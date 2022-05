Έφυγε από τη ζωή ο Βαγγέλης Παπαθανασίου

Το δικηγορικό γραφείο που εκπροσωπεί το μεγάλο μας συνθέτη εξέδωσε τη λιτή ανακοίνωση: «Με μεγάλη μας θλίψη ανακοινώνουμε ότι ο μεγάλος Έλληνας Βαγγέλης Παπαθανασίου έφυγε από τη ζωή αργά το βράδυ της Τρίτης 17 Μαΐου». Ο ίδιος νοσηλευόταν με κορωνοϊό σε νοσοκομείο της Γαλλίας.

Ο Ευάγγελος Οδυσσέας Παπαθανασίου)γεννήθηκε στην Αγριά Μαγνησίας στις 29 Μαρτίου 1943, έχει βραβευθεί με Όσκαρ το 1982 για τη μουσική της ταινίας «Οι δρόμοι της φωτιάς».

Οι βραβεύσεις του:

Τιμητικό διδακτορικό δίπλωμα από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών το 2008, παραχωρώντας του το διακεκριμένο τίτλο του ομότιμου καθηγητή

Ιππότης του Τάγματος των Τεχνών και των Γραμμάτων της Γαλλικής Δημοκρατίας το 1992

Ιππότης της Λεγεώνας της Τιμής της Γαλλικής Δημοκρατίας το 2001

Όσκαρ Καλύτερου Πρωτότυπου Τραγουδιού 1982 Για την μουσική στη ταινία Δρόμοι της φωτιάς

Χρυσός Λέοντας στο Cannes Lions International Advertising Festival, για την μουσική Ask the Mountains σε τηλεοπτική διαφήμιση

Βραβείο Max Steiner Award το 1989, για σύνθεση και παρουσίαση διακεκριμένης κινηματογραφικής μουσικής

Βραβείο Echo (Γερμανία) για το διεθνή καλλιτέχνη της χρονιάς 1992

Βραβείο του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Φλάνδρας (Βέλγιο) για καλύτερη μουσική επένδυση κινηματογραφικής ταινίας

Βραβείο του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βαλένθια για καλύτερη μουσική επένδυση κινηματογραφικής ταινίας

Βραβείο Κοινού για καλύτερη μουσική επένδυση κινηματογραφικής ταινίας από την Παγκόσμια Ακαδημία Μουσικής Επένδυσης στη Φλάνδρα

Δύο φορές το Παγκόσμιο Μουσικό Βραβείο του Μόντε Κάρλο, για τον Έλληνα καλλιτέχνη με τις μεγαλύτερες πωλήσεις

Μετάλλιο Δημόσιας Συνεισφοράς της ΝΑΣΑ σε αναγνώριση εξαιρετικής συνεισφοράς στο όραμα της ΝΑΣΑ το 2003.

Δισκογραφία

(1970) Sex Power

(1972) Fais Que Ton Rêve Soit Plus Long Que la Nuit

(1973) Earth

(1973) L’Apocalypse des Animaux

(1975) Heaven and Hell

(1976) Albedo 0.39]

(1976) La Fête Sauvage

(1977) Ignacio

(1977) Spiral

(1978) Beaubourg

(1978) Ωδές (Βαγγέλης Παπαθανασίου & Ειρήνη Παππά)

(1979) China

(1979) Opera Sauvage

(1980) Short Stories (Γιον Άντερσον & Βαγγέλης Παπαθανασίου)

(1980) See You Later

(1980) Ωδές

(1981) chariots of fire

(1981) The Friends of Mr Cairo (Γιον Άντερσον & Βαγγέλης Παπαθανασίου)

(1983) Antarctica

(1983) Private Collection (Γιον Άντερσον & Βαγγέλης Παπαθανασίου)

(1984) Soil Festivities

(1985) Mask

(1985) Invisible Connections

(1986) Ραψωδίες (Βαγγέλης Παπαθανασίου & Ειρήνη Παππά)

(1988) Direct

(1989) Themes

(1990) The City

(1991) Page of Life (Γιον Άντερσον & Βαγγέλης Παπαθανασίου)

(1992) 1492: Conquest of Paradise

(1995) Voices

(1995) Ask the Mountains (Βαγγέλης Παπαθανασίου & Στίνα Νόρντενσταν)

(1995) Φόρος τιμής στον Γκρέκο

(1996) Portraits

(1996) Oceanic

(1998) El Greco

(1999) Reprise 1990–1999

(2001) Mythodea — Μουσική για την αποστολή της ΝΑΣΑ: 2001 Οδύσσεια στον Άρη

(2003) Odyssey

(2004) Alexander

(2007) El Greco

(2007) Blade Runner Trilogy: 25th Anniversary

(2012) The Collection

(2012) “Chariots of Fire – The Play” (Music From The Stage Show)

(2012) “Trashed” (Soundtrack)

