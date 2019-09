«1939: Η αντίστροφη μέτρηση για τον πόλεμο»

του Richard Overy από τις εκδόσεις Πατάκη

Κάθε δεκαετία μετά το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου πολέμου μάς πρόσφερε και από μια ευκαιρία να στοχαστούμε τις ασυνήθιστες περιστάσεις που οδήγησαν σ’ έναν πόλεμο ο οποίος επισκίασε ακόμα και τις απώλειες του Μεγάλου Πολέμου, που είχε προηγηθεί. Ο πειρασμός να πλάσουμε με τη φαντασία μας πολύ σημαντικά αίτια για μια τόσο μνημειώδη σύγκρουση υπήρξε μεγάλος και αναμφίβολα στη μεταπολεμική παγκόσμια τάξη ή στο καπιταλιστικό σύστημα ή στην εθνική γεωγραφία της Ευρώπης υπήρχαν αδυναμίες που υπέθαλψαν τη μελλοντική σύγκρουση. Υπήρχε επίσης μια διάχυτη αίσθηση επικείμενης καταστροφής, που απειλούσε την ήπειρο καθώς αυτή προσπαθούσε να συμβιβαστεί με τη ζοφερή πραγματικότητα πως, κατά τα φαινόμενα, μπορούσε να βουλιάξει στην άβυσσο μιας νέας βαρβαρότητας. Στόχος του βιβλίου αυτού είναι να αφηγηθεί μια σύντομη αλλά σημαντική ιστορία που εκτυλίσσεται ακριβώς στο τέλος των είκοσι χρόνων αβεβαιότητας και κρίσης που ακολούθησαν τον Μεγάλο Πόλεμο. Όσο μεγάλες ή μακροπρόθεσμες κι αν ήταν οι δυνάμεις που οδηγούσαν προς τον πόλεμο, υπήρξε μια στιγμή που οι δυνάμεις αυτές έπρεπε να αντιμετωπιστούν θαρραλέα. Στις δραματικές εκείνες μέρες, ακριβώς πριν από το ξέσπασμα του πολέμου, πολλά εξακολουθούσαν να διακυβεύονται. Ο παράξενος διάλογος ανάμεσα στο σύστημα και στους παίκτες βρίσκεται στην καρδιά της ιστορικής αφήγησης. Τα ίδια τα γεγονότα μπορεί να αποτελούν ταυτόχρονα αίτιο και αιτιατό, ακόμα περισσότερο τα γεγονότα που πριν από εβδομήντα χρόνια οδήγησαν την Ευρώπη στον πόλεμο.

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Tιτίνα Σπερελάκη

ISBN: 978-960-16-3467-8

Σελίδες: 208

Πρώτη Έκδοση: Οκτώβριος 2009

O Richard Overy είναι καθηγητής Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο του Έξετερ. Έχει γράψει περισσότερα από είκοσι βιβλία με θέμα τους δύο παγκόσμιους πολέμους, μεταξύ των οποίων τα Why the allies won, Russia’s war: A history of the Soviet effort 1941-1945, The Dictators: Hitler’s Germany and Stalin’s Russia (Βραβείο Wolfson το 2005), The morbid age: Britain between the Wars.

