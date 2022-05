«Χθες το βράδυ»

Μία τζαζ ματιά στο χθες της ελληνικής μουσικής στην Αποβάθρα του Τρένου στο Ρουφ

Ανανεωμένη και πιο ρυθμική με τη συνοδεία drums, η μουσική παράσταση «Χθες το βράδυ» συνεχίζει το επιτυχημένο ταξίδι της με το Τρένο στο Ρουφ στον ομορφότερο ίσως καλοκαιρινό χώρο της πόλης, την open-air Αποβάθρα του Τρένου, για τρεις μόνο Παρασκευές του Ιουνίου 3,10 και 24/6 στις 21.30.

Αξέχαστα μουσικά κοµµάτια σε mainstream jazz διασκευές με φόντο το θρυλικό Orient Express, τις ανθισμένες πικροδάφνες και το άρωμα της jazz.

Μουσική εμβληματικών συνθετών του παρελθόντος, από την κλασσική μουσική ως τον κινηματογράφο και φυσικά… τραγούδια, με εμφανή επιρροή από την jazz της εποχής τους.

Τραγουδά η Αθηνά Ρούτση, στο µπάσο ο Γιώργος Γεωργιάδης, στα ντραμς ο Γιώργος Πολυχρονάκος, στο πιάνο και τις ενορχηστρώσεις ο ∆ηµήτρης Καλαντζής.

Η παράσταση, όπως και ο ομότιτλος δίσκος που έχει κυκλοφορήσει, είναι αφιερωμένα στον μεγάλο πιανίστα της ελληνικής jazz, Μανώλη Μικέλη.

Η Αθηνά Ρούτση γεννήθηκε στην Αθήνα. Σπούδασε μουσική και κλασικό τραγούδι στο Ελληνικό Ωδείο με τη mezzo soprano Λίνα Τέντζερη. Δισκογραφικά συστήθηκε με την ερμηνεία της στην πορτογαλική διασκευή του τραγουδιού «Χειροκρότημα» με τίτλο «Esse Olhar». Δισκογραφικές και συναυλιακές συνεργασίες (Sadahzinia, Active Member, Μ. Χατζηγιάννης, Apurimac, μουσικό σύνολο «Οδοιπόροι», Έλληνες συνθέτες και θέατρο, Κ.Μπαλταζάνης, Alex Foster, Claudia Matola, Tony Cedras κ.ά). Με τον μπασίστα Γιώργο Παλαμιώτη παρουσιάζουν το duet project «All is full of love», βασισμένο στη μουσική της Bjork. Έχει ολοκληρώσει ένα project 11 τραγουδιών με τίτλο «The existence» (www.soundcloud.com/athina-routsi). Συμμετείχε στο album του πιανίστα Δημήτρη Καλαντζή με τίτλο «Χθες το βράδυ», ερμηνεύοντας jazz mainstream διασκευές σε παλιά ελληνικά τραγούδια. Ερμηνεύει στην Αμαξοστοιχία-Θέατρο το Τρένο στο Ρουφ την πολύγλωσση μουσική παράσταση «Paris-Istanbul» με μουσικές στάσεις του θρυλικού τρένου Orient-Express, καθώς και τα τραγούδια της μουσικής παράστασης Mare Nostrum, ένα μουσικό ταξίδι στα σημαντικότερα λιμάνια της Μεσογείου. Συνεργάζεται με το πολυφωνικό σχήμα Quintet α tete με ρεπερτόριο από σύγχρονα και παραδοσιακά τραγούδια του κόσμου. Συνεργάζεται με τη δημιουργό Λένα Πλάτωνος σε ζωντανές εμφανίσεις ερμηνεύοντας τραγούδια από το σύνολο της δισκογραφίας της, αλλά και τις πρωτότυπες μελοποιήσεις ποιημάτων της Αμερικανίδας ποιήτριας Emily Dickinson.

Ο Γιώργος Γεωργιάδης γεννήθηκε στην Αθήνα το 1969. Σπούδασε ηλεκτρικό μπάσο με τον Γ. Φακανά και κλασσικό κοντραμπάσο με τον Τ. Καπογιάννη στα ωδεία Φ. Νάκας και Ορφείο. Έχει συνεργαστεί με τους περισσότερους μουσικούς της ελληνικής τζαζ σκηνής καθώς και με πολλούς ξένους, τόσο σε ηχογραφήσεις σε στούντιο όσο και σε ζωντανές εμφανίσεις. Είναι μέλος της big band του δήμου Αθηναίων. Διδάσκει στο Lab Music Education στην Αθήνα. Έχει 3 προσωπικές δουλειές (cd) με τίτλο «Ταξίδι», «Καθημερινότητα» και «standards».

