με τον κλασικό χορό και τον αθλητισμό. Το 2017 κυκλοφόρησε το πρώτο της μυθιστόρημα «Κρυσταλλία», το 2018 ακολούθησε «Το Ρ της Ερωμένης» και το 2019 το «Ανάρμοστον εστί».

