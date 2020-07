«Wild Rose»

9 Ιουλίου στους κινηματογράφους από τη Feelgood

Μία καθαρόαιμη feelgood ταινία για ένα αστέρι που γεννιέται στη Γλασκόβη και λάμπει μέχρι το Νάσβιλ παρά τις αντιξοότητες, μία αισιόδοξη και παθιασμένη ιστορία για τη μουσική έκφραση που εκτονώνει και τελικά κάνει μία ανήσυχη και εκρηκτική ηρωίδα να βρει τον εαυτό της.

Πρωταγωνιστεί η καθηλωτική Jessie Buckley (Beast, War and Peace) σε μία απαιτητική ερμηνεία που τη θέλει να τραγουδάει -ακόμα και a cappella- στο εκφραστικό και ευαίσθητο ύφος της country. Την άρτια σκηνοθεσία υπογράφει ο Tom Harper (War and Peace) και το εμπνευσμένο σενάριο γράφτηκε από τη Nicole Taylor (Three Girls).

Η 23χρονη Rose-Lynn Harlan (Jessie Buckley) σφύζει από καθαρόαιμο ταλέντο, χάρισμα και θράσος. Έχει μόλις αποφυλακιστεί και πρέπει να συντηρήσει τα δύο παιδιά της. Το μόνο που θέλει είναι να φύγει άρον άρον από τη Γλασκόβη και να κάνει καριέρα ως τραγουδίστρια της country. Πιστεύει ότι η μόνη της ευκαιρία στην ευτυχία την περιμένει στην πρωτεύουσα της country, στο Νάσβιλ του Τενεσί. Η μητέρα της Marion (Julie Walters) θέλει η κόρη της να τακτοποιηθεί, να αποδεχθεί τη ζωή της και να αναλάβει τις ευθύνες της. Όταν, όμως, η μοίρα φέρνει τη Rose-Lynn πιο κοντά στο Νάσβιλ, καλείται να διαλέξει ανάμεσα στην οικογένεια και τη φήμη.

Σκηνοθεσία: Tom Harper Σενάριο: Nicole Taylor

Ηθοποιοί: Jessie Buckley, Sophie Okonedo, James Harkness, Jamie Sives, Julie Walters, Bob Harris

Μουσική/Μουσική επιμέλεια: Jack Arnold

Με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης – CREATIVE EUROPE MEDIA

Διάρκεια: 101’

Σχόλια