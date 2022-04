Η Τάνια Γιαννούλη Trio στο Φιλολογικό Σύλλογο Παρνασσός

Η Τάνια Γιαννούλη συνοδευόμενη από τον Ανδρέα Πολυζωγόπουλο (τρομπέτα) και τον Κυριάκο Ταπάκη (ούτι) σχηματίζει ένα μοναδικό τρίο, που ερμηνεύει τις πρωτότυπες συνθέσεις της. Ένας ιδιοσυγκρασιακός συνδυασμός όπου τα όρια μεταξύ Ανατολής και Δύσης, σύγχρονης, world music και τζαζ είναι δυσδιάκριτα.

«Αρχικά είναι η έκπληξη των (απρόσμενων) ήχων: το πιάνο, το ούτι, η τρομπέτα. Τα ηχοχρώματα είναι ευδιάκριτα και ανταποκρίνονται στον υπέροχο καμβά που υφαίνουν οι συνθέσεις της Τάνιας Γιαννούλη. Στην επιθυμία της να πειραματιστεί, συχνά τολμά μουσικές φόρμες που μερικές φορές είναι δύσκολο να προσεγγιστούν. Εδώ, τίποτα από αυτά δεν συμβαίνει. Τα κομμάτια είναι καθαρά και σαφή, με μελωδίες, αρμονίες και ρυθμό και επιπλέον, υπάρχουν υπέροχοι και ευπρόσδεκτοι αυτοσχεδιασμοί. Αυτό το άλμπουμ αφήνει ένα γλυκό συναίσθημα, μία αίσθηση ικανοποίησης, είναι σαν το θαλασσινό αγέρι που διώχνει μακριά την καταχνιά των καιρών» έγραψε η βελγική εφημερίδα Le Soir.

Η Τάνια Γιαννούλη, πιανίστα, συνθέτις, αυτοσχεδιάστρια και bandleader, αποτελεί μια από τις πιο σημαντικές παρουσίες της σύγχρονης Ελληνικής και Ευρωπαϊκής jazz σκηνής σήμερα. Τον Μάιο του 2021 ήταν η μία από τους τρείς υποψήφιους για το μεγάλο κρατικό Γερμανικό βραβείο Deutscher Jazzpreis στην κατηγορία Piano/ Keyboards International μαζί με τον Tigran Hamasyan και τον Shai Maestro.

Το Σάββατο 16 Απριλίου θα έχουμε, επιτέλους, την ευκαιρία να την απολαύσουμε και στην Ελλάδα σε ένα μοναδικό κονσέρτο με το Tania Giannouli Trio, στον Φιλολογικό Σύλλογο «Παρνασσός».

Το Tania Giannouli Trio εμφανίστηκε για πρώτη φορά στο θρυλικό Jazzfest Berlin το 2018. Το περιοδικό Downbeat με την ευκαιρία αυτής της εμφάνισης περιέγραψε τη μουσική τους ως «μελωδίες συναρπαστικές με μια ορμητική δυναμική που ρέει ασταμάτητα… όπως το όνειρο του Manfred Eicher για διακοπές στη Μεσόγειο».

Το γερμανικό περιοδικό JAZZTHETIK, κατέταξε την πρεμιέρα του trio, στο Jazzfest Berlin, στα καλύτερα κονσέρτο του 2018 ενώ το All About Jazz επέλεξε τις συναυλίες τους στο Wonderfeel Festival και το Zomer Fits Jazz Tour ως τις κορυφαίες για το 2019.

«Tania Giannouli makes jazz of the kind where improvisation is just the starting point and somewhere out there — or something deep inside — is the aim»

«Η Τάνια Γιαννούλη κάνει τζαζ από αυτό το είδος που ο αυτοσχεδιασμός είναι μόνο η αφετηρία και αυτό που υπάρχει κάπου εκεί, έξω — ή βαθιά μέσα — είναι ο στόχος»

(Graham Reid, Elsewhere, NZ)

Το In Fading Light, το ντεμπούτο άλμπουμ του Tania Giannouli Trio, κυκλοφόρησε τον Νοέμβριο του 2020. Μόλις ένα μήνα μετά την επίσημη κυκλοφορία του ο δίσκος, συγκέντρωσε διεθνώς διθυραμβικές κριτικές:

Περιλήφθηκε στο ευρωπαϊκό Jazz Media Chart, του Δεκεμβρίου 2020.

Συμπεριλήφθηκε σε πολλές λίστες των σημαντικότερων κυκλοφοριών του 2020, όπως αυτή του Βελγικού Free Jazz blog, του Ολλανδικού περιοδικού Jazzism, του Νορβηγικού Salt and Peanuts, του Νοτιοκορεάτικου Jazzspace και της ελληνικής Athens Voice.

