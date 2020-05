«Ζωγραφική 1993-2019»

Ο Εικαστικός Κύκλος ΔΛ, με ιδιαίτερη χαρά, ανακοινώνει ότι από την Τρίτη 12 Μαΐου 2020 θα ξανανοίξει την κεντρική αίθουσά του στην Ακαδημίας 6, Κολωνάκι., με την έκθεση 30 έργων ζωγραφικής του διεθνούς φήμης εικαστικού Δημήτρη Γέρου.

Η έκθεση, που θα διαρκέσει έως τις 27 Ιουνίου 2020, είχε εγκαινιασθεί με μεγάλη επιτυχία στις 6 Μαρτίου αλλά έκλεισε στις 13 του ιδίου μήνα λόγω της επιδημίας.

Πρόκειται για ακουαρέλες σε χαρτί, σε μικρά και μεγάλα μεγέθη, που τα διακρίνει μια λεπτομερής και ρεαλιστική γραφή. Όλα τα έργα είναι πολύχρωμα, αφού αφορούν παλαιότερες ζωγραφικές περιόδους του και όχι ασπρόμαυρα, σαν τα έργα που έδειξε πριν 3 χρόνια στην Αθήνα τα οποία είχαν προκαλέσει μεγάλη αίσθηση με την θεματολογία τους. Στα περισσότερα από τα έργα της έκθεσης επικρατεί το γνωστό ανθρωπάκι των πινάκων του, που λειτουργεί και ως ετεροπροσωπία του υπερρεαλιστή καλλιτέχνη, και το οποίο, αενάως κινούμενο, ανάμεσα στο πραγματικό και το μεταφυσικό, συνεχίζει να αφηγείται με αινιγματική κριτική και αφυπνιζόμενη συνείδηση τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο σύγχρονος άνθρωπος. Παράλληλα, η οικολογική ευαισθησία του καλλιτέχνη, σ’ αυτά όπως και στα προηγούμενα έργα του, παραμένει ακόμα προφητική.

Λόφοι, αχανή τοπία, πουλιά, δέντρα, σύννεφα σαν σπερματοζωάρια, λεκέδες, ηφαίστεια συνυπάρχουν προκειμένου να δημιουργήσουν αυτό που οι σουρεαλιστές ονομάζουν «Θείο Τέχνασμα».

Ο γνωστός Αμερικανός τεχνοκριτικός Dominique Nahas γράφει, μεταξύ άλλων, στον κατάλογο της έκθεσης: Ο Δημήτρης Γέρος δημιουργεί εικόνες που καθηλώνουν όλες μας τις αισθήσεις. Αυτή η εικονογραφία, με τη διαμεσολάβηση του τυχαίου και της ονειροπόλησης, είναι μια δύναμη ποιητική και συνάμα συμφιλιωτική. Μέσα από αυτήν ο καλλιτέχνης συμβιβάζεται με τον κόσμο χρησιμοποιώντας ένα έργο-

δημιούργημα της φαντασίας του το οποίο προσλαμβάνει προσωπικές και παγκόσμιες διαστάσεις. Στο πλαίσιο των οραμάτων του, ανακαλύπτει εκπληκτικές ποιητικές σχέσεις μεταξύ αντικειμένου και περιεχομένου. Από αυτή την άποψη η άσκηση της τέχνης του αποτελεί μέσο, συνάμα και σκοπό, για την αυτοανανέωση μέσω της αυτοαποκάλυψης. Για τον θεατή η τέχνη του Δημήτρη Γέρου θα μπορούσε καλύτερα να εκληφθεί σαν πολιτιστικό δώρο με μακροπρόθεσμα αποτελέσματα. Τέχνη σαν τη δική του πλουτίζει τον κόσμο, παρέχοντάς του ένα διαφορετικό και μοναδικό όραμα γοητείας και περισυλλογής.

Η επόμενη έκθεση του Δημήτρη Γέρου θα πραγματοποιηθεί στην Throckmorton Fine Arts της Νέας Υόρκης, από αρχές Ιουνίου έως τέλος Σεπτεμβρίου 2020, όπου ο καλλιτέχνης θα παρουσιάσει ασπρόμαυρες φωτογραφίες που έκανε τα τελευταία 35 χρόνια στη Λέσβο. Θα εκτεθούν τοπία, σκηνές με ανθρώπους και γυμνά φωτογραφημένα σε διάφορα μέρη του νησιού.

