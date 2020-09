“Υποκριτική σε Κείμενα In Progress”

Για δέκατο πέμπτο συνεχόμενο χρόνο θα πραγματοποιηθεί στο Επί Κολωνώ το σεμινάριο “Υποκριτική σε Κείμενα In Progress” με την Πέπη Μοσχοβάκου. Η έναρξη του σεμιναρίου θα γίνει την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2020 και τα μαθήματα θα ολοκληρωθούν τέλος Ιουνίου του 2021.

Το μάθημα γίνεται για άλλη μια χρονιά σε συνεργασία με νέους συγγραφείς, οι οποίοι με την βοήθεια των σπουδαστών της υποκριτικής θα εξελίσσουν δημιουργικά τα κείμενα τους. Οι ηθοποιοί θα δουλέψουν με τις βασικές αρχές του Method Acting, τον αυτοσχεδιασμό και το ρήμα δράσης, τροφοδοτώντας δημιουργικά με νέα δεδομένα τη δουλειά των συγγραφέων στη μορφοποίηση των τελικών τους κειμένων.

Τα μαθήματα φέτος, λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών, έχουν σχεδιαστεί και προσαρμοστεί ώστε να ελαχιστοποιούν τους κινδύνους διάδοσης του ιού στους συμμετέχοντες (μαθητές, προσωπικό και δασκάλα). Η προσαρμογή αυτή αφορά τόσο στη φύση των διαδικασιών στο χώρο, αφενός επί σκηνής, με τους ηθοποιούς να δουλεύουν αποκλειστικά σε μονολόγους, πρώτον για να εξασφαλίσουμε την τήρηση των αποστάσεων ασφαλείας και δεύτερον ώστε ακόμη και στο απευκταίο σενάριο μιας καραντίνας να μπορούν να συνεχιστούν τα μαθήματα απρόσκοπτα διαδικτυακά (κάποιοι από τους μονολόγους θα γραφτούν ειδικά για τους ηθοποιούς κατά τη διάρκεια των μαθημάτων) και αφετέρου στην παραμονή στην αίθουσα με καθήμενους σε προκαθορισμένες θέσεις (περιορισμένος αριθμός μαθητών κοκ) όσο και μέτρα για τον αερισμό, την καθαριότητα και την απολύμανση των χώρων, υποχρεωτική χρήση μη ιατρικής μάσκας στους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους από τους συμμετέχοντες.

Η δουλειά που θα προκύψει από το σεμινάριο “Υποκριτική σε Κείμενα In Progress” ενδέχεται να παρουσιαστεί σε μορφή παράστασης στο θέατρο Επί Κολωνώ, τον Ιούνιο του 2021.

Το μάθημα διδάσκει η Πέπη Μοσχοβάκου, ηθοποιός – σκηνοθέτης, στενή συνεργάτης της Ελένης Σκότη και ιδρυτικό μέλος της Ομάδας ΝΑΜΑ.

Λόγω της ιδιαίτερης δυσκολίας και των απαιτήσεων του συγκεκριμένου σεμιναρίου, το μάθημα δεν συνιστάται για αρχάριους.

Πληροφορίες για το μάθημα:

Περίοδος σεμιναρίου: 14 Οκτωβρίου 2020 έως τέλος Ιουνίου 2021

Ημέρα & ώρα: κάθε Τετάρτη 21:15 – 23:15

Κόστος σεμιναρίου: 80 € (ανά τετράδα μαθημάτων)

Τόπος διεξαγωγής του μαθήματος: θέατρο Επί Κολωνώ

Διεύθυνση: Ναυπλίου 12 & Λένορμαν 94, Κολωνός,

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 5138067

Στάση Μετρό Μεταξουργείο

INFO: Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν για πληροφορίες και εγγραφές στη γραμματεία του θεάτρου 210-5138067 ή στο www.epikolono.gr.

Η Πέπη Μοσχοβάκου είναι απόφοιτος της δραματικής σχολής «Αρχή» και του studio ΝΑΜΑ. Έχει εργαστεί επί χρόνια ως βοηθός της Ελένης Σκότη, και έχει διδάξει υποκριτική στην δραματική σχολή “Αθηναϊκή Σκηνή”, στο εργαστήρι “Κοσμοναύτες”, στο πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης του Δήμου Νέας Σμύρνης και από το 2008 διδάσκει υποκριτική στο Studio NAMA, στο θέατρο Επί Κολωνώ. Έχει παίξει στις παραστάσεις: «Ραχήλ» (Εθνικό Θέατρο), «Ποτέ μην Κολυμπάς Μόνος» και «Στα Σκοτεινά» (θέατρο Επί Κολωνώ) όλα σε σκηνοθεσία Ελένης Σκότη, «8 Παραλλαγές στο Θάνατο του Τρότσκι κ.α.» σε σκηνοθεσία Όλγας Ποζέλη, «Το Άλλο μου Μισό» σε σκηνοθεσία Άντονυ Μπέρκ κ.α. Η πιο πρόσφατη δουλειά της ήταν ο μονόλογος «Η Κακομοίρα της Νάπολι» σε σκηνοθεσία Μαρίας Τσαρούχα, την περίοδο 2010 – 2012 στο θέατρο Επί Κολωνώ και σε επανάληψη το 2015 στο θέατρο Vault. Έχει σκηνοθετήσει τα έργα: «Απαλλαγή» (θέατρο Altera Pars), «Κάνε Πέρα. Θέλω να Περάσω» της Άντυς Κωστάκου (σε συνεργασία με τον Άντονυ Μπερκ, θέατρο Αλκμήνη), «Traffic Lights» (θέατρο Επί Κολωνώ – Off Off Athens Festival και θέατρο Χώρα – Bob Festival), την κωμωδία «Striptease» του Χάρη Μπόσινα (θέατρο Επί Κολωνώ, Nueva trova, Θέατρο Ήβη), «Οι πιο δυνατές» της Άννας Αδριανού (θέατρο Βικτώρια, θέατρο ΔιαΔύο), «Φλάι» της Στέλλας Ζαφειροπούλου (θέατρο Αλκμήνη) και «First Date», musical του Broadway,( στον πολυχώρο Αθηναϊ)ς. Έχει παίξει σε ταινίες μικρού και μεγάλου μήκους καθώς και σε τηλεοπτικές σειρές. Έχει παίξει σε τηλεοπτικές σειρές καθώς και σε ταινίες μικρού και μεγάλου μήκους, με πρόσφατη συμμετοχή στην ταινία Echoes of the past, του Νικόλα Δημητρόπουλου. Για την ταινία μικρού μήκους «Το Σπίτι με τις Ελιές» κέρδισε το βραβείο Α’ γυναικείου ρόλου στο φεστιβάλ της Ταγγέρης. Είναι ιδρυτικό μέλος της Ομάδας Νάμα και του θεάτρου Επί Κολωνώ.

– Η σχολή θα παρακολουθεί όλες τις υγειονομικές οδηγίες που το υπουργείο υγείας ανακοινώνει σχετικά με την πανδημία και η πραγματοποίηση των μαθημάτων υποκριτικής θα προσαρμόζονται με τα νέα μέτρα. Σε περίπτωση Lockdown, τα μαθήματα θα μεταφερθούν στο διαδίκτυο

– Παράλληλα θα πραγματοποιηθούν στο Επί Κολωνώ μαθήματα Υποκριτικής με την Ελένη Σκότη

– Αναλυτικές πληροφορίες για τα μαθήματα μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του θεάτρου www.epikolono.gr

