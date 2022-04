«Aπό το Βόσπορο ως το Αιγαίο»

«Από το Βόσπορο ως το Αιγαίο» θα μας ταξιδέψει η ξεχωριστή ερμηνεύτρια Fide Koksal, στην Galerie Δημιουργών την Παρασκευή 8 Απριλίου, σε μια μουσική παράσταση γεμάτη μελωδίες και στίχους από την Ανατολία και την Ελλάδα!

Η Fide Koksal, μια φωνή που έρχεται από τη Σμύρνη, έχει ισχυρούς δεσμούς με την Ελλάδα και τη μουσική της, ζώντας και δημιουργώντας πολλά χρόνια στη χώρα μας.

Στο φιλόξενο χώρο της Galerie Δημιουργών θα μας χαρίσει μια βραδιά γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, γνωστά και στις δύο χώρες, με μελωδίες κοινές και οικείες, αλλά και τραγούδια από τους δύο δίσκους της και καινούργια που ετοιμάζει.

Η Fide έχει συνυπάρξει με κάποιους από τους σημαντικότερους καλλιτέχνες της χώρας μας. Έχει τραγουδήσει πολλές φορές στα ελληνικά και έχει συνεργαστεί με τον Μίμη Πλέσσα, τον Νίκο Κυπουργό, τον Δημήτρη Μαραμή και με τραγουδιστές όπως ο Γιώργος Νταλάρας, η Μαρία Φαραντούρη, η Σαβίνα Γιαννάτου, ο Παντελής Θαλασσινός, ο Haig Yazdjian, ο Γιώργος Περρής και άλλοι.

Το Νοέμβριο του 2010, σε συνεργασία με τον Μίμη Πλέσσα, ηχογράφησε το πρώτο της προσωπικό άλμπουμ «Bridges» στο οποίο έγραψε τους στίχους στα Τουρκικά και ερμήνευσε δέκα τραγούδια. Το ίδιο κάνει και στο δεύτερο προσωπικό της άλμπουμ με τίτλο «Buyu» (Μαγεία). Γράφει εκείνη όλους τους στίχους και καλεί μερικούς από τους καλύτερους μουσικούς για να παίξουν τα 12 τραγούδια του άλμπουμ, σε μουσικές των: Γιώτη Κιουρτσόγλου, Νίκου Κυπουργού, Μίμη Πλέσσα, Armenak Markosyan, Νάσσου Σωπύλη και της ίδιας.

Γεννήθηκε στη Σμύρνη και σπούδασε Πολιτικές Επιστήμες και Διεθνείς Σχέσεις στο Πανεπιστήμιο του Μαρμαρά στην Κωνσταντινούπολη. Έχει κάνει σπουδές στο τραγούδι στην Mujdat Gezen Academy of Music and Art, στο τμήμα της Meltem Taskiran και συνέχισε τις σπουδές της στο Musical Theater in Istanbul University Conservatory.

Στην Galerie Δημιουργών θα βρεθεί μαζί με τον Μάριο Μούρμουρα στις κιθάρες και τον Μιχάλη Καταχανά στο βιολί, για μια μαγική βραδιά!

Καλλιτεχνικά υπεύθυνη: Πηγή Λυκούδη

Tάσος Ιωάννου: υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων

Παρασκευή 8 Απριλίου

Ώρα έναρξης 21.00

Τιμή εισιτηρίου 12 ευρώ

Galerie Δημιουργών, Χελιδονούς 28, Κηφισιά, τηλ. 210 6251732

Σχόλια