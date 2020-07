«Unfollow the rules»

Μαζί με την κυκλοφορία του νέου του άλμπουμ, o Rufus Wainwright παρουσιάζει το video clip για το τραγούδι “Devils and Angels (Hatred)” το οποίο σκηνοθέτησε ο σύζυγός του Jorn Weisbrodt ενώ τα κουστούμια δημιούργησε ο φημισμένος σχεδιαστής Zaldy.

Ο Wainwright λέει σχετικά με το τραγούδι: «Το ‘Devils and Angels (Hatred)’ είναι το single και νομίζω πως είναι ένα σημαντικό τραγούδι. Έχει να κάνει με το τι συμβαίνει στον κόσμο σήμερα. Βρισκόμαστε στη μέση ενός “πολέμου” που πρέπει να κερδίσουμε και για να το κάνουμε αυτό απαιτεί μια θριαμβευτική στάση. Το concept προέρχεται από μια όπερα που είχα δει με την μητέρα μου πριν από πολλά χρόνια, Gluck’s Armide που παρουσιάστηκε για πρώτη φορά σχεδόν 10 χρόνια πριν από τη Γαλλική επανάσταση. Υπάρχει μια καταπληκτική σκηνή όπου ο βασικός χαρακτήρας πρέπει να επιστρατεύσει το μίσος για να σωθεί. Τραγουδά μια άρια και το μίσος αυξάνεται. Φυσικά, το μίσος δεν είναι όμορφο, αλλά δεν είναι πάντα αρνητικό. Είναι μια ενέργεια που απαιτείται στη μάχη. Στα δεύτερα φωνητικά βρίσκεται η αδελφή μου, Martha Wainwright. Σε όλα μου τα άλμπουμ συμμετέχει κάπου η αδελφή μου και αυτό το τραγούδι χρειαζόταν τα μεγάλα μέσα. Γυρίσαμε το video μια ημέρα πριν από το lockdown στην Καλιφόρνια. Νομίζω ότι δίνει με έναν τρόπο την αίσθηση του λίγο πριν το τέλος του κόσμου που οι άνθρωποι ένιωσαν όταν συνέβη αυτό.»

Το “Unfollow The Rules” – το ένατο κατά σειρά άλμπουμ του Wainwright και το πρώτο νέο pop άλμπουμ από το 2012 – βρίσκει τον καλλιτέχνη στην καλύτερη φάση του, όπου από τη μια αντιμετωπίζει την καλλιτεχνική ωριμότητα του με πάθος, ειλικρίνεια και μια νέα αθωότητα ενώ ταυτόχρονα παραμένει δημιουργικός, τολμηρός και άτακτος όπως πάντα . Η παραγωγή έγινε από τον Mitchell Froom (Crowded House, Paul McCartney, Richard Thompson, Suzanne Vega, Randy Newman) σε διάφορα θρυλικά στούντιο του Λος Άντζελες – συμπεριλαμβανομένων των Sound City Studios, United Recording και EastWest Studios. Με έμπνεση από τη μέση ηλικία, τον έγγαμο βίο, την πατρότητα, τους φίλους, την απώλεια, το Λονδίνο και το Laurel Canyon, τραγούδια όπως το “Only The People That Love” και το συμφωνικό “Hatred” βρίσκουν τον ταλαντούχο τραγουδιστή και τραγουδοποιό έτοιμο να αντιμετωπίσει νέες προκλήσεις, με την εμπειρία όσων κουβαλάει από το παρελθόν του αλλά και τη σημερινή πραγματικότητα που έχει δημιουργήσει γύρω του.

