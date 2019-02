Οι Long3 και Pepe Frantik των «Above The Hood» για μία μοναδική βραδιά στο Faust!

Ο Long 3 και ο Pepe Frantik «κατηφορίζουν» στην Αθήνα, έχοντας μαζί τους σαν guests τον Cypher Pool και τον Nerom, για μια εκρηκτική ραπ βραδιά την Κυριακή 3 του Φλεβάρη στο Faust!

Οι Above the Hood είναι μία ομάδα μουσικών με κοινό παρανομαστή την αγάπη τους για τη μουσική. Η ενέργεια και το vibe που δημιουργούν στις live εμφανίσεις τους είναι μοναδικά και είναι εκπρόσωποι του νέου κύματος της ραπ, με έναν δικό τους ξεχωριστό ήχο που προκύπτει από τη συνεργασία της ομάδας.

Οι Above the Hood αποτελούνται από τους: Hawk, Pepe Frantik, Long3, Smuggler, Sapranov, Spine, Dj Baghdad και Oxizer. Τον Σεπτέμβριο κυκλοφόρησαν το πρώτο album τους με τίτλο «ΟΡΑΜΑ» και, όπως όλα έδειξαν, μετά το tour για την παρουσίαση του δίσκου τους σε 12 πόλεις της χώρας, με αρκετές sold out εμφανίσεις, είναι από τα πιο ελπιδοφόρα σχήματα της γενιάς μας στην ελληνική ραπ σκηνή.

Κυριακή 3 Φεβρουαρίου

Faust, Καλαμιώτου 11 & Αθηναΐδος, Αθήνα

