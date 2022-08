Διεθνές Φεστιβάλ Τζαζ (Rhodes & South Aegean International Jazz Festival 2022)

Για τέταρτη χρονιά το νησί των Ιπποτών θα πλημμυρίσει από τζαζ μελωδίες, στο πλαίσιο του Rhodes & South Aegean International Jazz Festival, της μεγάλης γιορτής που φέτος θα λάβει χώρα στο εντυπωσιακό Παλάτι των Ιπποτών και στο Αρχαίο Ωδείο της Ρόδου. Πρωτεργάτης αυτής της πρωτοβουλίας και καλλιτεχνικός διευθυντής του φεστιβάλ είναι ο Δημήτρης Βασιλάκης, διεθνούς φήμης σαξοφωνίστας, συνθέτης και ακαδημαϊκός ερευνητής. Το φεστιβάλ φέτος θα λάβει χώρα από τις 27 έως και τις 30 Αυγούστου

Σάββατο 27 Αυγούστου / Cine Rodon

Panel “Candid Stories” Women in jazz / Jack Kerouac 100th birthday / Jazz in the movies

Κυριακή 28 Αυγούστου / Παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου των Ιπποτών της Ρόδου

Marios Charalambous quartet | Κύπρος

Shekinah Rotz quartet με καλεσμένους τους Inbar Fridman και Olivier Gatto | Πουέρτο Ρίκο, Γαλλία, Ισραήλ, Ελλάδα, Ρόδος |

Δευτέρα 29 Αυγούστου / Παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου των Ιπποτών της Ρόδου

Doc In Absolute Trio | Λουξεμβούργο

Tanini Trio, στα πλαίσια της αδελφοποίησης με το Bodrum Jazz Festival | Τουρκία

Τρίτη 30 Αυγούστου / Αρχαίο Ωδείο στην Ακρόπολη της Ρόδου

Maria Manousaki group | Κρήτη, Ελλάδα

Craig Bailey, Δημήτρης Βασιλάκης και Athenian Quartet, με τους καλεσμένους Νεφέλη Φασούλη, Νέστορ Βασιλάκης και Λευτέρη Χατζηαντώνη | USA, ΕΚΠΑ, Cincinnati University, Ρόδος, Ελλάδα

Σάββατο 27 Αυγούστου στο Cine Rodon στις 21.00

Είσοδος Ελεύθερη

Panel “Candid Stories”: Women in jazz / Jack Kerouac 100th birthday / Jazz in the movies

Ένα πάνελ σε συνεργασία με το Διεθνές Κέντρο Συγγραφέων και Μεταφραστών Ρόδου. Μια βραδιά που θα διαρθρωθεί σε 3 μέρη:

1. Jazz democracy και η φωνή των γυναικών στην Τζαζ,

2. 100 χρόνια από την γέννηση του Τζακ Κέρουακ και

3. Προβολή ενός τζαζ ντοκιμαντέρ.

Συμμετέχοντες στο panel θα είναι ο συγγραφέας και μεταφραστής Γιώργος-Ίκαρος Μπαμπασάκης, ο σαξοφωνίστας, συνθέτης, ποιητής και καλλιτεχνικός διευθυντής του φεστιβάλ Δημήτρης Βασιλάκης, η σαξοφωνίστα και συνθέτης από το Πουέρτο Ρίκο Shekina Rotz, η κιθαρίστα από το Ισραήλ Inbar Fridman, ο συγγραφέας από την Ρόδο Βασίλης Μαντικός. Επίσης διαδικτυακά θα συμμετάσχουν η βιολίστρια Μαρία Μανουσάκη και η τραγουδίστρια Νεφέλη Φασούλη, από τις σημαντικές παρουσίες του φετινού φεστιβάλ.

Κυριακή 28 Αυγούστου στο Παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου των Ιπποτών της Ρόδου. Ώρα 21.00.

Είσοδος ελεύθερη

Marios Charalambous Quartet (Κύπρος)

με τους Μάριος Χαραλάμπους (τενόρο σαξόφωνο), Ανδρέας Παντελή (πιάνο), Μιχαήλ Ερμής (κιθάρα), Κυριάκος Κέστα (μπάσο), Όμηρος Μιλτιάδους (τύμπανα)

Η μπάντα θα παρουσιάσει πρωτότυπες συνθέσεις σε στυλ σύγχρονης τζαζ, επηρεασμένες από την modal περίοδο του John Coltrane και τις σύγχρονες εξελίξεις όπως ο Kenny Garrett, Ben Wendel και πολλοί άλλοι. Ο Μάριος Χαραλάμπους είναι ένας νεαρός ανερχόμενος Κύπριος σαξοφωνίστας και συνθέτης που σπουδάζει στο Ωδείο του Άμστερνταμ και έχει λάβει υποτροφία του Ιδρύματος Νικόλα Οικονόμου – NEF. Έχει εμφανιστεί σε διεθνή φεστιβάλ και τζαζ κλαμπ σε Κύπρο, Ολλανδία, Βέλγιο, Γαλλία και την Ιταλία. Περιοδεύει με το κουιντέτο του παρουσιάζοντας πρωτότυπο υλικό.