Στη συνεχεία, το Νοέμβριο 2020, θα εκθέσει στη γκαλερί Tintera στο Κάιρο ασπρόμαυρες φωτογραφίες, που έκανε στην Αίγυπτο πριν από 20 χρόνια, και το Δεκέμβριο θα παρουσιάσει καινούργια έργα ζωγραφικής στην γκαλερί «Καπάταης» της Λευκωσίας.

Ο Δημήτρης Γέρος έχει πραγματοποιήσει 58 ατομικές εκθέσεις των έργων του στην Ελλάδα και στο εξωτερικό : Κολωνία, Ντίσελντορφ, Κάσελ, Στρασβούργο, Μίσιγκαν (Kelsey Museum of Art) Νέα Υόρκη, Οξφόρδη (Oxford University), Ντάρμστατ, Λευκωσία, Ινδιάνα-ΗΠΑ (National Gallery), Χαϊδελβέργη, Μπόχουμ (Museum Bochum), Μπαραγκίγια-Κολομβία (Museo de Arte Moderno) Βερολίνο, Μιλάνο, Μεξικό, Βούπερταλ, Μάνχαϊμ, κλπ.

Από τις εκδόσεις Καστανιώτη κυκλοφόρησε η ποιητική του συλλογή Αστραφτερή Μπανιέρα -1976. Έχει εκδώσει τα φωτογραφικά λευκώματα: Θεωρία Γυμνού, με κείμενο του Peter Weiermair, εκδόσεις Πλανόδιον – 1998, Περιοράσεις, με κείμενα των Michel Deon και Pierre Devin, εκδόσεις Phyllo -1999, For a definition of the Nude, με κείμενο του Peter Weiermair, εκδόσεις Phyllo – 2000, Shades of Love, με πρόλογο του Edward Albee και εισαγωγή του John Wood, Ιnsight Editions, San Francisco 2010 (η American Library Association ξεχώρισε το βιβλίο ως ένα Από τα δέκα καλύτερα του 2011)

Σχετικά με τη δουλειά του έχουν κυκλοφορήσει τα παρακάτω βιβλία: D. Yeros, με κείμενο του Γιάννη Πατίλη, εκδόσεις Φόρκυς – 1984, Dimitris Yeros, με κείμενα των Peter Spielman, Heribert Becker και Ι. Ρόζενταλ – Καμαρινέα, έκδοση του Μουσείου Μπόχουμ – 1986 (με την ευκαιρία της εκεί αναδρομικής έκθεσής του), D. Yeros, με κείμενο του Χρύσανθου Χρήστου, εκδόσεις Συνέχεια – 1997, D. Yeros με κείμενο του John Wood, έκδοση Δήμου Ερμούπολης – 2001, Δ. Γέρος – Σ. Καραβούζης, Ίδρυμα Κυδωνιέως, με κείμενο Αθηνάς Σχινά, Άνδρος – 2008.

Έργα του βρίσκονται σε πολλές ιδιωτικές και δημόσιες συλλογές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό: Tate Britain, International Center of Photography-New York, Maison Europeenne de La Photographie-Paris, National Portrait Gallery-London, The British Museum-London, Museum Bochum-Germany, Tama Art Museum- Tokyo-Japan, The Montreal Museum of Fine Arts-Canada, Εθνική Πινακοθήκη Ελλάδος, Museum of International Contemporary Graphic Art-Norway, Musee d’ Art Contemporain of Chamalieres, Museo de Arte Moderno de Barranquilla-Colombia, New Hampshire Institute of Art- Boston και αλλού.

Συνεργάζεται, μεταξύ άλλων, με την Throckmorton Fine Arts της Νέας Υόρκης, τη Holden Lunts gallery του Παλμ Μπιτς, την Paul Goebel Fine Art του Μεξικού και τον Εικαστικό Κύκλο ΔΛ της Αθήνας.

Διάρκεια Έκθεσης: 12 Μαΐου – 27 Ιουνίου 2020

Ώρες Λειτουργίας: Δευτέρα κλειστά, Τετάρτη – Σάββατο 11:00 – 16:00, Τρίτη – Πέμπτη – Παρασκευή 11:00 – 20:00

Η είσοδος στην έκθεση είναι ελεύθερη για το κοινό.

Εικαστικός Κύκλος ΔΛ, Ακαδημίας 6, Αθήνα, 2103646818-9

