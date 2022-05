The Greek Beatles Tribute by the Yesterday’s Trippers

Ο χρόνος γυρίζει πίσω και μας ταξιδεύει στα μουσικά μονοπάτια των BEATLES!

Mια ολόκληρη εποχή σκιαγραφείται μέσα από την μουσική και τα τραγούδια των BEATLES. Οι αγώνες, οι έρωτες, οι στιγμές ευτυχίας που ζει ο κόσμος στα χρόνια που εμείς αποκαλούμε “Εποχή αθωότητας” Αυτήν ακριβώς την εποχή θα αναβιώσουμε μέσα από το υπέροχο αφιέρωμα στους BEATLES με τους YESTERDAY ‘S TRIPPERS, THE GREEK TRIBUTE BAND BEATLES!

Οι «YESTERDAY ‘S TRIPPERS» είναι οι Κλέων Νικολάου (κιθάρα, τραγούδι), Κώστας Μπιλίσης (κιθάρα, πλήκτρα, τραγούδι, μουσική επιμέλεια), Στέλιος Καραΐσκος (τύμπανα) και Φώτης Αποστολάρας (μπάσο).

Σάββατο 28 Μαΐου

Ώρα έναρξης: 22.00

*Γενική είσοδος: 12 ευρώ (στην είσοδο της Σφίγγας)

*Τα εισιτήρια εισόδου είναι θεάματος και δεν περιλαμβάνουν ποτό

Μουσική σκηνή Σφίγγα, Ακαδημίας και Ζωοδόχου Πηγής (είσοδος στον πεζόδρομο Κιάφας 13), τηλ. 6987844845, 2114096149