Shekinah Rotz Quartet featuring Inbar Fridman, Olivier Gatto

(Πουέρτο Ρίκο, Γαλλία, Ισραήλ, Ρόδος)

με τους Shekinah Rotz (σαξόφωνο, φλάουτο, φωνή), Inbar Fridman (κιθάρα), Μάνος Σαριδάκης (πιάνο), Olivier Gatto bass (μπάσο), Άρης Σολομών (τύμπανα)

Μια από τις πιο δυνατές γυναικείες φωνές της σύγχρονης τζαζ, η σαξοφωνίστρια, φλαουτίστρια και συνθέτρια Shekinah Rotz από το Πουέρτο Ρίκο θα παρουσιάσει πρωτότυπη μουσική από τα πρότζεκτ της με τη Spiritual Warriors Orchestra, καθώς και μουσική των John Coltrane, Yusef Lateef, Kenny Garrett, Cannonball Adderley, Ahmad Jamal. Έχει ζήσει και σπουδάσει στο Πουέρτο Ρίκο, στις ΗΠΑ και στη Γαλλία και έχει εμφανιστεί σε φεστιβάλ τζαζ και συναυλίες στην Αγγλία, Ελβετία, Ισραήλ, Γαλλία, Ελλάδα, Ισπανία και τη Μαρτινίκα, καθώς και στις Ηνωμένες Πολιτείες με σημαντικούς μουσικούς της τζαζ, Nicholas Payton, Bill Stewart, Terreon Gully, Kamau Daáood, Sam Newsome, Meg Okura. Στο κοντραμπάσο ο Olivier Gatto ένας πολύ επιδραστικός μπασίστας και συνθέτης από τη Γαλλία και η Inbar Fridman κορυφαία κιθαρίστρια από το Ισραήλ. Στο πιάνο ένας από τους σημαντικότερους Έλληνες πιανίστες, ο Μάνος Σαριδάκης και στα τύμπανα o νέος παίκτης από τη Ρόδο, ο Άρης Σολομών.

Δευτέρα 29 Αυγούστου στο Παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου των Ιπποτών της Ρόδου. Ώρα 21.00

Είσοδος ελεύθερη

Doc In Absolute Trio (Λουξεμβούργο)

με τους Jean Philippe Koch (πιάνο), Victor Kraus (μπάσο), Arne Wiegand (ντραμς)

Οι Dock In Absolute είναι ένα πιάνο τρίο με επικεφαλής τον πιανίστα Jean-Philippe Koch από το Λουξεμβούργο, που συνδυάζει διαφορετικά στυλ της μοντέρνας τζαζ, της κλασικής και της ροκ μουσικής. Οι DIA έχουν ανακηρυχθεί “Καλλιτέχνες/πρέσβεις της χρονιάς 2017 και 2019″ από το music LX καθώς είναι το πιο ενεργό συγκρότημα στο Λουξεμβούργο και “Νέοι καλλιτέχνες της χρονιάς” από το Jazznews. Το τελευταίο τους άλμπουμ ανήκει στα “100 σπουδαιότερα άλμπουμ της χρονιάς” (περιοδικό Jazzit, βραβεία). Η μουσική των Dock In Absolute είναι σπινθηροβόλα, ποικίλη, δυναμική, με ένταση και πλούτο σε ανατροπές στη διάθεση: από λυρική έως ασυγκράτητη, από άγρια έως χαριτωμένη, από δεξιοτεχνική και κρυστάλλινη έως διεκδικητική και δραματική, από συγκρατημένη έως αέρινη και επιδεικτική. Στο RIJF, το συγκρότημα θα παρουσιάσει τραγούδια από το πρώτο και το δεύτερο άλμπουμ του, καθώς και νέο πρωτότυπο υλικό.

