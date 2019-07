«Ξέρω Ποια Είσαι» (I Know who you Are)

της Alice Feeney από τις εκδόσεις Bell

Αν επάγγελμά σου είναι το ψέμα, θα πιστέψει κανείς την αλήθεια;

Η Έιμι Σινκλέρ.

Η ηθοποιός που όλοι νομίζουν ότι ξέρουν, αλλά δε θυμούνται από πού.

Αλλά εγώ ξέρω ακριβώς ποια είσαι.

Ξέρω τι έχεις κάνει.

Και σε παρακολουθώ.

Επιστρέφοντας στο σπίτι από τα γυρίσματα της τελευταίας της ταινίας, η Έιμι ανακαλύπτει πως ο σύζυγός της έχει εξαφανιστεί. Πίσω του έχει αφήσει το πορτοφόλι και το κινητό του. Η Έιμι δεν ξέρει τι να σκεφτεί. Όμως η αστυνομία πιστεύει πως τους κρύβει κάτι. Και έχουν δίκιο. Αλλά δεν είναι αυτό που νομίζουν. Γιατί η Έιμι έχει ένα μυστικό που δεν το έχει πει ποτέ σε κανέναν. Μόνο που τώρα υποπτεύεται πως κάποιος ξέρει. Και αυτά που πρόκειται να συμβούν δεν τα είχε φανταστεί ούτε στους χειρότερους εφιάλτες της.

Μετάφραση: Χριστίνα Ριζοπούλου

Σελίδες: 424

ISBN: 978 960 620 786 0

Η συγγραφέας του παγκόσμιου bestseller Μερικές Φορές Λέω Ψέματα επιστρέφει με το πιο ανατρεπτικό ψυχολογικό θρίλερ της χρονιάς.

Σχόλια