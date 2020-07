«Ηγεσία πολέμου: Μαθήματα από ηγέτες που έγραψαν Ιστορία»

του Andrew Roberts από τις εκδόσεις Διόπτρα

Mια συγκριτική μελέτη εννέα ηγετών που οδήγησαν τα έθνη τους μέσα από τους μεγαλύτερους πολέμους που γνώρισε η ανθρωπότητα, διαμορφώνοντας την πορεία της Ιστορίας με τις μοναδικές ικανότητες αλλά και τις αδυναμίες τους. Από τον βραβευμένο συγγραφέα των best sellers Churchill και Napoleon.

Από τη Γαλλική Επανάσταση στον Ψυχρό Πόλεμο, ο Andrew Roberts παρου­σιάζει μια φρέσκια και βαθιά διορατική προσέγγιση εννέα καθοριστικών προσωπικοτήτων της σύγχρονης Ιστορίας: Ναπολέων Βοναπάρτης, Οράτιος Νέλσον, Ουίνστον Τσόρτσιλ, Αδόλφος Χίτλερ, Ιωσήφ Στάλιν, Τζορτζ Μάρσαλ, Σαρλ ντε Γκολ, Ντουάιτ Αϊζενχάουερ και Μάργκαρετ Θάτσερ.

Καθένας από αυτούς τους ηγέτες επηρέασε καθοριστικά το αποτέλεσμα του πολέμου στον οποίο είχε εμπλακεί το έθνος του. Είναι η στρατηγική του πολέμου πραγματικά μοναδική ή μήπως οι συγκεκριμένοι ηγέτες μοιράζονται κοινά χαρακτηριστικά και τεχνικές που υπερβαίνουν τον χρόνο και τον τόπο, και μπορούν να εφαρμοστούν στην ουσιώδη φύση κάθε διαμάχης;

Η Ηγεσία Πολέμου, βασισμένη σε ενδελεχή έρευνα και με συγκλονιστική γραφή, παρουσιάζει στους αναγνώστες φρέσκα και πολυσύνθετα πορτρέτα των ηγετών που προσέγγισαν τον πόλεμο με διαφορετικές τακτικές και όπλα, αλλά με κοινό στόχο την επιτυχία στο πεδίο της μάχης. Πορτρέτα που εμπνέουν και ταυτόχρονα προειδοποιούν, προσφέροντας σημαντικά μαθήματα ηγεσίας σε καιρούς διαμάχης, ανησυχίας και διαφωνιών.

Με τη χαρακτηριστική του ζωντάνια και τη διεισδυτική του ματιά, ο Roberts αποκαλύπτει τα στοιχεία εκείνα που μπορεί να καταδικάσουν σε αποτυχία ακόμα και τους πιο υποσχόμενους ηγέτες, αλλά και τις αξίες που οδηγούν στη νίκη.

Μεταφραστής Αλέκος Αντωνίου

Επιμελητής Μαρία Οικονομίδου

ISBN 978-960-653-059-3

Σελίδες 256

Ο Andrew Roberts είναι βιογράφος και ιστορικός διεθνούς φήμης. Έχει γράψει πολλά βιβλία για τα οποία έχει αποσπάσει αξιόλογες διακρίσεις, όπως το Salisbury: Victorian Titan (βραβείο Ιστορίας Wolfson), Masters and Commanders (βραβείο Emery Reves) και The Storm of War (βραβείο Βιβλίου του Βρετανικού Στρατού). Το τελευταίο βιβλίο του, Napoleon the Great (2014), κέρδισε το Μεγάλο Βραβείο του Ιδρύματος Ναπολέων και το Βραβείο Βιογραφίας των Los Angeles Times. Ο Roberts είναι μέλος των Βασιλικών Εταιρειών Λογοτεχνίας και της Βασιλικής Ιστορικής Εταιρείας, και διαχειριστής της Διεθνούς Εταιρείας Τσόρτσιλ. Είναι επισκέπτης καθηγητής στο Τμήμα Πολεμικών Σπουδών στο King’s College του Λονδίνου και Επισκέπτης Ερευνητής στο Ίδρυμα Χούβερ (Roger and Martha Mertz) του Πανεπιστημίου Στάνφορντ. Η ιστοσελίδα του είναι www.andrew-roberts.net. Από τις εκδόσεις Διόπτρα κυκλοφορεί το βιβλίο Ηγεσία Πολέμου.

