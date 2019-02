Death Disco goes to Fuzz Club!

To Σάββατο 23 Φεβρουαρίου το Death Disco μεταφέρεται στο Fuzz club και διοργανώνει το Death Disco Mini Fest 2K19 με μερικές από τις σημαντικότερες Darkwave / Electro / Post Punk μπάντες τις εποχής μας!

Με αδιαμφισβήτητο headliner τους VNV Nation, που εδώ και χρόνια θεωρείτε το πιο πετυχημένο dark alternative συγκρότημα της σκηνής, τους In The Nursery από την Αγγλία, τους Ιταλούς Frozen Autumn και τους Whispering Sons από το Βέλγιο, το DeathDisco MiniFest έρχεται να μας προσφέρει όχι απλά ένα ακόμα ευχάριστο night out αλλά μια εμπειρία που καιρό ανυπομονούσαν να ζήσουν οι φίλοι της σκοτεινής εναλλακτικής σκηνής στην Ελλάδα!

Ένα mini festival που συγκεντρώνει την αφρόκρεμα από τέσσερις διαφορετικές τάσεις της σκοτεινής σκηνής με εκπρόσωπους τέσσερις μπάντες, που πέρα από κορυφαίες στο είδος τους, γνωρίζουν ακριβώς τι πρέπει να κάνουν on stage για να κερδίσουν τις εντυπώσεις.

VNV Nation

Οι αδιαμφισβήτητοι headliners και το συγκρότημα που ουσιαστικά γέννησε την ιδέα για το DeathDisco Minifest 2K19 είναι οι VNV Nation!

Αξιοσημείωτο είναι πως το συγκρότημα, όταν πριν από μερικά χρόνια η Ελλάδα ήταν στο επίκεντρο της οικονομικής κρίσης, πήρε τη πρωτοβουλία να έρθει στη χώρα μας χωρίς αμοιβή, και με όλα τα έξοδά της πληρωμένα από τους ίδιους, για να παίξουν σε μια συναυλία με συμβολική τιμή εισιτηρίου ώστε να ευχαριστήσουν τους Έλληνες οπαδούς τους, που επι χρόνια τους στήριζαν αγοράζοντας τους δίσκους και πηγαίνοντας στις συναυλίες τους. Επίσης αξίζει υπενθυμίσουμε το γεγονός, πως όλα τα χρήματα από την πώληση των εισιτηρίων πήγαν σε κοινωφελείς οργανισμούς και ότι οι VNV Nation – που σε κάθε συναυλία τους βγάζουν μια μικρή περιουσία από την πώληση του merchandise τους – δεν είχαν φέρει καν merch μαζί τους! Κι κάπως έτσι απέδειξαν περίτρανα πως το «αγαπάμε τους οπαδούς μας» – που πολλές φορές γίνεται καραμέλα στο στόμα πολλών καλλιτεχνών – γίνεται πράξη.

Όταν λοιπόν, αρχίσαμε να ξανασκεφτόμαστε ως Death Disco να διοργανώσουμε μια συναυλία σε έναν μεγαλύτερο του Death Disco χώρο, ξέραμε πάρα πολύ καλά σε ποιο συγκρότημα θα απευθυνόμασταν! Και πόσο μάλλον φέτος, που οι VNV Nation κυκλοφόρησαν το Noir, το καλύτερο άλμπουμ τους από την εποχή του αξεπέραστου Future Perfect του 2002.

Οι VNV Nation αν και με το πέρασμα των χρόνων έχουν κινηθεί σε ένα μεγάλο φάσμα της ηλεκτρονικής μουσικής, αποτελούν τo σημαντικότερo και πιο επιτυχημένo συγκροτήματα της EBM (Electronic Body Music) μουσικής.

Ξεκίνησαν στις αρχές της δεκαετίας του ΄90 με ένα μείγμα επικού EBM / industrial ήχου, όμως σύντομα οι επιθετικοί ρυθμοί υποχώρησαν στο Εmpires του 1999, προς χάρη ενός σκοτεινού λυρισμού. Με το άλμπουμ αυτό, οι VNV τοποθετήθηκαν στη κορυφή της σκοτεινής εναλλακτικής σκηνής. Από το Εmpires ξεχώρισαν κομμάτια όπως το standing και dark angel, τα οποία κατ’ ουσία σηματοδότησαν τη δημιουργία της future pop μουσικής. Μια future pop που οριοθετήθηκε με το επόμενο album τους Future Perfect. Ακολούθησαν πολλά επιτυχημένα άλμπουμ, παγκόσμιες περιοδείες και headline παρουσίες στα μεγαλύτερα “dark” φεστιβάλ, αλλά και η καθιέρωση τουςως ένα από τα πιο πετυχημένα συγκροτήμτα της σκηνής.

Η χαρισματική προσωπικότητα του αεικίνητου Ronan Harris, οι υπέροχες βιντεοπροβολές που πάντα συνοδεύουν τους VNV επί σκηνής, οι τόσο γεμάτοι συναίσθημα στίχοι τους που ίσως όλοι μας κάπου, κάπως, κάποτε τους έχουμε συνδυάσει με μερικές πολύ προσωπικές στιγμές μας, θα μας αφήσουν για άλλη μια φορά με ανοιχτό το στόμα, τα μάτια βουρκωμένα, τα χέρια ψηλά και τα πόδια πονεμένα από τον χορό!