Tanini Trio (Τουρκία, αδελφοποίηση με το Bodrum Jazz Festival)

με τους Tahir Aydoğdu (κανονάκι), Burçin Büke (πιάνο), Bilgin Canaz (ney ή φλάουτο με ράμφος)

Το Tanini Trio αποτελείται από τρεις δεξιοτέχνες μουσικούς, ο καθένας από τους οποίους έχει μια επιτυχημένη διεθνή καριέρα από μόνος του. Διαθέτουν ένα επιλεγμένο ρεπερτόριο, που αποτελείται από δυτική μουσική με τουρκικά στοιχεία και τουρκική μουσική με δυτικά στοιχεία. Με ευαισθησία αναμειγνύουν παραδοσιακές τουρκικές και δυτικές μελωδίες με την τζαζ, δημιουργώντας έτσι γέφυρες μεταξύ των διαφορετικών πολιτισμών. Έχουν εμφανιστεί σε Τουρκία, Ιταλία, Γερμανία, ΗΠΑ, Νότια Κορέα, Καναδά, Βουλγαρία, Ουγγαρία, Λιθουανία, Τουρκμενιστάν, Ισπανία, Μάλτα, Πολωνία, Αγγλία, Σκωτία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Ταϊβάν, Μαλαισία, Κύπρο και Ιορδανία. Έχουν ηχογραφήσει δύο άλμπουμ, το Dokunuşlar (Touches) και το Dokunuşlar II (Touches II).

Τρίτη 30 Αυγούστου στο Ωδείο Ρόδου Αρχαία Ακρόπολη Ρόδου, Ώρα 21.00

Είσοδος ελεύθερη

Maria Manousaki Group (Κρήτη)

με τους Μαρία Μανουσάκη (βιολί), Δημήτρης Βερδίνογλου (πλήκτρα), Μιχάλης Ευδαίμων (μπάσο), Αλέκος Ρούπας (κρουστά)

Η Μαρία Μανουσάκη είναι ένα από τα πιο επιτυχημένα μουσικά ταλέντα της Ελλάδας, με αναγνώριση και εμπορική επιτυχία ως βιολίστρια, συνθέτρια, band leader και διοργανώτρια φεστιβάλ. Γεννήθηκε στο Γιοχάνεσμπουργκ και μοιράζει το χρόνο της μεταξύ της Κρήτης και της Νέας Υόρκης. Η Μαρία συνδυάζει με μοναδικό τρόπο την σύγχρονη τζαζ με το κρητικό μουσικό ιδίωμα. Εμφανίζεται παγκοσμίως ως σολίστ και έχει κυκλοφορήσει δύο άλμπουμ, το “Sole Voyage” (βραβείο καλύτερου τζαζ άλμπουμ στα “Academia awards” το 2016) και το “Hidden Trails” (2018). Είναι επίσης η ιδρύτρια του “Cretan World Music Festival” που ξεκίνησε στα Χανιά της Κρήτης τον Ιούλιο του 2014. Από το 2018, είναι η μουσική επιμελήτρια του “Vlatos Jazz” στο νησί της Κρήτης, μια σειρά που λαμβάνει χώρα στο ερείπιο μιας εγκαταλελειμμένης πέτρινης εκκλησίας που χτίστηκε το 1855.

Craig Bailey & Dimitrios Vassilakis Athenian Quartet (Ballads & Blues)

με τους καλεσμένους Νεφέλη Φασούλη, Νέστορα Βασιλάκη και Λευτέρη Χατζηαντώνη (USA, ΕΚΠΑ, Cincinnati University, Ρόδος)

με τους Craig Bailey (άλτο σαξόφωνο), Δημήτριος Βασιλάκης (σαξόφωνα/φωνητικά), Νεφέλη Φασούλη (φωνή), Νέστορας Βασιλάκης (τενόρο σαξόφωνο), Λευτέρης Χατζηαντώνης (τενόρο σαξόφωνο), Μάνος Σαριδάκης (πλήκτρα), Μάνος Λούτας (μπάσο), Γιώργος Πολυχρονάκος (τύμπανα)

Οι επί χρόνια φίλοι και καλλιτέχνες της Candid, Craig Bailey & Δημήτρης Βασιλάκης παρουσιάζουν μια επιλογή από μπλουζ και μπαλάντες από τη βραβευμένη δισκογραφία τους στην ιστορική Candid records. Ένα soulful blues στυλ με ένα μείγμα post bop και modal μουσικής προσέγγισης. Ένα διαρκές project για την ανάδειξη της ενέργειας και του αντίκτυπου των blues και της συναισθηματικής δύναμης των ballads. Ο Craig Bailey είναι σαξοφωνίστας, κλαρινετίστας, φλαουτίστας και συνθέτης της τζαζ από την Νέα Υόρκη, ο οποίος έγινε ο κορυφαίος άλτο σαξοφωνίστας και ενορχηστρωτής του Ray Charles από το 1988 έως το 2004.

