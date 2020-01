Euphrosyne, Oceandvst, Peace in Denial, Still Dusk στο An Club!

Η νέα γενιά της alternative/ rock εγχώριας σκηνής, έχει την τιμητική της!

Οι Euphrosyne είναι ένα melodic doom, gothic project των Αλέξανδρου Δεσποτίδη και Έφης Ευαγγελινού(Lunar Cycle) , oι οποίοι δημιουργήθηκαν εν μία νυκτί το Σεπτέμβρη του 2019.

Μας παρουσίασαν το πρώτο και παρθενικό σκοτεινό τους single «Within me», με παραγωγή δική τους και με το βίντεο κλιπ να έχει επιμεληθεί απο τον Jim Kake (Mindthreat).

Oceandvst

Κάνοντας ένα διάλειμμα από τις ηχογραφήσεις του πολυαναμενόμενου πρώτου δίσκου τους και με το νέο τους lineup να έχει πλέον εδραιωθεί γερά, οι OCEANDVST επισκέπτονται ακόμα μια φορά την Αθήνα, αυτή τη φορά στον χώρο του AN club. Σε ένα live όπου θα μας παρουσιάσουν τόσο ήδη αγαπημένα κομμάτια όσο και τραγούδια από τον επερχόμενο δίσκο για πρώτη φορά, οι Θεσσαλονικείς alternative/punk rockers υπόσχονται να μας δώσουν μια δυνατή γεύση του τι πρόκειται να ακολουθήσει και να μας πείσουν ότι ήρθαν για να μείνουν!

Peace in Denial

Οι Peace in Denial είναι μια Alternative rock/metal μπάντα από την Αθήνα η οποία σχηματίστηκε το καλοκαίρι του 2019. Ταυτόχρονα με την ολοκλήρωση του πρώτου τους κομματιού, ετοιμάζονται για την δεύτερη live εμφάνιση τους.

Τα μέλη: Vocals: Deppy Guitars: Sotiris, Wise Bass: Theo Drums: Pani

Still Dusk

Οι Still Dusk είναι μια alternative/hard rock μπάντα που σχηματίστηκε το Δεκέμβριο του 2018 στην Αθήνα από τη Ναυσικά Καρδοματεα (lead guitar). Το μουσικό τους ύφος έχει επιρροές από σύγχρονες μπαντες όπως οι pixies αλλά φλερτάρουν έντονα και τον αναλογικό ήχο των 60s.

Μέσα από τη μουσική και τους στίχους τους έχουν ως στόχο να ευαισθητοποιήσουν το κοινό όσον αφορά σημαντικά κοινωνικά θέματα. Τα μέλη της μπάντας ειναι: Ίνα Δαμιανίδου (φωνή), Ναυσικά Καρδοματεα (κιθάρα), Ιωάννα Κώστα (drums), Ηλίας Μπάλας (μπάσο), Βασίλης Ναρλης(ρυθμική κιθάρα). Έχουν κάνει κάποιες εμφανίσεις στα μαγαζια bums, remedy και ετοιμάζουν δικό τους πρωτότυπο υλικό.

Σάββατο 18 Ιανουαρίου

Presale Tickets 6e

Doors 20:30 – Starts 21:00

An Club

