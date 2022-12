“Whitney Houston: I wanna dance with somebody”

29 Δεκεμβρίου στους κινηματογράφους από τη Feelgood

Το κορίτσι της χορωδίας του New Jersey ανελίσσεται σε μια από τις πιο πολυβραβευμένες και εμπορικά επιτυχημένες τραγουδίστριες όλων των εποχών σε μία συναρπαστική, σπαραχτική και συναισθηματική διαδρομή που διασχίζει τη ζωή και την καριέρα της.

Ένας θριαμβευτικός φόρος τιμής στο ταλέντο της απαράμιλλης Whitney Houston. Σε σκηνοθεσία της Kasi Lemmons (Harriet), σενάριο του υποψήφιου για Oscar Anthony McCarten (Bohemian Rhapsody), παραγωγή του μυθικού μουσικού παραγωγού Clive Davis και πρωταγωνίστρια τη βραβευμένη με βραβείο BAFTA Naomi Ackie (The End of the F***ing World), η ταινία αφηγείται το πολύπλευρο και πολύπλοκο χαρακτήρα της γυναίκας πίσω από τη Φωνή.

Με αξέχαστες ερμηνείες, θρυλικές εμφανίσεις και ένα αξέχαστο soundtrack με τις πιο μεγάλες επιτυχίες της όπως δεν τις ακούσατε ποτέ ξανά, δεν θέλετε να χορέψετε;

Σκηνοθεσία: Kasi Lemmons

Πρωταγωνιστούν: Naomi Ackie, Stanley Tucci, Ashton Sanders, Tamara Tunie, Nafessa Williams, Clarke Peters