Ο Δημήτριος Βασιλάκης είναι ένας διεθνώς αναγνωρισμένος Έλληνας σαξοφωνίστας, τραγουδιστής, συνθέτης και εκπαιδευτικός με 4 βραβευμένα άλμπουμ για την ιστορική εταιρεία τζαζ Candid Records. Ιδρυτής και Καλλιτεχνικός Διευθυντής του Διεθνούς Φεστιβάλ Τζαζ Ρόδου & Νοτίου Αιγαίου και της Jazz Democracy με παρουσιάσεις στα μεγαλύτερα διεθνή φεστιβάλ. Έχει διδάξει στα Πανεπιστήμια Yale, Queens, Skidmore, Columbia, DePaul, Georgia Tech, Paris Conservatoire, Singularity, Αριστοτέλειο και Μακεδονία, ενώ από το 2017 είναι διδάσκων ερευνητής στο ΕΚΠΑ. Έχει παίξει/ηχογραφήσει με μεγάλους καλλιτέχνες της τζαζ: David Liebman, Jeff “Tain” Watts, Abdullah Ibrahim, Ralph Peterson, Marc Johnson, Essiet Essiet, Dave Kikoski, Dan Wall, Andy Sheppard, Adam Nussbaum, Benito Gonzalez, Jamie Cullum, Espen Berg. Παρουσίασε την ιδέα του “Jazz Democracy” στα Ηνωμένα Έθνη της Νέας Υόρκης για τη Διεθνή Ημέρα Τζαζ 2018.

Ομάδα του φεστιβάλ

Ιδρυτής – Καλλιτεχνικός Διευθυντής: Dimitrios Vassilakis

Αντιπρόεδρος Jazz Democracy, Διοίκηση, Επικοινωνία, Διεύθυνση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων: Ελένη Μιχαήλου

Συντονισμός, Επικοινωνία: Δανάη Τεζαψίδου

Υπεύθυνος διαχείρισης και ανάπτυξης δικτύου στη Ελλάδα: Πηνελόπη Γιαννακοπούλου

Συντονισμός στη Ρόδο: Ελευθέριος Χατζηαντώνης

Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης: Γεωργία Θεοδοσίου

Δημόσιες σχέσεις & επικοινωνία: Βάσω Σωτηρίου – We Will

Υπεύθυνος διαχείρισης, δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας διεθνώς: Redwood Entertainment

Γραφιστικά: Άρης Σολομών

Φωτογραφία, βίντεο: Βαγγέλης Χατζηκέλης

Website: Νίκος Τσιριγώτης

Επιμέλεια trailer: Dotmov

Διεύθυνση ήχου και φωτισμού: Γιώργος Αξαρλής

Υποστηρικτές – Αιγίδες – Συνεργάτες – Χορηγοί: Συνδιοργάνωση του Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού Αθλητισμού Ρόδου − Δ.Ο.Π.Α.Ρ, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και της Τζαζ Δημοκρατία ΑΜΚΕ. Υπό την αιγίδα και με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. Με την αιγίδα του Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, την αιγίδα και υποστήριξη της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού και του ΕΟΤ καθώς και την αιγίδα του Πανεπιστημίου Αθηνών. Με τη στήριξη της Ισραηλινής Πρεσβείας στην Ελλάδα, του Luxembourg Arts Council και του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας της Κύπρου. Με την συμμετοχή του Διεθνούς Κέντρου Συγγραφέων και Μεταφραστών Ρόδου. Χορηγός μεταφορών: Blue Star Ferries. Χορηγοί φιλοξενίας: Apollo Blue Hotel, Apollo Beach Hotel, Hermes Hotel, 10GR Hotel, Rodos Palace Hotel, Plaza Hotel, Cook’s Club. Χορηγοί Υπηρεσιών: Café Auvergne, Travel Exchange, Rodos Cars, Xenakis Cars. Χορηγός επικοινωνίας: Μελωδία FM, Pepper, Fantasia. “Jazz Across the Water” Sisterhood with Bodrum Jazz Festival. Διεθνής επικοινωνία Redwood Entertainment. ΣυνεργαζόμεναΦεστιβάλ και φορείς: Syros Jazz Festival, Mykonos Music Festival, Rhodes Summer Festival, Koulias Group, Αρμονία Μουσική Σχολή Κως.

Ρόδος, 27-30 Αυγούστου

Ελεύθερη είσοδος για όλες τις δράσεις

Έναρξη 21.00. Οι πύλες ανοίγουν στις 20:30