Επίσης επιλέχθηκε από το γερμανικό ραδιόφωνο WDR 3, σαν καλύτερο άλμπουμ της χρονιάς, και παίχτηκε από εξαιρετικά μεγάλο αριθμό, ευρωπαϊκών ραδιοφωνικών σταθμών. To trio τα τελευταία τρία χρόνια εμφανίζεται στα σημαντικότερα ευρωπαϊκά φεστιβάλ και venues (Enjoy Jazz festival, Bimhuis, Flagey – Brussels Jazz festival, November Music, Skopje Jazz festival κ.α.)

Η Τάνια Γιαννούλη έχοντας κλασσική παιδεία (δίπλωμα Πιάνου και Σύνθεσης) συχνά ενσωματώνει τον αυτοσχεδιασμό στις εκτελέσεις της. Οι συνθέσεις της χαρακτηρίζονται από λυρισμό, έμπνευση, πολυπλοκότητα, εκλεκτισμό και μεγάλη πρωτοτυπία.

Η μουσική της περιλαμβάνει ένα ευρύτατο φάσμα από μουσικά είδη, αφού εμπνέεται από πολλές και διαφορετικές παραδόσεις: σύγχρονη τζαζ, μουσική δωματίου, world/ethnic αλλά και free improvisation. Τα διαφορετικά της project και η πλούσια μουσική της έκφραση, της προσφέρουν τη δυνατότητα να κινείται με την ίδια άνεση, σε πολύ διαφορετικά μουσικά είδη.

Οι τέσσερεις δίσκοι της, όλοι αποτέλεσμα ιδιαίτερων συνεργασιών, κυκλοφορούν από το Νεοζηλανδικό music-art label, Rattle κι έχουν αποσπάσει αναγνώριση και σημαντικές διακρίσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό: “Forest Stories” (Tania Giannouli – Paulo Chagas, 2012), “Transcendence” (Tania Giannouli Ensemble, 2015), “Rewa” (Tania Giannouli – Rob Thorne, 2018), “In Fading Light” (Tania Giannouli trio, Ανδρέας Πολυζωγόπουλος – Κυριάκος Ταπάκης, 2020) ενώ όλοι ανεξαιρέτως έχουν συμπεριληφθεί σε αρκετές λίστες του διεθνούς τύπου με τα «καλύτερα της χρονιάς». Πρόσφατα, το album “Transcendence” συμπεριλήφθηκε στους σημαντικότερους ελληνικούς δίσκους της δεκαετίας, σύμφωνα με τα ελληνικά μουσικά μέσα.

Η Τάνια Γιαννούλη, έχει παρουσιάσει τη δουλειά της σε σημαντικές αίθουσες και φεστιβάλ στην Ευρώπη (Berliner Festspiele-Jazzfest Berlin, Madrid International Jazz Festival, Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών, Κέντρο Πολιτισμού Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, Enjoy Jazz festival, November Music, Ars Musica, Bimhuis, Lantaren Vernsten, Flagey- Brussels Jazz festival, Cerkno Jazz festival Skopje Jazz festival, Handelsbeurs, Jazzahead, Catania Jazz festival, Borusan Sanat, Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, Synch festival, Διεθνές φεστιβάλ Πάτρας κ.α.) αλλά και σε πολύ ιδιαίτερα project, όπως το «634 λεπτά μέσα στο ηφαίστειο», που έλαβε χώρα μέσα στον κρατήρα του ηφαιστείου της Νισύρου, όπου 14 μουσικοί, αυτοσχεδίασαν για 10 ώρες.

H μουσική της για film και video art έχει ταξιδέψει σε πολλά φεστιβάλ, Biennale, μουσεία και γκαλερί σε όλο τον κόσμο. Έργα της έχουν ερμηνεύσει, μεταξύ άλλων, η Καμεράτα Ορχήστρα των Φίλων της Μουσικής, το σύνολο Dissonart, η Αθηναϊκή Συμφωνική Ορχήστρα Νέων κ.α.

Αυτή την περίοδο δίνει συναυλίες με το τρίο της και με το νέο της project “The Book of Lost Songs” (όπου συνεργάζεται με την Ιταλίδα τραγουδίστρια Maria Pia De Vito).

Τάνια Γιαννούλη: πιάνο

Ανδρέας Πολυζωγόπουλος: τρομπέτα

Κυριάκος Ταπάκης: ούτι

Σάββατο 16 Απριλίου 2022

Ώρα έναρξης: 21:00

Τιμές Εισιτηρίων

VIP: 20 ευρώ

Αίθουσα: 15 ευρώ

Εξώστης: 10 ευρώ

Φιλολογικός Σύλλογος «Παρνασσός», Πλατεία Καρύτση 8, Αθήνα, τηλ. 210 3221 917

