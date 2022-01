«Στη σφαίρα του μίσους»

της Μαρίας Σούμπερτ από τις Εκδόσεις Διάπλαση

Ένα ψυχολογικό θρίλερ που η ιστορία του ξεκινάει στην Αθήνα του 70’ και φτάνει ως το σήμερα. Ένα κοινωνικό μυθιστόρημα που το μίσος αποκτάει δύναμη, ως ερ-γαλείο εκδίκησης, αλλά παράλληλα γίνεται σύμμαχος και υποστηρικτής σε μια κα-θημερινότητα γεμάτη απόρριψη και ματαιώσεις.

Η Βασιλικούλα Λάμπρου γεννιέται σε μια οικογένεια που δεν θέλει κορίτσια. Γιατί τα κορίτσια δεν είναι τόσο έξυπνα όσο τα αγόρια. Γιατί τα κορίτσια δεν μπορούν να έχουν τις ίδιες επιθυμίες με τα αγόρια. Γιατί τα κορίτσια προορίζονται μόνο για να γίνουν σύζυγοι και μητέρες.

Όταν λοιπόν στα οκτώ της χρόνια μια τσιγγάνα τής προτείνει να της πουλήσει το μυστικό που θα την κάνει εξυπνότερη απ’ όλους, η Βασιλικούλα θα βρεθεί με μια απρόσμενη δύναμη στα χέρια της. Μια δύναμη τρομερή, που ενεργοποιείται μόνο με το μίσος.

Στην απόλυτα συνηθισμένη, ασφυκτική καθημερινότητά της, η Βασιλικούλα δεν καταφέρνει ν’ αναπνεύσει παρά μόνο τις στιγμές που χρησιμοποιεί αυτή τη δύ-ναμη εναντίον όσων την υποτιμούν και την αδικούν.

Όταν όμως έχεις μάθει ν’ αφήνεις το μίσος σου να ξεχύνεται, γίνεται όλο και πιο δύσκολο να κρατήσεις τον έλεγχο. Και γρήγορα η Βασιλικούλα συνειδητοποιεί πως κάποιος την παρακολουθεί, πως κάποιος έχει καταγράψει όλες της τις κινήσεις. Και ο κλοιός γύρω της αρχίζει να στενεύει…

Η Μαρία Σούμπερτ γεννήθηκε το 1979 στο Μόναχο της τότε Δυτικής Γερμανίας. Με-γάλωσε και ζει στην Αθήνα. Σπούδασε θεατρολογία και δραματοθεραπεία και έκανε στο Πάντειο Πανεπιστήμιο το μεταπτυχιακό της στην πολιτιστική πολιτική, διοίκηση και επικοινωνία. Εργάζεται ως δραματοθεραπεύτρια. Επίσης, μεταφράζει παιδικά πα-ραμύθια. Μέχρι σήμερα έχει εκδώσει τα βιβλία Τα πράσινα, τα καστανά και τα μαύρα μάτια (Πόλις 1998), Club κυλικείο (Κέδρος 2002), Η Ρόζα στη μέση (Μελάνι 2008), Invitation to a Party, not Another Fairytale (θεατρικό, Μπαρτζουλιάνος 2009), Η συμμορία της Τήλας (Πάπυρος 2010) και Οι αποκλεισμένοι (Κριτική 2014). Από τις εκδόσεις Διάπλαση κυκλοφορούν τα παραμύθια της Του φεγγαριού η κόρη (2013) και Ο φούρναρης Πλατς (2016), και το μυθιστόρημα Πριν το πέρασμα (2018).

Σχόλια