In The Nursery

Δημιουργήθηκαν το 1981 στο Sheffield της Αγγλίας, όπου γεννήθηκαν κατευθείαν από τα σπλάχνα της πρώιμης industrial / dark wave σκηνής των αρχών της δεκαετίας του ‘80, οι In The Nursery έμελλε να εξελιχθούν πολύ γρήγορα σε ένα από τα σημαντικότερα, επιδραστικότερα και πιο ιδιαίτερα σχήματα της Γηραίας Αλβιώνας.

Δείχνοντας από την αρχή την διάθεση τους για άκρατο πειραματισμό και αποφεύγοντας να υποκύψουν στους οποιουσδήποτε καλλιτεχνικούς περιορισμούς της εποχής, οι αδερφοί Humberstone ακολούθησαν ένα μοναδικό μουσικό μονοπάτι που τους οδήγησε από το πρωτόλειο post-punk ήχο, σε νεοκλασικές δομές και σύγχρονα ηλεκτρονικά ηχοτοπία, συνδυάζοντας με μοναδικό τρόπο ένα συνονθύλευμα εικόνων και ήχων, άλλοτε περισσότερο και άλλοτε λιγότερο σκοτεινό, μα πάντοτε συναρπαστικό και καθηλωτικό!.

Με τον χαρακτηριστικό εμβατηριακό ήχο των τυμπάνων να δίνει το στίγμα, κάνοντας τις μεγαλειώδεις και συναισθηματικά φορτισμένες συνθέσεις τους να αγγίζουν τα όρια του εξωπραγματικού, αλλά και της μοναδικής ομορφιάς, ατμόσφαιρα που επιτυγχάνουν μέσω της ανεπανάληπτης δημιουργικής ευφυϊας τους, οι In The Nursery έχουν καταφέρει να αναδειχθούν σε ένα από τα πιο αξιόπιστα συγκροτήματα παγκοσμίως, τόσο στα μάτια των πολυάριθμων πιστών οπαδών τους όσο και σε αυτά των μουσικών τους συνοδοιπόρων, έχοντας κερδίσει τον σεβασμό και την εκτίμηση όλων όσων είχαν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με το έργο τους. Η εμπειρία μιας συναυλίας των In The Nursery είναι κάτι το μοναδικό που πρέπει ο κάθε μουσικόφιλος να έχει βιώσει τουλάχιστον μια φορά στη ζωή του.

The Frozen Autumn

Για τους Frozen Autumn ο χρόνος δείχνει να έχει σταματήσει στα 80’s. Ήχος που παραπέμπει στα μεγάλα cold / dark wave συγκροτήματα του παρελθόντος και εμφάνιση που με το έντονο make up, τα ξασμένα μαλιά και τα μαύρα ρούχα δηλώνει ότι ο ενδηματολογικός κώδικας και η αισθητική που λάνσαραν η Siouxsie, ο Robert Smith και οι υπόλοιποι θιασώτες του post punk και darkwave των αρχών των 80’s καλά κρατεί. Θα μπορούσαν να έχουν μια θέση δίπλα στα μεγάλα group των 80’s όμως οι Frozen Autumn είναι αρκετά μεταγενέστεροι. Ξεκίνησαν τη δράσης τους το 1993, και φέτος θα γιορτάσουν μαζί μας στο DeathDisco Minifest 2k19 τα 25 τους χρόνια!

Whispering Sons

Το συγκρότημα που θα ανοίξει τη βραδιά είναι αυτή τη στιγμή το ίσως πιο ενδιαφέρον post punk συγκρότημα του πλανήτη. Οι Whispering Sons μας έρχονται από το Βέλγιο, και με ένα mini LP, το αριστουργηματικό Endless Party που κυκλοφόρησε στα τέλη του 2015, ένα εντυπωσιακό double A side single (Performance / Strange Identities) του 2016 και το φετινό πρώτο τους full length με τίτλο Image, μπήκαν για τα καλά στο μάτι του κυκλώνα. Πέρα από το εξαιρετικό τους υλικό, αυτό που πραγματικά κάνει τους Whispering Sons να ξεχωρίζουν είναι οι ζωντανές τους εμφανίσεις. Η ατμόσφαιρα των Siouxsie and the Banshees και των Sound των 80’s, μεταφέρεται στο παρόν με κύριο εκφραστή την τραγουδίστριά τους Fenne Kuppens, που επιτρέψτε μας να την χαρακτηρίσουμε ως την σπουδαιότερη performer της σύγχρονης post punk σκηνής.

Deathdisco Mini Fest 2k19

Σάββατο 23 Φεβρουαρίου 2019

• Περιορισμένη προπώληση εισιτηρίων προς 28€

• Υπόλοιπη προπώληση 30€

• Εισιτήρια στη πόρτα προς 33€

Προπώληση από Le Disque Noir (Εξάρχεια), Death Disco (Ψυρρή) και δίκτυο της Viva.

Fuzz, Πατριάρχου Ιωακείμ 1, Μοσχάτο, Ταύρος

