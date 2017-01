Όταν δεν μπορείς «πουθενά να κρυφτείς»…

Ένα ψυχολογικό θρίλερ από τα χέρια της «συνήθους υπόπτου» Chevy Stevens.

Είναι η συγγραφέας που με το πρώτο της βιβλίο «Η Eξαφάνιση» κατάφερε να κερδίσει το Διεθνές Βραβείο Πρωτοεμφανιζόμενου Συγγραφέα (Best First Novel). Κατόπιν ακολούθησαν «Το στίγμα», «Σε βλέπω», «Εκείνη τη νύχτα», ενώ πρόσφατα κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Διόπτρα το τελευταίο της «Πουθενά να κρυφτείς» (περισσότερα δείτε εδώ).

Πρόκειται για την ιστορία τριων εφήβων αδερφών, των Τζες, Κόρτνεϊ και Ντάνι, οι οποίες ορφανές από μητέρα, ζουν με το βίαιο και αλκοολικό πατέρα τους σε ένα απομονωμένο ράντσο στον δυτικό Καναδά, όπου δουλεύουν σκληρά για να τα βγάλουν πέρα. Έπειτα από έναν καυγά αναγκάζονται να φύγουν κρυφά από εκεί και τότε αρχίζει η πραγματική κόλαση για αυτές. Βιώνουν καταστάσεις θρίλερ και 18 χρόνια αργότερα, η μία αδερφή εξαφανίζεται. Τότε το παρελθόν στέκει εκεί, υπενθυμίζοντας πως τίποτα δεν τελείωσε τόσο απλά…

Η γρήγορη πλοκή, αλλά και το διαρκές αίσθημα ανησυχίας δεν επιτρέπουν στον αναγνώστη να αφήσει από τα χέρια του το βιβλίο, παρά μόνο όταν αυτό τελειώσει. Ίσως αυτό να οφείλεται στην άτη και τη νέμεση, αλλά πολύ περισσότερο στην κάθαρση που προσδοκά.

Πολλά συναισθήματα εγείρονται, κυρίως ο θυμός για την αδικία της ζωής, καθώς και η δύναμη της εκδίκησης. Αλλά και η ελπίδα και η ανακούφιση πως η δύναμη της αγάπης, κυρίως της αδελφικής μπορεί να νικήσει τα πάντα.

Και βέβαια, δεν πρέπει να ξεχάσουμε να αναφέρουμε το εξαιρετικό φινάλε, που κάνει τον επίλογο ίσως το πιο δυνατό σημείο του έργου.

Σχόλια