«Χιόνι και Στάχτη»

Λίγο πριν την τηλεοπτική πρεμιέρα της έκτης σαιζόν της τηλεοπτικής σειράς «Outlander», οι Εκδόσεις Anubis επιστρέφουν στον κόσμο της #1 best selling συγγραφέως των New York Times Diana Gabaldon με το μυθιστόρημα «Χιόνι και Στάχτη», 11ο βιβλίο της δημοφιλούς σειράς βιβλίων «Outlander» που ενέπνευσε την τηλεοπτική υπερπαραγωγή του καλωδιακού δικτύου STARZ.

Η γνώση για το μέλλον και οι προδοσίες στο παρόν…

Βρισκόμαστε στο 1772 και στα πρόθυρα της Αμερικανικής Επανάστασης. Το φιτίλι της εξέγερσης έχει ήδη ανάψει. Άνθρωποι κείτονται νεκροί στους δρόμους της Βοστώνης, απομονωμένες καλύβες καίγονται στα δάση της Βόρειας Καρολίνας. Με το χάος να παραμονεύει, ο Κυβερνήτης καλεί τον Τζέιμι Φρέιζερ να ενώσει τις απομακρυσμένες περιοχές της Βόρειας Καρολίνας και να προστατεύσει την αποικία για το Βασιλιά και το Στέμμα. Ο Τζέιμι, όμως, γνωρίζει από την Κλαιρ πως σε τρία χρόνια θα πέσει η βολή που θα ηχήσει στα πέρατα του κόσμου, και το αποτέλεσμά της θα είναι η Ανεξαρτησία – με όσους στέκονται πιστοί στο πλευρό του Βασιλιά να καταλήγουν είτε νεκροί είτε εξόριστοι. Μια νέα εποχή ξεκινάει…

Η συνέχεια μιας πολυδιάστατης σειράς, που απέσπασε διθυραμβικές κριτικές και ενθουσίασε εκατομμύρια αναγνώστες παγκοσμίως.

Το εκδοτικό φαινόμενο των βιβλίων Outlander της Diana Gabaldon που ενέπνευσε την τηλεοπτική υπερπαραγωγή του καλωδιακού δικτύου Starz συνεχίζει την επιτυχημένη παρουσία του και στη χώρα μας με την κυκλοφορία του ενδέκατου βιβλίου της σειράς με τίτλο «Χιόνι και Στάχτη». Στις αρχές Δεκεμβρίου θα κυκλοφορήσει από τις Εκδόσεις Anubis το δωδέκατο βιβλίο της σειράς, με τίτλο «Η Πνοή της Μοίρας», που ολοκληρώνει την ελληνική μετάφραση του έκτου βιβλίου της αμερικανικής έκδοσης «A Breath of Snow and Ashes».

Η έκτη σαιζόν της τηλεοπτικής σειράς Outlander που βασίζεται στο έκτο βιβλίο της Diana Gabaldon, και αντίστοιχα στα βιβλία 11 και 12 της ελληνικής έκδοσης, θα κάνει πρεμιέρα στις αρχές του 2022 στο καλωδιακό δίκτυο STARZ και έπειτα στην streaming πλατφόρμα του NETFLIX. Μπορείτε να παρακολουθήσετε το teaser trailer της νέας σαιζόν εδώ.

Συγγραφέας: Diana Gabaldon

Μετάφραση: Ειρήνη Παϊδούση

Σειρά: Outlander, Βιβλίο 11

Πρωτότυπος τίτλος: A Breath of Snow and Ashes, Part 1 (Outlander, Book 6A)

ISBN: 978-960-623-350-0

Σελίδες: 904

Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία

Τα πρώτα δέκα βιβλία της δημοφιλούς σειράς Outlander κυκλοφορούν από τις Εκδόσεις Anubis:

1. «Σάσεναχ, η Ξένη», σε μετάφραση Ειρήνης Παϊδούση 2. «Σε Ξένο Χρόνο», σε μετάφραση Ειρήνης Παϊδούση 3. «Παγιδευμένη στο Χρόνο», σε μετάφραση Παρασκευής Αυγουστίνου 4. «Οι Φλόγες της Εξέγερσης», σε μετάφραση Παρασκευής Αυγουστίνου 5. «Στη Δίνη των Αιώνων», σε μετάφραση Ιωάννας Ζαπάντη 6. «Σε Ξένες Ακτές», σε μετάφραση Γιάννη Βοζίκη 7. «Τα Τύμπανα του Φθινοπώρου», σε μετάφραση Διονυσίας Στεφανοπούλου 8. «Στο Σταυροδρόμι των Αιώνων», σε μετάφραση Ιωάννας Γεωργοπούλου 9. «Ο Φλεγόμενος Σταυρός», σε μετάφραση Ειρήνης Παϊδούση 10. «Ανάμεσα σε Δύο Κόσμους», σε μετάφραση Ειρήνης Παϊδούση

Η Diana Gabaldon γεννήθηκε το 1952 στην Αριζόνα των ΗΠΑ. Κατέχει πτυχίο Ζωολογίας και μεταπτυχιακό στην Ωκεανογραφία από το Πανεπιστήμιο της Αριζόνα, καθώς και διδακτορικό δίπλωμα στην Οικολογία από το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια. Μετά από δώδεκα χρόνια ακαδημαϊκής καριέρας και απασχόλησης ως τεχνικός εργαστηρίου σε ερευνητικά κέντρα, αφιερώθηκε στη συγγραφή.

Απόγειο της συγγραφικής ωριμότητας της Gabaldon είναι η σειρά «Outlander», που ενέπνευσε την ομότιτλη υπερπαραγωγή του καναλιού STARZ, η οποία τα τελευταία χρόνια αποτελεί μία από τις κορυφαίες τηλεοπτικές σειρές παγκοσμίως.

Τα βιβλία της σειράς έχουν μεταφραστεί σε περισσότερες από 24 γλώσσες και έχουν κατακτήσει κορυφαίες διακρίσεις αλλά και μια θέση στις σημαντικότερες λίστες best-sellers διεθνώς.

