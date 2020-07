«Έναν προς Έναν»

του Chris Carter από τις εκδόσεις Bell

Ποιος θα είναι ο επόμενος;

«Θέλω τη βοήθειά σου, ντετέκτιβ. Φωτιά ή νερό;»

Ο ντετέκτιβ Ρόμπερτ Χάντερ, της Διεύθυνσης Ληστειών και Ανθρωποκτονιών της Αστυνομίας του Λος Άντζελες, δέχεται ένα ανώνυμο

τηλεφώνημα το οποίο τον στέλνει σε μια διεύθυνση στο διαδίκτυο. Πρόκειται για μια ζωντανή μετάδοση. Ο Χάντερ μπαίνει

στη σελίδα και η παράσταση που δημιουργήθηκε για τα μάτια του μόνο αρχίζει αμέσως. Όμως ο άγνωστος δε θέλει να αναγκάσει τον ντετέκτιβ Χάντερ μονάχα να την παρακολουθήσει, αλλά απαιτεί και τη συμμετοχή του.

Και δεν του δίνει κανένα περιθώριο άρνησης.

Αναγκασμένος να πάρει μια απαίσια απόφαση, ο Χάντερ πρέπει να παρακολουθήσει το άγνωστης ταυτότητας θύμα να βασανίζεται και να δολοφονείται σε ζωντανή μετάδοση στο διαδίκτυο.

Η Αστυνομία του Λος Άντζελες σε συνεργασία με το FBI θα κάνουν ό,τι περνάει από το χέρι τους προκειμένου να εντοπίσουν τα ηλεκτρονικά ίχνη του δράστη, ο οποίος όμως δεν είναι ερασιτέχνης και έχει φροντίσει να τα καλύψει από την αρχή μέχρι

το τέλος. Και προτού ο Χάντερ μαζί με τον συνεργάτη του, τον Γκαρσία, προλάβουν να αρχίσουν την έρευνα, έρχεται και δεύτερο

τηλεφώνημα. Άλλη μια ιστοσελίδα. Άλλο ένα θύμα.

Αλλά αυτή τη φορά ο δολοφόνος έχει μετατρέψει την παράσταση σε ένα δολοφονικό ριάλιτι, στο οποίο ο κάθε χρήστης του ίντερνετ μπορεί να ψηφίσει και να αποφασίσει για τη μοίρα του θύματος.

Η πέμπτη υπόθεση του ντετέκτιβ Ρόμπερτ Χάντερ είναι ένα καθηλωτικό αστυνομικό θρίλερ που διαβάζεται με κομμένη την ανάσα.

ISBN: 978 960 507 138 7

Σελίδες: 448

Πρωτότυπος Τίτλος: One by One

Μετάφραση: Βαγγέλης Γιαννίσης

Ο Κρις Κάρτερ, ιταλικής καταγωγής και γεννημένος στη Βραζιλία, σπούδασε ψυχολογία με ειδίκευση στην εγκληματική συμπεριφορά στο Πανεπιστήμιο του Μίσιγκαν. Ως μέλος της ομάδας Εγκληματολογικής Ψυχολογίας της Εισαγγελίας της Πολιτείας του Μίσιγκαν πήρε συνεντεύξεις από πολλούς εγκληματίες, μεταξύ των οποίων σίριαλ κίλερς και δράστες πολλαπλών ανθρωποκτονιών καταδικασμένους σε ισόβια κάθειρξη, και είχε την ευκαιρία να τους μελετήσει. Στις αρχές της δεκαετίας του 1990 ο Κρις Κάρτερ εγκαταστάθηκε στο Λος ‘Aντζελες, όπου πέρασε μια δεκαετία ως κιθαρίστας πολυάριθμων γκλαμ ροκ συγκροτημάτων, πριν εγκαταλείψει το επάγγελμα του μουσικού για να ασχοληθεί αποκλειστικά με τη συγγραφή. Σήμερα ζει στο Λονδίνο.