Ο Γιώργος Πολυχρονάκος είναι αριστούχος του Victorian College of the Arts (V.C.A/Melbourne University) από το οποίο τιμήθηκε με το «Gwen Nisbet Music Scholarship for Outstanding Musical Talent» (1988). Στα χρόνια της διαμονής του στην Αυστραλία (1984-1992) συνεργάστηκε με σημαντικούς jazz μουσικούς της χώρας, όπως οι: Graeme Lyall, Tony Gould, Lisa Young, Ben Robertson, Christine Sullivan, Joe Chindamo, Keith Hounslow κ.ά. Από το 1993 είναι ενεργό μέλος της εγχώριας jazz σκηνής έχοντας συνεργαστεί με μουσικούς όπως ενδεικτικά είναι οι: Τ. Μπαρμπέρης, Γ. Κοντραφούρης, Δ. Καλαντζής, Τ. Πατερέλης, Δ. Βασιλάκης, Δ. Τσάκας, Γ. Γεωργιάδης, Α. Πολυζωγόπουλος , Μ. Πλέσσας όπως και συνοδεύσει τους μουσικούς επισκέπτες: Benito Gonzalez (Venezuela), Jack Walrath, Craig Bailey (U.S.A), Andy Sheppard (U.K), Ilhan Ersahin (Sweden), Jari Perkiomaki (Finland) κ.α. Παράλληλα με την ιδιότητα του μουσικού ασχολείται ανελλιπώς από το 1992 με την εκπαίδευση στους τομείς της διδασκαλίας των drums, των μουσικών συνόλων και της παιδαγωγικής της μουσικής. Το 2000 κυκλοφόρησε το πρώτο του προσωπικό CD (Legend) με τον τίτλο «Blink» στο οποίο εμπεριέχονται έντεκα από της συνθέσεις του. Τον Φεβρουάριο του 2012 ολοκλήρωσε με άριστα το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Μουσική Ερμηνεία) στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο. www.polyhronakos.com

Ο Δημήτρης Καλαντζής γεννήθηκε στην Αθήνα το 1967. Σπούδασε πιάνο και θεωρητικά στο Ωδείο Αθηνών και στο Αθηναϊκό Ωδείο, από το οποίο αποφοίτησε με πτυχίο πιάνου και φούγκας με άριστα παμψηφεί. Το 1990 ξεκίνησε σπουδές στη Liszt Ferenc Academy of Music -jazz department και αποφοίτησε το 1994 με Δίπλωμα Άριστα. Είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος «Μουσική Ερμηνεία» από το Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Από το 2004 ως το 2010 δίδαξε στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών, ενώ από το 2013 διευθύνει τη Σχολή τζαζ του ωδείου Αθηνών. Έχει διδάξει στο Μουσικό Γυμνάσιο Πειραιά, στο Ωδείο Νικόλαος Μάντζαρος και αλλού. Ως επικεφαλής σχήματος έχει πραγματοποιήσει συναυλίες στο Ηρώδειο, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, στο Θέατρο Παλλάς, στο Sani Festival, στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, στο Poisson Rouge της Νέας Υόρκης, στο Gazarte, στο Half Note και πολλά άλλα μέρη. Στην προσωπική του δισκογραφία ανήκουν τα «Mano’s» a jazz tribute to Manos Hadjidakis, 2011, (πλατινένιος δίσκος), «modes & moods» music by Mikis Theodorakis 2013, «Santa’s secret dance» 2014 και το «Χθες το βράδυ-μια τζαζ ματιά στο χθες της ελληνικής μουσικης» 2016. Έχει συνεργαστεί με σημαντικούς μουσικούς της ελληνικής και διεθνούς σκηνής της jazz, όπως οι Kevin Mahogany, Andy Sheppard, Alex Foster, Ralph Peterson, Rex Richardson, Dennis Baptiste, Abram Wilson, Marcelo Peliteri, Ron Afif, Tony Remy, Amik Guerra και Τάκη Πατερέλη, Γιώργο Κοντραφούρη, Τάκη Μπαρμπέρη, Γιώργο Φακανά, Δήμο Δημητριάδη, Δημήτρη Βασιλάκη και πολλούς άλλους. Έχει ηχογραφήσει στα άλμπουμ «Let the blues talk» του Τ.Πατερέλη, «Secret path» του Δ. Βασιλάκη, «Blink» του Γ.Πολυχρονάκου, «Echos» του Γ.Φακανά, στο live «Jazz upstairs» του Rex Richardson και άλλα. Από το 1999 είναι μέλος της Κρατικής Ορχήστρας Ελληνικής Μουσικής με καλλιτεχνικό διευθυντή τον Σταύρο Ξαρχάκο. Στα πλαίσια της Κ.Ο.Ε.Μ. εκτός από τον Σ.Ξαρχάκο έχει συνεργαστεί και με τους Διονύση Σαββόπουλο, Λουκιανό Κηλαηδόνη, Νότη Μαυρουδή, Βασίλη Δημητρίου, Ηλία Ανδριόπουλο, Μάριο Τόκα και έχει συμμετάσχει στις ηχογραφήσεις της περιόδου από το 1999 ως σήμερα.

Παρασκευή 3, 10 & 24 Ιουνίου 2022 στις 21.30

Τιμές εισιτηρίων: Ολόκληρο 12€, Φοιτητικό/Ανέργων 10€

Open – Air Bar & Restaurant «Αποβάθρα» ανοιχτά από 7.00 μμ έως αργά (εκτός Δευτέρας) – κρασί 4€ / ποτό 7€ / φαγητό από 5€

Αποβάθρα Αμαξοστοιχίας-Θεάτρου το Τρένο στο Ρουφ, Σιδηροδρομικός & Προαστιακός Σταθμός Ρουφ, επί της Λεωφ. Κωνσταντινουπόλεως, τηλ. 210 5298922 & 6937 604988 καθημερινά (εκτός Δευτέρας) από τις 18.00

Wi-Fi / Δωρεάν Parking

